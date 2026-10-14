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    Hàng dài người cầm hoa trắng tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ

    Cao An Biên
    Cao An Biên
    Sáng 14.10, người dân TP.HCM đứng dọc đường chờ tiễn 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ. Trong dòng người ấy, anh Phước ngồi xe lăn, tạm nghỉ bán vé số để tiễn đưa.

    Ghi nhận của Thanh Niên lúc 8 giờ 30 phút hôm nay 14.10, người dân xếp hàng dài hai bên đường Trường Sơn, đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Hòa Hưng và phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) chờ đoàn xe đưa các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đi ngang qua. 

    Người đàn ông khuyết tật ở TP.HCM bỏ việc, cầm hoa trắng đến tiễn liệt sĩ - Ảnh 1.

    8 giờ 30 phút ngày 14.10, dọc đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Nhiêu Lộc), hàng dài người cầm hoa trắng chờ đoàn xe đưa các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Người đàn ông khuyết tật ở TP.HCM bỏ việc, cầm hoa trắng đến tiễn liệt sĩ - Ảnh 2.

    Nhiều người mang tâm trạng xúc động và biết ơn khi có mặt trên hành trình đoàn xe đi qua sáng nay

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Người đàn ông khuyết tật ở TP.HCM bỏ việc, cầm hoa trắng đến tiễn liệt sĩ - Ảnh 3.

    Trời nắng chói chang không ngăn được dòng người cầm hoa trắng bày tỏ lòng biết ơn với những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Người đàn ông khuyết tật ở TP.HCM bỏ việc, cầm hoa trắng đến tiễn liệt sĩ - Ảnh 4.

    Anh Nguyễn Văn Phước (35 tuổi) được nhiều người dành sự quan tâm đặc biệt. Anh Phước là người khuyết tật, phải ngồi xe lăn. Anh cho biết sáng nay đã tạm gác lại công việc bán vé số, cầm hoa đứng chờ đoàn xe đưa các liệt sĩ đi ngang qua đường Cách Mạng Tháng 8 để tiễn đưa các anh một đoạn."Tôi chỉ muốn thể hiện sự biết ơn của mình đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước, cho dân tộc để được sống trong hòa bình của hôm nay", anh bày tỏ.

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Người đàn ông khuyết tật ở TP.HCM bỏ việc, cầm hoa trắng đến tiễn liệt sĩ - Ảnh 5.

    Người đàn ông khuyết tật ở TP.HCM bỏ việc, cầm hoa trắng đến tiễn liệt sĩ - Ảnh 6.

    Trước đó, từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt trên đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Nhiêu Lộc và phường Hòa Hưng

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Người đàn ông khuyết tật ở TP.HCM bỏ việc, cầm hoa trắng đến tiễn liệt sĩ - Ảnh 7.

    Hai chị em tặng 500 cành hoa trắng tiễn liệt sĩ: Lời tri ân gửi những người đã ngã xuống

    Người đàn ông khuyết tật ở TP.HCM bỏ việc, cầm hoa trắng đến tiễn liệt sĩ - Ảnh 8.

    Chị Nguyễn Ngọc Bảo Trân (18 tuổi) đến từ Đoàn Trường đại học Công Thương TP.HCM cho biết chuyến đi đặc biệt của mình và các bạn Đoàn viên của nhiều trường đại học sáng nay vừa là cách thế hệ trẻ thể hiện lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ, vừa nhắc nhở bản thân phải luôn trân trọng giá trị của hòa bình

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Người đàn ông khuyết tật ở TP.HCM bỏ việc, cầm hoa trắng đến tiễn liệt sĩ - Ảnh 9.

    Người đàn ông khuyết tật ở TP.HCM bỏ việc, cầm hoa trắng đến tiễn liệt sĩ - Ảnh 10.

    Người đàn ông khuyết tật ở TP.HCM bỏ việc, cầm hoa trắng đến tiễn liệt sĩ - Ảnh 11.

    Sau lễ truy điệu sáng 14.10, đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình) an táng dự kiến đi qua quãng đường 26 km, xuất phát đợt đầu lúc 8 giờ 45

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Người đàn ông khuyết tật ở TP.HCM bỏ việc, cầm hoa trắng đến tiễn liệt sĩ - Ảnh 12.

    Việc di chuyển được tổ chức thành 4 đợt. Trong đó, đợt đầu dự kiến xuất phát khoảng 8 giờ 45 phút, các đợt tiếp theo sẽ hoàn thành trong ngày. Lộ trình dự kiến theo thứ tự: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng 8 → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng 8 → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

    ẢNH: CAO AN BIÊN

     

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    Nhiều người dân TP.HCM xúc động cho biết ngày 14.10, trên hành trình của đoàn xe đưa hài cốt 731 liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM an táng, họ sẽ 'cầm nhành hoa trắng, đứng bên đường để tiễn đưa các anh'.

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