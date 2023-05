Cấm môi giới chứng khoán tham gia hội nhóm, diễn đàn để lôi kéo nhà đầu tư

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn gửi đến các công ty chứng khoán về việc nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động. Theo đó, các công ty chứng khoán phải tuân thủ nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh; tăng cường kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro.

Cụ thể, công ty chứng khoán phải tuân thủ nghiêm quy định về quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư, không được thực hiện các hoạt động khiến công chúng đầu tư hiểu rằng công ty chứng khoán huy động tiền gửi; đảm bảo khả năng thanh khoản, chi trả tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, công ty cũng phải tăng cường quản lý người hành nghề chứng khoán; yêu cầu người hành nghề chứng khoán tại công ty chấp hành việc khi tư vấn cho khách hàng phải công bố số chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Song song đó, các môi giới chứng khoán không được tham gia các diễn đàn, hội nhóm trên không gian mạng (ngoài diễn đàn, hội nhóm được công ty chứng khoán đồng ý, chấp thuận) để tư vấn đầu tư tài chính, chứng khoán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán chứng khoán với tư cách đại diện công ty chứng khoán. Khi tham gia các diễn đàn, hội nhóm được công ty chứng khoán chấp thuận, người hành nghề chứng khoán phải tuân thủ trách nhiệm, không được thực hiện các hành vi bị cấm, các hành vi mà công ty chứng khoán bị hạn chế hoặc không được phép thực hiện theo quy định.

Tại công văn này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng nhắc nhở các công ty chứng khoán tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Theo dõi, nắm bắt thông tin về các đường link lạ dẫn đến website giả mạo hay các website, mạng xã hội, diễn đàn... trên mạng sử dụng trái phép thương hiệu, hình ảnh của công ty. Khi phát hiện có nghi vấn giả mạo công ty chứng khoán, cần thông báo ngay cho cơ quan công an, kịp thời cảnh báo để có biện pháp ngăn chặn, hạn chế thiệt hại xảy ra. Trong đó thường xuyên theo dõi thông tin nghi vấn trên mạng để kịp thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn của đối tượng giả mạo website công ty chứng khoán nhằm mục đích huy động vốn trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư...