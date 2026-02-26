Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cầm tiền thưởng đi mua vàng vía Thần tài: Người trẻ bất ngờ vì nhiều phân khúc lựa chọn
Video Đời sống

Cầm tiền thưởng đi mua vàng vía Thần tài: Người trẻ bất ngờ vì nhiều phân khúc lựa chọn

Công Khởi - Võ Hiếu
26/02/2026 14:18 GMT+7

Sáng 26.2 (tức mùng 10 tháng giêng năm Bính Ngọ), các cửa hàng vàng bạc đá quý tại TP.HCM đông đúc khi dòng người đổ xô đi mua vàng ngày vía Thần tài. Đáng chú ý, nhiều bạn trẻ lần đầu cầm tiền thưởng đi mua vàng không khỏi bất ngờ khi thị trường năm nay xuất hiện nhiều sản phẩm ở phân khúc nhỏ, phù hợp túi tiền.

Từ sáng sớm 26.2 (mùng 10 tháng giêng - ngày vía Thần tài), thời tiết TP.HCM chuyển trời âm u và mưa to một vài nơi ở khu vực trung tâm, thế nhưng không ngăn được người dân đổ xô "săn" vàng. Nhiều cửa hàng vàng tại TP.HCM đông kín khách ra vào.

Bất chấp giá vàng đang neo ở mức cao so với các năm trước, không khí mua sắm trong ngày vía Thần tài năm nay vẫn sôi động.

Cầm tiền thưởng đi mua vàng vía Thần tài: Người trẻ bất ngờ vì nhiều phân khúc lựa chọn

Từ sáng sớm đến trưa, dòng người đổ về các điểm kinh doanh vàng liên tục, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đáng chú ý, khách mua vàng năm nay xuất hiện nhiều gương mặt trẻ.

Ghi nhận tại một cửa hàng PNJ ở trung tâm TP.HCM, không khó bắt gặp nhiều khách trẻ lần đầu đi mua vàng cầu may như chị Phương Linh, vừa nhận khoản tiền thưởng đầu tiên trong sự nghiệp, đã tìm hiểu và quyết định đến "săn" vàng để tích trữ và lấy may đầu năm.

Cầm tiền thưởng đi mua vàng vía Thần tài: - Ảnh 1.

Chị Phương Linh hạnh phúc khi mua vàng bằng khoản tiền thưởng đầu tiên trong sự nghiệp

ẢNH: VÕ HIẾU

Các dòng linh vật và sản phẩm đa trọng lượng tại PNJ thu hút đông đảo người mua. Thậm chí, sức hút của linh vật năm Bính Ngọ lớn đến mức một số mẫu rơi vào tình trạng “cháy hàng”, khiến không ít khách phải chuyển sang lựa chọn khác.

Theo ghi nhận, năm nay, nhiều người ưu tiên chọn vàng trang sức vì tính ứng dụng cao, vừa có thể làm đẹp, vừa là tài sản tích lũy với mức giá "mềm" hơn so với vàng miếng.

Cầm tiền thưởng đi mua vàng vía Thần tài: - Ảnh 2.

Các dòng linh vật và sản phẩm đa trọng lượng được nhiều khách chọn mua

ẢNH: VÕ HIẾU

Đến ngày vía Thần tài, xu hướng này tiếp tục được ghi nhận khi các dòng trang sức cũng tăng sức mua mạnh, bên cạnh vàng miếng truyền thống.

Đến ngày vía Thần tài, xu hướng này tiếp tục được ghi nhận khi các dòng trang sức cũng tăng sức mua mạnh, bên cạnh vàng miếng truyền thống.

Tin liên quan

Mua vàng trước ngày vía Thần Tài: Khách hàng trẻ chọn nữ trang lấy hên đầu năm

Mua vàng trước ngày vía Thần Tài: Khách hàng trẻ chọn nữ trang lấy hên đầu năm

Chưa đến ngày vía Thần Tài, không khí ở nhiều điểm kinh doanh vàng ở TP.HCM đã nhộn nhịp khi có nhiều người trẻ tại TP.HCM đã chủ động mua vàng sớm. Không chỉ với mong muốn cầu may đầu năm, việc mua vàng còn được xem là một hình thức tích trữ tài sản lâu dài, phù hợp với điều kiện tài chính cá nhân.

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc TP.HCM giảm lượng bán: ‘Như mọi năm là kẹt xe rồi’

Khám phá thêm chủ đề

vàng mua vàng vía thần tài giá vàng hôm nay giá vàng ngày vía Thần tài Vía Thần Tài mua vàng cầu may Mua vàng kinh doanh vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận