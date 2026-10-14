Cầm hoa trắng trên tay, người trẻ TP.HCM tiễn 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ

Sáng 14.10, đông đảo người trẻ, sinh viên đã có mặt trên khắp các nẻo đường ở TP.HCM nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh.

Sáng nay, hàng trăm bạn trẻ đã có mặt trên các tuyến đường như Cách Mạng Tháng 8, Điện Biên Phủ... để tiễn đưa các liệt sĩ ẢNH: PHẠM HỮU

Các bạn trẻ là sinh viên, người lao động cầm hoa cúc trắng trên tay ẢNH: PHẠM HỮU

Một số bạn trẻ khác mang theo cờ Tổ quốc ẢNH: PHẠM HỮU

Khi đoàn xe chở các liệt sĩ đi qua, nhiều bạn trẻ cuối đầu, lặng im tiễn đưa ẢNH: PHẠM HỮU

Sáng nay, dòng người xếp hàng dọc đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Hoà Hưng và phường Nhiêu Lộc chờ đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng đi ngang qua. Trong dòng người đó, có rất đông bạn trẻ. Khoảng 7 giờ, các bạn đã tập trung, cầm hoa trắng trên tay.

Tài xế Đang Thuần (25 tuổi) đi từ phường Phú Thạnh đến đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn gần công viên Lê Thị Riêng mong được "tiễn các anh một đoạn". Anh Thuần cho biết mỗi xe đi qua, trong anh đều có cảm xúc đặc biệt, đó là sự biết ơn và xúc động.

Sáng nay, dòng người xếp hàng dọc đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Hoà Hưng và phường Nhiêu Lộc ẢNH: CAO AN BIÊN

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Lúc 7 giờ, nhiều người trẻ đã cầm hoa trắng trên tay, thể hiện sự biết ơn với các anh hùng liệt sĩ ẢNH: CAO AN BIÊN

Rất đông học sinh, sinh viên đứng dọc đường Cách Mạng Tháng 8 sáng nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Chia sẻ về cảm xúc của mình khi đứng trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ, Lê Như Thảo Hiền, sinh viên ngành Luật kinh tế (Trường đại học Gia Định) cho biết, bản thân cảm thấy vừa hồi hộp vừa vui mừng khi được chứng kiến sự kiện ý nghĩa này.

Với Hiền, để thể hiện sự tôn kính cao nhất, bạn và các sinh viên khác đều chuẩn bị một bông hoa cúc trắng và một lá cờ Tổ quốc. "Đây không chỉ là dịp để thế hệ trẻ như chúng em hiểu thêm về lịch sử mà còn là hành động thiết thực bồi đắp tinh thần "uống nước nhớ nguồn", ghi nhớ sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ", Hiền bày tỏ.

Đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Long) cũng có rất đông học sinh Trường Ngô Thời Nhiệm. Các em có mặt từ sáng sớm, đứng dọc hai bên đường, trang nghiêm tiễn đưa các liệt sĩ.

Em Hoàng Hải, học sinh lớp 11A5, chia sẻ: "Được trực tiếp có mặt ở đây, em cảm thấy rất xúc động. Cầm trên tay bông hoa trắng, em càng thấm thía những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước để đất nước có được hòa bình hôm nay. Đây cũng là dịp để chúng em nhắc nhở bản thân phải biết trân trọng, gìn giữ những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã vun đắp".

Trên đường Võ Nguyên Giáp, hàng dài những bạn trẻ trang nghiêm cầm hoa cúc trắng ẢNH: PHAN DIỆP

Học sinh Trường Ngô Thời Nhiệm (phường Phước Long, TP.HCM) có mặt từ sáng sớm, đứng dọc bên đường Võ Nguyên Giáp ẢNH: PHAN DIỆP

Các em học sinh thể hiện lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ ẢNH: PHAN DIỆP