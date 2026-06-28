Cẩm nang đi chùa bằng xe buýt miễn phí tại TP.HCM

TP.HCM từ lâu đã nổi tiếng là nơi giao thoa văn hóa đặc sắc, sở hữu hệ thống danh lam thắng cảnh và kiến trúc tôn giáo vô cùng phong phú.

Thành phố sở hữu những ngôi chùa mang giá trị lịch sử và tâm linh lớn, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm như Chùa Vĩnh Nghiêm với kiến trúc tháp đá đồ sộ, Chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải Tự) - nơi từng đón tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama, hay Chùa Bà Thiên Hậu cổ kính tọa lạc ngay trung tâm vùng Chợ Lớn sầm uất. Mỗi điểm đến đều mang một nét đẹp kiến trúc riêng biệt, là nơi tìm về sự thanh tịnh giữa lòng đô thị náo nhiệt.

Chính vì vậy, văn hóa tâm linh tại đây không chỉ gắn liền với đời sống tinh thần của người dân địa phương, mà còn trở thành một "đặc sản" du lịch đặc trưng, khơi gợi sự tò mò và yêu thích của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ai đến thành phố cũng muốn một lần thắp hương bái Phật, cầu bình an và chiêm ngưỡng những đường nét chạm khắc tinh xảo tại các ngôi tự viện.

Theo hướng dẫn mới nhất từ Trung tâm Giao thông công cộng TP.HCM, từ 1.7, hành khách có thể tiếp cận bằng xe buýt để di chuyển khám phá cảnh quan các ngôi chùa, điểm đến tâm linh nổi tiếng của TP.HCM bằng xe buýt, thuận tiện, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Trong đó, có rất nhiều tuyến nằm trong danh sách miễn phí.

Sự kết nối này hứa hẹn sẽ tạo nên một làn sóng trải nghiệm du lịch xanh, thông minh và đầy ý nghĩa tại thành phố mang tên Bác.

Trước đó, TP.HCM cũng đã thông báo chính thức triển khai chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt trên 134 tuyến để thúc đẩy người dân tiếp cận và sử dụng giao thông công cộng; từng bước thay đổi thói quen di chuyển từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng; góp phần xây dựng hệ thống giao thông đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Thành phố đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng sản lượng hành khách sử dụng xe buýt khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025.