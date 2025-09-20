Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cấm xe khách, xe tải đi làn trong cùng của 2 tuyến cao tốc

Mai Hà
Mai Hà
20/09/2025 14:10 GMT+7

Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt phương án điều chỉnh phân làn và quy định tốc độ trên 2 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Trước đó, từ 13.8, Cục Đường bộ Việt Nam đã thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ. 

Từ 19.9, Cục Đường bộ Việt Nam đã phân làn và quy định tốc độ trên 2 cao tốc. Theo đó, cấm xe ô tô tải; cấm xe ô tô khách trên 29 chỗ ngồi; cấm xe ô tô khách giường nằm hoạt động tại làn xe số 1 (làn sát với dải phân cách giữa).

Cấm xe khách, xe tải đi làn trong cùng của 2 tuyến cao tốc- Ảnh 1.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chính thức cấm xe tải, xe khách lưu thông làn trong cùng

ẢNH: GIA HÂN

Với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: làn 1 - tốc độ tối đa cho phép 120 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 90 km/giờ. Làn 1 sẽ cấm các loại xe lưu thông, bao gồm ô tô tải thông dụng, trừ: ô tô tải pickup ca bin đơn, ô tô tải pickup ca bin kép, ô tô tải VAN; ô tô tải chuyên dùng, trừ ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc; ô tô khách trên 29 chỗ ngồi; ô tô khách giường nằm.

Làn 2: tốc độ tối đa cho phép 120 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 80 km/giờ. Làn 3 tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 60 km/giờ.

Với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, làn 1 - tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 80 km/giờ. Làn 1 sẽ cấm các loại xe lưu thông, bao gồm ô tô tải thông dụng, trừ: ô tô tải pickup ca bin đơn, ca bin kép, ô tô tải VAN; ô tô tải chuyên dùng, trừ ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc; ô tô khách trên 29 chỗ ngồi; ô tô khách giường nằm.

Làn 2: tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 70 km/giờ. Làn 3 tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép 60 km/giờ.

Ngày 20.9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã gửi văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam áp dụng quy định phân làn trên 8 đoạn cao tốc 4 làn gồm: Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Hải Phòng - Móng Cái, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Phan Thiết - Dầu Giây, Cầu Giẽ - Cao Bồ, Bắc Giang - Lạng Sơn, Hà Nội - Lào Cai và TP.HCM - Trung Lương.

Theo đề xuất này, xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ không được đi vào làn 1 (sát dải phân cách). Làn này được nâng tốc độ tối thiểu từ 60 km/giờ lên 80 km/giờ, tốc độ tối đa 100 - 120 km/giờ, dành cho xe con, xe khách dưới 30 chỗ và xe tải nhỏ. Làn 2 dành cho các phương tiện còn lại, tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ.

