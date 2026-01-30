Cắm USB-C tưởng đơn giản nhưng nhiều người vẫn dùng sai

Sự ra đời của cổng USB-C đã phần nào giải quyết vấn đề nhờ vào thiết kế 2 chiều cho phép người dùng cắm đầu cắm từ cả hai phía. Mặc dù USB-C mang lại sự tiện lợi, tuy nhiên việc cắm không đúng cách vẫn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị.

Chỉ cần một chân USB-C bị lỗi hoặc không hoạt động, mọi thứ sẽ thay đổi ẢNH: REUTERS

Cả dữ liệu và nguồn điện đều có thể được truyền tải bất kể hướng cắm, nhưng việc căn chỉnh các chân cắm một cách tối ưu sẽ giúp tăng tốc độ truyền tải và giảm thời gian sạc. Có nghĩa là, nếu người dùng muốn tối ưu hóa hiệu suất cho điện thoại hoặc thiết bị lưu trữ, hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ trước khi cắm cáp USB-C vào thiết bị của mình, bởi việc này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng tốt hơn.

Cách tối ưu sử dụng cổng USB-C

Với 24 chân tiếp xúc, cổng USB-C cho phép truyền dữ liệu và nguồn điện một cách hiệu quả, nhưng không phải tất cả các chân cắm đều giống nhau bởi mỗi chân được đánh số và có chức năng riêng biệt. Một số chân hỗ trợ truyền tải điện năng, trong khi những chân khác đảm nhiệm việc truyền dữ liệu.

Điểm đặc biệt của cổng USB-C là thiết kế đối xứng, cho phép người dùng cắm thiết bị theo cả hai chiều. Khi cắm, các chân cắm sẽ tự động nhận diện hướng cắm và kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các chân cần thiết. Vấn đề là nếu một trong các chân cắm bị lỗi hoặc không hoạt động, kết nối sẽ không đạt hiệu suất tối ưu.

Nếu cảm thấy hiệu suất của cổng USB-C không như mong đợi và nhận thấy sự cải thiện khi lật ngược cáp, đây chính là nguyên nhân. Do đó, khi thường xuyên cắm và rút cáp USB-C, hãy kiểm tra xem một bên có hoạt động tốt hơn bên kia hay không. Nếu có sự khác biệt, hãy chú thích mặt "tốt hơn" luôn hướng lên trên để đảm bảo hiệu suất tối ưu.