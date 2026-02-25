Dù chưa đến ngày vía Thần Tài, không khí tại thị trường kinh doanh vàng ở TP.HCM đã trở nên nhộn nhịp.

Mua vàng trước ngày vía Thần Tài: Khách hàng trẻ chọn nữ trang lấy hên đầu năm

Ghi nhận tại các cửa hàng vàng lớn như PNJ và Mi Hồng, lượng khách đến mua vàng khá đông. Đáng chú ý, trong số đó có không ít người trẻ, chủ động chọn thời điểm trước ngày chính lễ để giao dịch.

Tại cửa hàng PNJ Next Hai Bà Trưng, nhiều khách hàng trẻ cho biết họ xem ngày vía Thần Tài là một dấu mốc quan trọng trong năm, thời điểm để "lấy vía", cầu mong công việc và tài chính thuận lợi hơn.

Không khí nhộn nhịp tại cửa hàng PNJ Next Hai Bà Trưng sáng 24.2

ẢNH: VÕ HIẾU

Xu hướng mua vàng của người trẻ năm nay cũng có nhiều thay đổi. Thay vì chỉ chọn vàng miếng truyền thống, nhiều người kết hợp mua cả vàng miếng và vàng trang sức. Vàng miếng được giữ lại để tích trữ lâu dài, trong khi trang sức vừa sử dụng, vừa mang ý nghĩa may mắn khi đeo bên người hoặc làm quà tặng cho người thân đầu năm.

Nhiều bạn trẻ đã đến rất sớm để tranh thủ mua vàng ngày vía Thần Tài, nhiều người kết hợp mua cả vàng miếng và trang sức ẢNH: VÕ HIẾU

Trong dịp ngày vía Thần Tài năm nay, nhiều khách hàng lựa chọn các sản phẩm nhẫn trơn 9999, vàng hình linh vật, chữ lộc với mong muốn cầu tài, cầu lộc đầu năm. Với họ, yếu tố giá không phải là ưu tiên hàng đầu, mà là giá trị tích lũy và tính thanh khoản của vàng về lâu dài.

Một khách hàng nữ cho biết, thói quen mua vàng dịp vía Thần Tài đã được duy trì suốt nhiều năm. Ngày thường, việc mua vàng mang tính đầu tư theo khả năng tài chính. Riêng ngày vía Thần Tài, vàng được mua chủ yếu để cất giữ, tích lũy và xem như một khoản dự phòng lâu dài cho gia đình.

Vàng mini được bày bán nhiều trong dịp vía Thần Tài năm nay, nhiều người trẻ hiện nay lựa chọn các sản phẩm vàng có trọng lượng nhỏ, phù hợp với khả năng chi trả ẢNH: CÔNG KHỞI

Tại cửa hàng vàng Mi Hồng, không khí mua bán trong những ngày trước vía Thần Tài cũng diễn ra nhộn nhịp không kém. Nhiều khách hàng đến từ sớm để mua vàng lấy may đầu năm, chủ yếu lựa chọn các sản phẩm vàng nhẫn và vàng miếng truyền thống.

Không khí mua bán vàng trong ngày trước vía Thần Tài ở cửa hàng vàng Mi Hồng cũng tấp nập, nhộn nhịp không kém ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo ghi nhận, nhiều người trẻ hiện nay lựa chọn các sản phẩm vàng có trọng lượng nhỏ, phù hợp với khả năng chi trả. Cách mua này giúp họ vừa giữ được ý nghĩa tâm linh của ngày vía Thần Tài, vừa linh hoạt trong việc tích trữ tài chính.

Nhiều khách hàng chuyển từ vàng miếng sang vàng trang sức để lấy hên đầu năm ẢNH: CÔNG KHỞI

Không chỉ là câu chuyện mua bán, việc người trẻ đến cửa hàng vàng trước ngày vía Thần Tài cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận tài chính, thận trọng hơn, dài hạn hơn, nhưng vẫn giữ niềm tin vào những giá trị văn hóa truyền thống đầu năm.