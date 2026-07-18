Cần 200.000 tỉ mở rộng cao tốc Bắc - Nam lên 4 - 8 làn xe

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản báo cáo lãnh đạo Chính phủ kết quả rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ.

Theo đó, cả nước hiện có khoảng 2.340 km đường cao tốc đã và đang được phân kỳ đầu tư 2 - 4 làn xe hạn chế. Trong đó, có khoảng 1.675 km đã đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật (170 km đường 2 làn xe, 1.505 km đường 4 làn xe hạn chế); có 665 km đang thi công xây dựng (88 km đường 2 làn xe và 577 km đường 4 làn xe hạn chế).

Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng cao tốc 2 làn xe và 4 làn hạn chế ẢNH: T.N

Theo tính toán, nhu cầu vốn để mở rộng toàn bộ các đoạn tuyến cao tốc 2 làn xe đã và đang được nghiên cứu đầu tư (258 km) khoảng 42.671 tỉ đồng. Nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà đầu tư đã cân đối khoảng 8.779 tỉ đồng. Nhu cầu vốn ngân sách Trung ương cần bổ sung trong giai đoạn 2026 - 2030 khoảng gần 33.900 tỉ đồng.

Đối với cao tốc 4 làn xe hạn chế, nhu cầu vốn để mở rộng 2.082 km lên quy mô quy hoạch (4 - 8 làn xe) khoảng 401.763 tỉ đồng.

Việc đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông (1.222 km) cần khoảng 199.364 tỉ đồng. Bộ Xây dựng đã có 7 văn bản báo cáo lãnh đạo Chính phủ các phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, đề xuất tập trung mở rộng đoạn Hà Nội - TP.HCM, tổng chiều dài khoảng 1.144 km theo hình thức đầu tư công (sau khi đầu tư sẽ thu phí hoàn trả vốn ngân sách nhà nước).

Bên cạnh cao tốc Bắc - Nam phía đông, có 860 km các đoạn tuyến cao tốc 4 làn xe hạn chế khác cũng cần nâng cấp, sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 202.000 tỉ đồng.

Trong đó, khoảng 547 km đã được đầu tư công giai đoạn phân kỳ (thuộc các đoạn: Tuyên Quang - Phú Thọ, Cao Lãnh - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Mỹ An - Cao Lãnh - An Hữu, Vành đai 3 TP.HCM, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng) có nhu cầu vốn mở rộng khoảng 142.910 tỉ đồng. Các đoạn tuyến này được địa phương đề xuất mở rộng theo hình thức đầu tư công (sau khi đầu tư sẽ thu phí hoàn trả vốn ngân sách nhà nước).

Với 313 km đã được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), gồm: Vành đai 4 TP.Hà Nội, Dầu Giây - Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương, Hữu Nghị - Chi Lăng, sơ bộ nhu cầu vốn mở rộng khoảng 59.489 tỉ đồng.

Ưu tiên mở rộng cao tốc 2 làn xe trước

Trên cơ sở xét phân tích, đánh giá dựa trên các tiêu chí ưu tiên, Bộ Xây dựng kiến nghị lãnh đạo Chính phủ xem xét, thống nhất chủ trương ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe lên quy mô cao tốc hoàn chỉnh để bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây tắc nghẽn lưu thông hàng hóa, hành khách.

Đối với việc mở rộng các tuyến cao tốc 4 làn xe, Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên nghiên cứu đầu tư ngay các đoạn tuyến có chi phí mở rộng nhỏ so với tổng mức đầu tư đã được duyệt, đang trong quá trình thực hiện đầu tư để thuận lợi điều chỉnh các giải pháp thiết kế, tận dụng phương tiện, nhân lực như: Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Mỹ An - Cao Lãnh. Nhu cầu vốn ngân sách Trung ương bổ sung khoảng gần 3.500 tỉ đồng.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông cũng được đề xuất ưu tiên mở rộng với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 154.000 tỉ đồng, nhu cầu vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn khoảng 103.000 tỉ đồng.

Trường hợp khó khăn về nguồn vốn, ưu tiên bố trí đầu tư mở rộng các đoạn tuyến thuộc giai đoạn 2017 - 2020 (Mai Sơn - Bãi Vọt, Nha Trang - Dầu Giây, dài 534 km). Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỉ đồng.

Các đoạn còn lại tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu của từng dự án, đặc biệt các tuyến cao tốc nằm trong vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế quan trọng (Vành đai 4 Vùng thủ đô Hà Nội, Vành đai 3 TP.HCM...) ưu tiên triển khai khi huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước...