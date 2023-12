Camera H6c Pro tích hợp nút gọi điện thông minh

Ngày nay, việc duy trì sự kết nối và chăm sóc gia đình trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. EZVIZ H6c Pro 2K+ không chỉ là một bước cải tiến vượt bậc so với các dòng trước đây, mà còn là biểu tượng của sự kết nối gia đình trong thời đại mới, đáp ứng mọi nhu cầu an ninh và kết nối gia đình.

EZVIZ H6c Pro 2K+ hỗ trợ khả năng đàm thoại thông minh

EZVIZ

Theo đó, EZVIZ H6c Pro 2K+ mở ra một kỷ nguyên mới trong việc kết nối gia đình với tính năng gọi điện dễ dàng. Tính năng này cho phép người dùng tạo cuộc gọi tức thì chỉ với một chạm, mà không cần thông qua smartphone. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người không quen với các thiết bị công nghệ như người cao tuổi trong gia đình. Họ có thể dễ dàng liên lạc với người thân hơn qua thiết bị camera của EZVIZ. Đồng thời, tính năng này cũng rất thân thiện với trẻ em, chỉ với một nút chạm trên camera trẻ đã có thể trò chuyện cùng bố mẹ đang ở xa mà không cần sự giúp đỡ của người lớn.

Camera EZVIZ H6c Pro 2K+ nâng cao tính năng an ninh với khả năng ghi hình màu 2K+ vào ban đêm, cung cấp hình ảnh chất lượng cao ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài ra, sản phẩm này còn tích hợp cảnh báo an ninh, kích hoạt bởi các âm thanh lớn như tiếng cửa đóng mạnh, giúp người dùng luôn cảm thấy an tâm về sự an toàn của gia đình.

Ngoài ra, EZVIZ H6c Pro 2K+ còn có khả năng khóa mục tiêu và thu phóng tự động, cho phép camera tự động điều chỉnh góc nhìn để theo dõi đối tượng. Tính năng này rất hữu ích trong việc theo dõi trẻ nhỏ hoặc vật nuôi, đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào trong gia đình.

EZVIZ H6c Pro 2K+ có thể hỗ trợ giám sát từ xa dễ dàng

EZVIZ

Thiết bị Camera H6c Pro 2K+ của EZVIZ không chỉ dừng lại ở những tính năng cơ bản. Sản phẩm này còn được cải tiến với chế độ ngủ, cho phép người dùng quản lý lịch trình hoạt động của camera một cách linh hoạt, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư.

Bên cạnh đó, chế độ tuần tra thông minh cho phép người dùng chọn ra tối đa bốn điểm quan sát và camera sẽ tự động quay quét đến các điểm này mà không cần sự can thiệp thủ công.

Nhìn chung, EZVIZ H6c Pro 2K+ không chỉ là một thiết bị an ninh, mà còn là người trợ lý đắc lực trong việc chăm sóc gia đình, nhất là với các gia đình trẻ. Các bố mẹ trẻ thường phải đối mặt với thách thức trong việc cân bằng giữa công việc và trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Sản phẩm này chắc chắn sẽ giúp họ giảm bớt nỗi lo về an ninh và sự an toàn của con cái, cũng như tạo điều kiện để theo dõi sự phát triển của trẻ từ xa, giúp họ yên tâm hơn khi phải rời nhà hằng ngày.