Sáng 21.11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Trước đó, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý luật, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự luật tiếp thu ý kiến các đại biểu, thẩm tra của Ủy ban Kinh tế - Tài chính Quốc hội đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng việc mở rộng các loại hợp đồng, đánh giá đầy đủ tác động và có cơ chế kiểm soát rủi ro, tránh đầu cơ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ẢNH: QUOCHOI.VN

Chính phủ đã rà soát, chỉnh sửa khoản 1 điều 38 theo hướng tiếp thu ý kiến, giữ quy định như luật hiện hành, chỉ quy định về chuyển nhượng 3 loại hợp đồng kinh doanh bất động sản, gồm mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; thuê mua công trình xây dựng có sẵn.

Về đặt cọc, thanh toán, bảo lãnh trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai, tiếp thu ý kiến đại biểu, Chính phủ đã chỉnh lý bổ sung quy định cấm chủ đầu tư thu tiền dưới mọi hình thức để bảo đảm việc ký kết hợp đồng trước khi bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Quy định này nhằm ngăn chặn từ gốc việc huy động vốn trá hình, kể cả dưới hình thức đặt cọc, giữ chỗ…, bảo vệ người mua trước rủi ro dự án chưa đủ pháp lý.

Trước đó, một số dự án trước khi mở bán đã thực hiện thu tiền giữ chỗ (booking) từ 50 triệu đồng đến 100 triệu suất mua căn hộ hoặc nhà dự án.

Đồng thời, theo Chính phủ, Nghị định số 339 cũng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản đã quy định các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về điều kiện bất động sản đưa vào kinh doanh, thu và sử dụng tiền thu từ khách hàng không đúng quy định.

Xử nghiêm chủ đầu tư chậm làm thủ tục cấp sổ hồng

Dự luật cũng quy định người mua, thuê mua phải thanh toán 5% giá trị hợp đồng còn lại vào tài khoản mở tại tổ chức tín dụng và việc giải ngân khoản tiền này cho chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trước đó, một số ý kiến đề nghị lược bỏ quy định nêu trên vì cho rằng trong thực tiễn triển khai, quy định này phát sinh một số bất cập, chưa thực sự phù hợp với mục tiêu quản lý và bảo vệ quyền lợi của các bên.

Cụ thể, việc phong tỏa khoản tiền 5% dẫn đến tình trạng một khoản tiền có giá trị đáng kể bị tồn đọng trong tài khoản ngân hàng trong thời gian dài, không được chủ đầu tư sử dụng, trong khi người mua cũng không được trực tiếp quản lý, sử dụng khoản tiền này.

Đặc biệt, đối với những dự án mà việc cấp giấy chứng nhận bị kéo dài do các nguyên nhân khách quan, vướng mắc về thủ tục hành chính hoặc các vấn đề pháp lý cần được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thời gian phong tỏa có thể kéo dài nhiều năm.

Nhiều ý kiến cho rằng khoản tiền 5% bị đóng băng trong thời gian dài nhưng không tạo ra hiệu quả tương xứng trong việc thúc đẩy tiến độ cấp giấy chứng nhận (sổ hồng), đồng thời làm phát sinh những vấn đề mới trong quá trình thực hiện.

Theo đó, sau khi luật được thông qua, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm chủ đầu tư không hoàn thành nghĩa vụ hoặc không bàn giao hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, bảo đảm người mua đã thanh toán đúng cam kết không bị chậm cấp sổ hồng do lỗi chủ quan của chủ đầu tư.

Chính phủ cũng rà soát, chỉnh lý quy định có liên quan về công chứng, chứng thực giao dịch tại khoản 4 điều 34: “các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản phải thực hiện công chứng phù hợp với lộ trình chuyển đổi số”. Nội dung này do Chính phủ quy định chi tiết, đảm bảo thống nhất với luật Đất đai (sửa đổi), luật Nhà ở (sửa đổi).