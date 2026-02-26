Từ sáng sớm 26.2 (mùng 10 tháng giêng - ngày vía Thần tài), thời tiết TP.HCM chuyển trời âm u và mưa to một vài nơi ở khu vực trung tâm, thế nhưng không ngăn được người dân đổ xô "săn" vàng. Nhiều cửa hàng vàng tại TP.HCM đông kín khách ra vào.

Bất chấp giá vàng đang neo ở mức cao so với các năm trước, không khí mua sắm trong ngày vía Thần tài năm nay vẫn sôi động.

Cầm tiền thưởng đi mua vàng vía Thần tài: Người trẻ bất ngờ vì nhiều phân khúc lựa chọn

Từ sáng sớm đến trưa, dòng người đổ về các điểm kinh doanh vàng liên tục, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đáng chú ý, khách mua vàng năm nay xuất hiện nhiều gương mặt trẻ.

Ghi nhận tại một cửa hàng PNJ ở trung tâm TP.HCM, không khó bắt gặp nhiều khách trẻ lần đầu đi mua vàng cầu may như chị Phương Linh, vừa nhận khoản tiền thưởng đầu tiên trong sự nghiệp, đã tìm hiểu và quyết định đến "săn" vàng để tích trữ và lấy may đầu năm.

Chị Phương Linh hạnh phúc khi mua vàng bằng khoản tiền thưởng đầu tiên trong sự nghiệp ẢNH: VÕ HIẾU

Các dòng linh vật và sản phẩm đa trọng lượng tại PNJ thu hút đông đảo người mua. Thậm chí, sức hút của linh vật năm Bính Ngọ lớn đến mức một số mẫu rơi vào tình trạng “cháy hàng”, khiến không ít khách phải chuyển sang lựa chọn khác.

Theo ghi nhận, năm nay, nhiều người ưu tiên chọn vàng trang sức vì tính ứng dụng cao, vừa có thể làm đẹp, vừa là tài sản tích lũy với mức giá "mềm" hơn so với vàng miếng.

Các dòng linh vật và sản phẩm đa trọng lượng được nhiều khách chọn mua ẢNH: VÕ HIẾU

Đến ngày vía Thần tài, xu hướng này tiếp tục được ghi nhận khi các dòng trang sức cũng tăng sức mua mạnh, bên cạnh vàng miếng truyền thống.

