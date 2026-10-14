Hàng dài người cầm hoa trắng tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ

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Sáng 14.10, người dân TP.HCM đứng dọc đường chờ tiễn 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ. Trong dòng người ấy, anh Phước ngồi xe lăn, tạm nghỉ bán vé số để tiễn đưa.
Ghi nhận của Thanh Niên lúc 8 giờ 30 phút hôm nay 14.10, người dân xếp hàng dài hai bên đường Trường Sơn, đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Hòa Hưng và phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) chờ đoàn xe đưa các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đi ngang qua.
Hai chị em tặng 500 cành hoa trắng tiễn liệt sĩ: Lời tri ân gửi những người đã ngã xuống
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