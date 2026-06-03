Campuchia bất ngờ là nguồn cung nông sản lớn thứ 3 của Việt Nam

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Mỹ tiếp tục là nguồn cung nông sản lớn nhất cho Việt Nam với thị phần chiếm 10%; Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 2 với 9,6% và Campuchia đứng thứ 3 với 9,4%. Đáng chú ý, trong 5 tháng qua, thị trường Campuchia có sự tăng trưởng rất mạnh, tới 23,2% so với cùng kỳ năm 2025.



Hạt điều và cao su là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Campuchia vào Việt Nam. Trong 5 tháng qua, Việt Nam chi khoảng 1,7 tỉ USD để nhập hạt điều từ người bạn láng giềng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đáng kể nhất phải kể đến là hạt điều. Trong 5 tháng qua Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 1,5 triệu tấn hạt điều thô với giá trị 2,6 tỉ USD tăng 16% về lượng và 25,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Campuchia là nguồn cung lớn nhất cho Việt Nam với thị phần 67,1%; tương đương 1 triệu tấn và giá trị 1,74 tỉ USD.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam nhập khẩu điều thô từ Campuchia và các nước châu Phi về chế biến xuất khẩu. Nhờ vậy mà liên tiếp hơn chục năm qua, Việt Nam liên tục duy trì vị thế là nhà xuất khẩu hạt điều nhân lớn nhất thế giới. Trong 5 tháng qua, Việt Nam đã xuất được 264.000 tấn, mang về giá trị 1,85 tỉ USD, giảm 4,5% về lượng và gần 2% về giá trị, dù giá xuất khẩu bình quân tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh hạt điều, người Campuchia còn là nguồn cung cao su số 1 cho Việt Nam. Trong 5 tháng qua, Việt Nam đã nhập khẩu gần 0,7 triệu tấn cao su với giá trị 1,2 tỉ USD. Với 22,5% thị phần, Campuchia đứng ở vị trí thứ nhất với giá trị khoảng 270 triệu USD. Đứng sau là Trung quốc với 19,7% thị phần và Hàn Quốc là 12%.

Tương tự, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong 5 tháng qua đạt trên 0,5 triệu tấn và giá trị là 987 triệu USD; giảm 4,5% về lượng và 5,8% về giá trị. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất với thị phần 64%.

Bên cạnh 2 mặt hàng chủ lực này, Campuchia còn là nguồn cung một số loại nông sản quan trọng khác như lúa và rau quả theo mùa.