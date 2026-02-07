Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Campuchia cảnh báo nguy cơ nhiễm bệnh 'sốt vẹt'

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
07/02/2026 22:14 GMT+7

Khmer Times ngày 7.2 đưa tin Bộ Y tế Campuchia vừa ban hành cảnh báo nguy cơ mắc bệnh sốt vẹt (psittacosis) và khuyến cáo người dân tăng cường phòng tránh.

Theo Bộ Y tế Campuchia, bệnh psittacosis, thường được gọi là bệnh “sốt vẹt”, do vi khuẩn chlamydia psittaci gây ra, chủ yếu do lây truyền từ các loài chim như vẹt, bồ câu, gà và các loài chim khác.

Giới chức Campuchia ban hành cảnh báo sau khi nước láng giềng Thái Lan tuần này xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm sốt vẹt. Bệnh nhân được phát hiện nhiễm bệnh vào cuối năm ngoái, và quan chức y tế Thái Lan ngày 3.2 xác nhận thông tin lan truyền việc có người mắc sốt vẹt là có thật, nêu thêm bệnh nhân đã được điều trị và bình phục.

Campuchia cảnh báo nguy cơ nhiễm bệnh sốt vẹt - Ảnh 1.

Giới chức Campuchia vừa ra khuyến cáo người dân tăng cường biện pháp phòng tránh nhiễm bệnh sốt vẹt

ẢNH: AFP

Cho đến nay, Campuchia chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh nào ở người, dù vậy Bộ Y tế nước này đang theo dõi sát sao tình hình.

Giới chức Campuchia cho biết người có thể mắc bệnh sốt vẹt vì hít phải bụi hoặc các hạt nhiễm khuẩn từ phân khô, lồng chim, lông chim hoặc phân chim.

Ngoài ra, những người có nguy cơ cao mắc bệnh bao gồm chủ nuôi chim, người chăn nuôi chim, nhân viên cửa hàng thú cưng, nhân viên nhà máy chế biến gia cầm, nhân viên sở thú, bác sĩ thú y và nhân viên phòng thí nghiệm.

Ở người, các triệu chứng của bệnh psittacosis có thể xuất hiện trong vòng 5 - 14 ngày hoặc tối đa 1 tháng sau khi tiếp xúc, bao gồm đau đầu, sốt, ớn lạnh, đau cơ, ho, khó thở, mệt mỏi hoặc viêm phổi.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, bệnh có thể trở nặng và cần phải nhập viện. Hầu hết bệnh nhân đều hồi phục hoàn toàn nếu được điều trị kịp thời và đúng cách.

Để phòng ngừa bệnh sốt vẹt, Bộ Y tế Campuchia khuyến cáo người dân nên giữ gìn vệ sinh bằng cách rửa tay thường xuyên sau khi chạm vào chim hoặc dọn dẹp lồng, tránh tiếp xúc gần với chim ốm hoặc chim chết, giữ lồng và khu vực nuôi chim sạch sẽ và thông thoáng, đồng thời đeo găng tay và khẩu trang khi dọn dẹp khu vực có chất thải của chim.

Cơ quan Campuchia cũng khuyến cáo người dân nên đến cơ sở y tế ngay lập tức nếu xuất hiện các triệu chứng giống cúm sau khi tiếp xúc với chim và thông báo cho bác sĩ về tiền sử tiếp xúc để được điều trị kịp thời.

Một dịch bệnh bí ẩn ở Bangladesh ban đầu vốn tưởng nhầm là ổ dịch Nipah nhưng thực chất do một virus mới phát hiện và có nguồn gốc từ dơi, mang theo nguy cơ chết chóc nếu lây nhiễm ở người.

