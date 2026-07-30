Cắm sạc điện thoại trên ô tô có khiến xe tốn xăng hơn?

Câu trả lời là có, nhưng mức ảnh hưởng rất nhỏ. Bộ sạc điện thoại vẫn sử dụng điện từ xe, đồng nghĩa động cơ phải tiêu thụ thêm một lượng nhiên liệu để tạo ra điện, nhưng con số gần như không đáng kể bởi thực tế là tác động của việc sạc trên ô tô thấp hơn nhiều so với các hệ thống như điều hòa.

Việc cắm sạc điện thoại trên ô tô là thói quen khá phổ biến của nhiều người ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Để hiểu rõ hơn, người dùng cần biết rằng điện thoại lấy điện từ máy phát điện của ô tô, trong khi máy phát điện hoạt động nhờ động cơ đốt nhiên liệu. Tuy nhiên, bộ sạc điện thoại chỉ tiêu thụ khoảng 5 - 15 W, thấp hơn nhiều so với điều hòa, vốn cần đến hàng nghìn watt. Ngay cả đèn báo rẽ trên xe cũng tiêu thụ nhiều điện hơn bộ sạc điện thoại.

Mức tiêu hao không đáng kể, nhưng có lưu ý khi sạc điện thoại trên xe

Theo Bloomberg, việc sạc điện thoại trên ô tô chỉ làm mức tiêu thụ nhiên liệu tăng khoảng 0,02 lít/100 km. Nếu xe tiêu thụ 11,76 lít/100 km, con số này chỉ tăng lên khoảng 11,78 lít/100 km, mức chênh lệch gần như không đáng kể và hầu như không ảnh hưởng đến quãng đường di chuyển. Trong khi đó, sử dụng điều hòa có thể làm mức tiêu hao nhiên liệu tăng tới 10%.

Khi xe đang chạy, câu trả lời là không, lý do vì máy phát điện sẽ cung cấp điện cho ắc quy 12V và bộ sạc điện thoại chỉ tạo thêm một tải rất nhỏ, không đủ để làm cạn pin xe. Mặc dù vậy, nếu xe tắt máy, điện thoại sẽ lấy điện trực tiếp từ ắc quy. Việc sạc trong thời gian ngắn thường không gây vấn đề, nhưng nếu để sạc nhiều giờ, đặc biệt trên xe ít sử dụng hoặc có ắc quy đã cũ, nguy cơ hết điện sẽ cao hơn.

Nhìn chung, người dùng không cần quá lo lắng về việc sạc điện thoại trên ô tô. Mức tiêu hao nhiên liệu gần như không đáng kể và cũng không ảnh hưởng đến ắc quy khi xe đang vận hành. Tuy nhiên, vẫn nên hạn chế sạc quá lâu khi động cơ đã tắt để tránh làm giảm điện năng của ắc quy.