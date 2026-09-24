Cẩm Ly, Võ Minh Lâm góp mặt trong chương trình Lễ hội Nghinh Ông ở TP.HCM

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nghinh Ông - TP.HCM có sự tham gia của nhiều ca sĩ Ảnh: BTC

Nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống biển đảo lâu đời, đồng thời mở ra không khí hội hè, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nghinh Ông - TP.HCM năm 2026 mang chủ đề Khởi vượng tinh hoa. Chương trình kết hợp chất liệu văn hóa dân gian bản địa với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, qua đó giới thiệu những nét đặc trưng của vùng đất Cần Giờ giàu truyền thống văn hóa và sức sống.

Chương trình do Sở VH-TT TP.HCM phối hợp UBND xã Cần Giờ tổ chức, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện, với kịch bản của TS Phạm Ngọc Hiền và đạo diễn Trần Bá Thiện. Lễ khai mạc diễn ra lúc 19 giờ 30 tối 24.9 tại sân khấu chính công viên Cần Thạnh (đường Duyên Hải, xã Cần Giờ, TP.HCM), được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1, Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình TP.HCM.

Từ tín ngưỡng biển đến những giá trị văn hóa đặc trưng

Với chủ đề Khởi vượng tinh hoa, chương trình được chia thành hai chương. Chương 1 mang tên Tinh hoa miền duyên hải, tập trung khai thác những tín ngưỡng, phong tục và loại hình nghệ thuật gắn với đời sống ngư dân. Chương 2 có tên Cần Giờ tỏa sáng biển quê hương, hướng đến hình ảnh Cần Giờ trong quá trình phát triển, lấy văn hóa truyền thống làm điểm tựa để phát huy các giá trị du lịch và xây dựng một đô thị biển hiện đại.

Mở đầu chương trình nghệ thuật, phần dẫn đề giới thiệu Cần Giờ như một vùng đất giàu trầm tích lịch sử - văn hóa, gắn với quá trình hình thành cộng đồng cư dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy sản và khai thác các nguồn lợi tự nhiên. Từ đời sống ấy, nhiều phong tục, tập quán và loại hình văn hóa đặc trưng vùng biển được hình thành, trong đó có những sinh hoạt gắn với làng chài, làng chiếu, làng muối và làng rừng.

Lễ hội Nghinh Ông là dịp để cộng đồng ngư dân bày tỏ lòng thành kính với biển cả, tưởng nhớ tiền nhân và gửi gắm ước vọng về cuộc sống no đủ, bình an. Lễ hội cũng được xác định là một phần trong đời sống tinh thần của cư dân vùng biển, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và giáo dục tình yêu quê hương, biển đảo.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần tái hiện nghi thức "khai biển". Thông qua âm nhạc và trình diễn, tiết mục khắc họa hình ảnh những chiếc ghe chuẩn bị ra khơi, cùng nghi thức dâng hương lên biển và thần Nam Hải. Đây được giới thiệu như một biểu tượng của sự giao hòa giữa con người với thiên nhiên, đồng thời gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang và những chuyến biển bình an.

Hát bả trạo, hát bội và tín ngưỡng thờ cá Ông

Tham gia chương trình có NSƯT Võ Minh Lâm, Cẩm Ly, Võ Hạ Trâm, Chuông vàng vọng cổ Lê Hà Như cùng các nghệ sĩ Thanh Nguyên, Minh Sang, Leo Minh Tuấn, Hồ Tuấn Phúc, Đàm Thu Thủy, Vũ Kiều Oanh, guitarist Long Nguyên. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ xiếc và múa rối thuộc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, nhóm nghệ nhân Vạn Lạch Lăng Ông Thủy Tướng xã Cần Giờ, các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM, nhóm Lân Sư Rồng Chung Huy Đường cùng các nhóm múa Mặt Trời, Mai Trắng và ABC.

Các loại hình diễn xướng dân gian cũng được đưa vào chương trình nhằm làm nổi bật đời sống tinh thần của cư dân vùng biển. Chương trình cũng giới thiệu nghệ thuật hát bả trạo, một hình thức diễn xướng dân gian gắn với Lễ hội Nghinh Ông. Không chỉ tập trung vào các nghi thức và loại hình diễn xướng dân gian, chương trình còn tạo điểm nhấn bằng sự kết hợp giữa ca múa, xiếc, múa rối và nghệ thuật thị giác.

Thông qua âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và các chất liệu văn hóa dân gian, chương trình Khởi vượng tinh hoa hướng đến việc tái hiện đời sống văn hóa của cư dân vùng biển. Qua đó, Lễ hội Nghinh Ông tiếp tục được đặt trong mạch bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch của Cần Giờ.



