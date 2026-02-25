Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mua vàng trước ngày vía Thần Tài: Khách hàng trẻ chọn nữ trang lấy hên đầu năm
Video Đời sống

Mua vàng trước ngày vía Thần Tài: Khách hàng trẻ chọn nữ trang lấy hên đầu năm

Võ Hiếu - Công Khởi
25/02/2026 19:20 GMT+7

Chưa đến ngày vía Thần Tài, không khí ở nhiều điểm kinh doanh vàng ở TP.HCM đã nhộn nhịp khi có nhiều người trẻ tại TP.HCM đã chủ động mua vàng sớm. Không chỉ với mong muốn cầu may đầu năm, việc mua vàng còn được xem là một hình thức tích trữ tài sản lâu dài, phù hợp với điều kiện tài chính cá nhân.

Dù chưa đến ngày vía Thần Tài, không khí tại thị trường kinh doanh vàng ở TP.HCM đã trở nên nhộn nhịp.

Mua vàng trước ngày vía Thần Tài: Khách hàng trẻ chọn nữ trang lấy hên đầu năm

Ghi nhận tại các cửa hàng vàng lớn như PNJ và Mi Hồng, lượng khách đến mua vàng khá đông. Đáng chú ý, trong số đó có không ít người trẻ, chủ động chọn thời điểm trước ngày chính lễ để giao dịch.

Tại cửa hàng PNJ Next Hai Bà Trưng, nhiều khách hàng trẻ cho biết họ xem ngày vía Thần Tài là một dấu mốc quan trọng trong năm, thời điểm để "lấy vía", cầu mong công việc và tài chính thuận lợi hơn.

Mua vàng trước ngày vía Thần Tài: Khách hàng trẻ chọn nữ trang lấy hên đầu năm - Ảnh 1.

Không khí nhộn nhịp tại cửa hàng PNJ Next Hai Bà Trưng sáng 24.2

ẢNH: VÕ HIẾU

Xu hướng mua vàng của người trẻ năm nay cũng có nhiều thay đổi. Thay vì chỉ chọn vàng miếng truyền thống, nhiều người kết hợp mua cả vàng miếng và vàng trang sức. Vàng miếng được giữ lại để tích trữ lâu dài, trong khi trang sức vừa sử dụng, vừa mang ý nghĩa may mắn khi đeo bên người hoặc làm quà tặng cho người thân đầu năm.

Mua vàng trước ngày vía Thần Tài: Khách hàng trẻ chọn nữ trang lấy hên đầu năm - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ đã đến rất sớm để tranh thủ mua vàng ngày vía Thần Tài, nhiều người kết hợp mua cả vàng miếng và trang sức

ẢNH: VÕ HIẾU

Trong dịp ngày vía Thần Tài năm nay, nhiều khách hàng lựa chọn các sản phẩm nhẫn trơn 9999, vàng hình linh vật, chữ lộc với mong muốn cầu tài, cầu lộc đầu năm. Với họ, yếu tố giá không phải là ưu tiên hàng đầu, mà là giá trị tích lũy và tính thanh khoản của vàng về lâu dài.

Một khách hàng nữ cho biết, thói quen mua vàng dịp vía Thần Tài đã được duy trì suốt nhiều năm. Ngày thường, việc mua vàng mang tính đầu tư theo khả năng tài chính. Riêng ngày vía Thần Tài, vàng được mua chủ yếu để cất giữ, tích lũy và xem như một khoản dự phòng lâu dài cho gia đình.

Mua vàng trước ngày vía Thần Tài: Khách hàng trẻ chọn nữ trang lấy hên đầu năm - Ảnh 3.

Vàng mini được bày bán nhiều trong dịp vía Thần Tài năm nay, nhiều người trẻ hiện nay lựa chọn các sản phẩm vàng có trọng lượng nhỏ, phù hợp với khả năng chi trả

ẢNH: CÔNG KHỞI

Tại cửa hàng vàng Mi Hồng, không khí mua bán trong những ngày trước vía Thần Tài cũng diễn ra nhộn nhịp không kém. Nhiều khách hàng đến từ sớm để mua vàng lấy may đầu năm, chủ yếu lựa chọn các sản phẩm vàng nhẫn và vàng miếng truyền thống.

Mua vàng trước ngày vía Thần Tài: Khách hàng trẻ chọn nữ trang lấy hên đầu năm - Ảnh 4.

Không khí mua bán vàng trong ngày trước vía Thần Tài ở cửa hàng vàng Mi Hồng cũng tấp nập, nhộn nhịp không kém

ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo ghi nhận, nhiều người trẻ hiện nay lựa chọn các sản phẩm vàng có trọng lượng nhỏ, phù hợp với khả năng chi trả. Cách mua này giúp họ vừa giữ được ý nghĩa tâm linh của ngày vía Thần Tài, vừa linh hoạt trong việc tích trữ tài chính.

Mua vàng trước ngày vía Thần Tài: Khách hàng trẻ chọn nữ trang lấy hên đầu năm - Ảnh 5.

Nhiều khách hàng chuyển từ vàng miếng sang vàng trang sức để lấy hên đầu năm

ẢNH: CÔNG KHỞI

Không chỉ là câu chuyện mua bán, việc người trẻ đến cửa hàng vàng trước ngày vía Thần Tài cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận tài chính, thận trọng hơn, dài hạn hơn, nhưng vẫn giữ niềm tin vào những giá trị văn hóa truyền thống đầu năm.

Tin liên quan

Dòng người đổ về chùa Ngọc Hoàng ngày vía: Nắng gắt không ngăn được lòng thành

Dòng người đổ về chùa Ngọc Hoàng ngày vía: Nắng gắt không ngăn được lòng thành

Sáng 24.2 (mùng 9 tháng giêng năm Bính Ngọ), hàng nghìn người dân và du khách đổ về chùa Ngọc Hoàng (Q.1 cũ, TP.HCM) để cúng vía Ngọc Hoàng.

Tấp nập du xuân ở ngôi chùa có tượng Đức Phật Thích Ca tọa thiền cao nhất Đông Nam Á

Cây mai đẹp nhất Đồng Nai bung nở rực rỡ, du khách lái xe gần 100 km đến chụp hình

Khám phá thêm chủ đề

Vía Thần Tài Thần Tài Mua vàng vàng PNJ giá vàng PNJ NEXT Mi Hồng giá vàng ngày vía Thần tài TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận