Những thiết bị không nên cắm vào cổng USB trên điện thoại

Tuy nhiên, việc kết nối các phụ kiện không đáng tin cậy hoặc không được chứng nhận với cổng USB trên điện thoại có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin và làm lộ dữ liệu cá nhân của người dùng.

Không phải thiết bị nào cũng có thể cắm vào cổng USB-C ẢNH: TECHCRUNCH

Mặc dù nhiều smartphone hiện nay được trang bị pin dung lượng lớn giúp sử dụng cả ngày, nhưng thực tế cho thấy pin thường hết nhanh chóng chỉ sau vài giờ, ngay cả khi chỉ thực hiện các tác vụ cơ bản như duyệt web hay sử dụng ứng dụng. Điều này đặc biệt khó đối với những người phụ thuộc vào điện thoại để thanh toán, kiểm tra thông tin chuyến bay hay gửi email công việc quan trọng. Trong những tình huống này, người dùng thường tìm đến trạm sạc công cộng hoặc sử dụng cáp sạc giá rẻ để nhanh chóng nạp năng lượng cho thiết bị.

Tuy nhiên, việc cắm các phụ kiện như quạt mini, đèn LED hay camera nội soi vào cổng USB trên điện thoại có thể gây rủi ro cho dữ liệu cá nhân và thiết bị. Dưới đây là một số thiết bị mà người dùng nên tránh cắm vào cổng USB của điện thoại.

Sạc nhanh không được chứng nhận

Mặc dù nhiều điện thoại hỗ trợ sạc nhanh, nhưng các bộ sạc nhanh không được chứng nhận có thể gây hại cho pin. Những bộ sạc này thường không quản lý nhiệt và dòng điện an toàn, dẫn đến nguy cơ làm hỏng phần cứng bên trong điện thoại. Để bảo vệ thiết bị, hãy đầu tư vào bộ sạc từ các thương hiệu uy tín như Anker hay Belkin, mặc dù giá của chúng không rẻ.

Cáp sạc giá rẻ

Cáp sạc là phụ kiện thường xuyên được sử dụng, nhưng cáp chất lượng thấp có thể gây hại cho điện thoại. Những cáp này thường thiếu chứng nhận an toàn và không được kiểm tra về khả năng cung cấp điện ổn định, dẫn đến tình trạng điện thoại nóng lên trong khi sạc. Để bảo vệ thiết bị, hãy chọn cáp từ các thương hiệu đáng tin cậy với giá khoảng hơn 200.000 đồng.

Hãy lựa chọn cáp sạc đến từ các thương hiệu uy tín ẢNH: MASHABLE

Trạm sạc USB công cộng

Các trạm sạc tại quán cà phê, sân bay hay khách sạn có thể tiện lợi, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bảo mật. Tin tặc có thể lợi dụng các cổng USB này để thực hiện "đánh cắp dữ liệu" (juice jacking), lây nhiễm phần mềm độc hại vào điện thoại và đánh cắp thông tin cá nhân. Đây là điều mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nhiều lần cảnh báo. Để an toàn, người dùng nên sử dụng sạc dự phòng hoặc bộ sạc tường của riêng mình.

Ổ đĩa USB không xác định

Việc cắm ổ đĩa USB không rõ nguồn gốc vào điện thoại có thể mang theo phần mềm độc hại, gây rủi ro cho dữ liệu cá nhân và thông tin nhạy cảm. Ngoài ra, việc sử dụng ổ cứng ngoài có thể làm hỏng cổng sạc của điện thoại do không đủ nguồn điện. Nếu cần sử dụng, hãy quét ổ USB bằng phần mềm diệt virus trước khi kết nối hoặc cân nhắc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây.

Phụ kiện giá rẻ và không được chứng nhận

Trên thị trường hiện có nhiều phụ kiện USB giá rẻ như quạt mini, đèn LED hay camera nội soi. Mặc dù giá cả hấp dẫn, tuy nhiên những thiết bị này thường không được chứng nhận và có thể gây hại cho điện thoại. Chúng có thể tiêu thụ nhiều điện năng hơn mức mà cổng USB của điện thoại có thể cung cấp, dẫn đến hiện tượng quá nhiệt và hư hỏng mạch sạc. Ngay cả những phụ kiện tiêu thụ ít điện năng như đèn LED cũng có thể làm hao pin nhanh chóng và ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.