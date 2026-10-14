Hàng dài người cầm hoa trắng tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ

Anh Nguyễn Văn Phước (35 tuổi) được nhiều người dành sự quan tâm đặc biệt. Anh Phước là người khuyết tật, phải ngồi xe lăn. Anh cho biết sáng nay đã tạm gác lại công việc bán vé số, cầm hoa đứng chờ đoàn xe đưa các liệt sĩ đi ngang qua đường Cách Mạng Tháng 8 để tiễn đưa các anh một đoạn."Tôi chỉ muốn thể hiện sự biết ơn của mình đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước, cho dân tộc để được sống trong hòa bình của hôm nay", anh bày tỏ.