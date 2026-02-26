Nếu như vàng là món quà cho tài lộc, thì cá lóc nướng lại là vật phẩm không thể thiếu trên bàn thờ Thần tài của người dân phương Nam. Ngay từ 2, 3 giờ sáng 26.2 (tức mùng 10 tháng giêng), "phố cá lóc" Tân Kỳ Tân Quý ở phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM đã đỏ lửa, có nơi thậm chí xuyên cả đêm, bắt đầu một ngày bận rộn nhất trong năm.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều chủ quán, không khí năm nay phần nào trầm lắng hơn khi lượng khách giảm so với mọi năm.

Ngày vía Thần tài, phố cá lóc TP.HCM giảm lượng bán: ‘Như mọi năm là kẹt xe rồi’

Anh Phương Tuấn (TP.HCM) chia sẻ: "Năm trước bán cỡ 1 tấn cá, năm nay giảm còn khoảng 800 kg. Kinh tế khó khăn nên không dám lấy nhiều". Anh cho biết cả đội phải "nướng tới sáng luôn, chưa được ngủ".

Để có đủ hàng phục vụ, các cửa hàng tại đây vẫn phải chuẩn bị từ nhiều ngày trước, song sản lượng nhập về đã được điều chỉnh giảm để tránh tồn đọng. Cá được chọn phải đồng đều về kích thước, nướng trực tiếp trên than hồng để giữ độ ngọt, thơm đặc trưng.

Cá nướng đều tay, thơm lừng trên than hồng ẢNH: VÕ HIẾU

Theo quan niệm dân gian, cá lóc nướng tượng trưng cho sự hanh thông, vượt khó, là lễ vật quen thuộc trên bàn thờ Thần tài của nhiều gia đình miền Nam trong ngày mùng 10 tháng giêng. Vì vậy, từ khoảng 4 giờ sáng, người dân đã tìm đến "phố cá lóc" để mua cá nguyên con về cúng.

Chị Thanh Xuân (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) nhận xét: "Năm nay vắng hơn mọi năm, chứ mọi năm kẹt xe đông cứng ngắt luôn". Trong khi đó, anh Hữu Hải (phường Tân Phú) cho rằng không khí vẫn nhộn nhịp nhưng "đi sớm thấy đông vừa phải, không chen chúc như trước".

Năm nay nhiều cửa hàng chủ động giảm lượng cá để vừa sức mua ẢNH: VÕ HIẾU

Năm nay, giá mỗi con cá lóc nướng trong ngày này thường tăng nhẹ so với ngày thường, dao động từ 200.000 đến 250.000 đồng, nhưng người dân vẫn vui vẻ rút hầu bao với hy vọng một năm mới đủ đầy, sung túc.

Dù sức mua giảm, những bếp than trên đường Tân Kỳ Tân Quý vẫn đỏ lửa suốt đêm, giữ nhịp một nét văn hóa quen thuộc mỗi mùa vía Thần tài ở TP.HCM.