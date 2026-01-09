Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Những thiết bị không nên cắm vào cổng USB trên điện thoại

Kiến Văn
Kiến Văn
09/01/2026 10:48 GMT+7

Cổng USB trên điện thoại ngày nay không chỉ dùng để sạc mà còn hỗ trợ truyền dữ liệu và nhiều công việc thú vị khác.

Tuy nhiên, việc kết nối các phụ kiện không đáng tin cậy hoặc không được chứng nhận với cổng USB trên điện thoại có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin và làm lộ dữ liệu cá nhân của người dùng.

Những thiết bị tuyệt đối không được cắm vào cổng USB trên điện thoại - Ảnh 1.

Không phải thiết bị nào cũng có thể cắm vào cổng USB-C

ẢNH: TECHCRUNCH

Mặc dù nhiều smartphone hiện nay được trang bị pin dung lượng lớn giúp sử dụng cả ngày, nhưng thực tế cho thấy pin thường hết nhanh chóng chỉ sau vài giờ, ngay cả khi chỉ thực hiện các tác vụ cơ bản như duyệt web hay sử dụng ứng dụng. Điều này đặc biệt khó đối với những người phụ thuộc vào điện thoại để thanh toán, kiểm tra thông tin chuyến bay hay gửi email công việc quan trọng. Trong những tình huống này, người dùng thường tìm đến trạm sạc công cộng hoặc sử dụng cáp sạc giá rẻ để nhanh chóng nạp năng lượng cho thiết bị.

Tuy nhiên, việc cắm các phụ kiện như quạt mini, đèn LED hay camera nội soi vào cổng USB trên điện thoại có thể gây rủi ro cho dữ liệu cá nhân và thiết bị. Dưới đây là một số thiết bị mà người dùng nên tránh cắm vào cổng USB của điện thoại.

Sạc nhanh không được chứng nhận

Mặc dù nhiều điện thoại hỗ trợ sạc nhanh, nhưng các bộ sạc nhanh không được chứng nhận có thể gây hại cho pin. Những bộ sạc này thường không quản lý nhiệt và dòng điện an toàn, dẫn đến nguy cơ làm hỏng phần cứng bên trong điện thoại. Để bảo vệ thiết bị, hãy đầu tư vào bộ sạc từ các thương hiệu uy tín như Anker hay Belkin, mặc dù giá của chúng không rẻ.

Cáp sạc giá rẻ

Cáp sạc là phụ kiện thường xuyên được sử dụng, nhưng cáp chất lượng thấp có thể gây hại cho điện thoại. Những cáp này thường thiếu chứng nhận an toàn và không được kiểm tra về khả năng cung cấp điện ổn định, dẫn đến tình trạng điện thoại nóng lên trong khi sạc. Để bảo vệ thiết bị, hãy chọn cáp từ các thương hiệu đáng tin cậy với giá khoảng hơn 200.000 đồng.

Những thiết bị tuyệt đối không được cắm vào cổng USB trên điện thoại - Ảnh 2.

Hãy lựa chọn cáp sạc đến từ các thương hiệu uy tín

ẢNH: MASHABLE

Trạm sạc USB công cộng

Các trạm sạc tại quán cà phê, sân bay hay khách sạn có thể tiện lợi, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bảo mật. Tin tặc có thể lợi dụng các cổng USB này để thực hiện "đánh cắp dữ liệu" (juice jacking), lây nhiễm phần mềm độc hại vào điện thoại và đánh cắp thông tin cá nhân. Đây là điều mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nhiều lần cảnh báo. Để an toàn, người dùng nên sử dụng sạc dự phòng hoặc bộ sạc tường của riêng mình.

Ổ đĩa USB không xác định

Việc cắm ổ đĩa USB không rõ nguồn gốc vào điện thoại có thể mang theo phần mềm độc hại, gây rủi ro cho dữ liệu cá nhân và thông tin nhạy cảm. Ngoài ra, việc sử dụng ổ cứng ngoài có thể làm hỏng cổng sạc của điện thoại do không đủ nguồn điện. Nếu cần sử dụng, hãy quét ổ USB bằng phần mềm diệt virus trước khi kết nối hoặc cân nhắc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây.

Phụ kiện giá rẻ và không được chứng nhận

Trên thị trường hiện có nhiều phụ kiện USB giá rẻ như quạt mini, đèn LED hay camera nội soi. Mặc dù giá cả hấp dẫn, tuy nhiên những thiết bị này thường không được chứng nhận và có thể gây hại cho điện thoại. Chúng có thể tiêu thụ nhiều điện năng hơn mức mà cổng USB của điện thoại có thể cung cấp, dẫn đến hiện tượng quá nhiệt và hư hỏng mạch sạc. Ngay cả những phụ kiện tiêu thụ ít điện năng như đèn LED cũng có thể làm hao pin nhanh chóng và ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.

Tin liên quan

Cổng USB thực tế có thể cung cấp bao nhiêu điện năng?

Cổng USB thực tế có thể cung cấp bao nhiêu điện năng?

Giao diện USB là một tiêu chuẩn kết nối phổ biến cho nhiều thiết bị hiện đại, từ máy tính xách tay, máy tính để bàn đến các thiết bị di động và máy in.

Khám phá thêm chủ đề

Usb phần mềm độc hại phụ kiện giá rẻ sạc nhanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận