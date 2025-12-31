Cổng USB thực tế có thể cung cấp bao nhiêu điện năng?

Một yếu tố quan trọng phân biệt các cổng USB là phiên bản hoặc thế hệ của đầu nối. Các cổng USB cũ, như USB 2.0, thường có tốc độ chậm hơn và cung cấp ít năng lượng hơn so với các thế hệ mới hơn như USB 3.2 Gen 2. Điều này giải thích tại sao khi kết nối thiết bị vào một cổng USB nhất định, tốc độ sạc có thể chậm hoặc không thể truyền dữ liệu.

Sạc chậm hay nhanh phụ thuộc gì vào cổng USB và cáp kết nối ẢNH: SISTERMONK

Hiện nay, công suất đầu ra cao nhất mà USB dành cho người dùng có thể đạt được là 240W thông qua USB Power Delivery (PD) 3.1 trên đầu nối USB-C. Giao thức PD cho phép sạc nhanh và đáng tin cậy cho các thiết bị công suất cao như điện thoại và máy tính hiện đại. Tuy nhiên, tốc độ sạc sẽ giảm nếu người dùng sử dụng cổng USB cũ hơn.

Cụ thể, USB-C 3.0 cung cấp tối đa 100W, trong khi USB-C tiêu chuẩn chỉ đạt 15W và USB 3.0 chỉ 4,5W. Các chuẩn cũ hơn như USB 2.0 và USB 1.0 chỉ cung cấp 2,5W hoặc ít hơn. Việc kết nối một chiếc smartphone mới với khả năng sạc nhanh vào cổng USB cũ hoặc sử dụng cáp không tương thích có thể dẫn đến tốc độ sạc chậm hơn, không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng. Chẳng hạn, iPhone 15 và nhiều thiết bị mới yêu cầu USB-C PD để sạc với công suất từ 7,5W trở lên.

Không chỉ riêng cổng USB

Ngoài cổng USB trên thiết bị, công suất đầu ra và khả năng sạc của bộ sạc cũng rất quan trọng. Mức tiêu thụ điện năng trung bình của bộ sạc điện thoại là khoảng 5W, trong khi bộ sạc nhanh có thể sử dụng đến 20W hoặc hơn, tùy thuộc vào việc nó có hỗ trợ giao thức PD hay không. Các mẫu iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max hỗ trợ sạc nhanh lên đến 40W, trong khi Galaxy S25+ và S25 Ultra có thể sạc ở mức lên đến 45W với cáp và bộ sạc phù hợp.

Giao thức PD cũng là yếu tố quan trọng trong việc phân biệt các pin dự phòng và hệ thống sạc di động. Nhiều pin dự phòng USB-C hiện nay hỗ trợ sạc nhanh nhờ công nghệ tiên tiến. Trong hầu hết các xe hiện đại có cổng USB, người dùng sẽ cần thêm bộ chuyển đổi nguồn để hỗ trợ sạc nhanh.

Tóm lại, cổng USB, cáp và giao thức kết nối đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tốc độ sạc nhanh hay chậm. Việc sử dụng cổng cũ hoặc bộ chuyển đổi có công suất đầu ra thấp sẽ khiến thiết bị của người dùng sạc chậm hơn.