Đi trên đê sông Hồng đoạn qua phường Vị Khê (Ninh Bình), từ cách vài trăm mét đã nhìn thấy căn "biệt thự" 4 tầng nằm biệt lập dưới chân đê, mặt tiền hướng ra sông. Nhà không có tường bao, xung quanh là vườn cây um tùm, phía sau giáp một nghĩa trang rộng lớn.

Đi trên đê sông Hồng có thể nhìn thấy căn biệt thự bỏ hoang từ vài trăm mét ẢNH: ĐÌNH HUY

Công trình mới hoàn thiện phần thô. Lâu ngày không được chăm sóc, rêu phong, cỏ dại phủ kín. Sự biệt lập cùng vẻ hoang phế khiến căn nhà nổi tiếng khắp vùng và thành đề tài của những người thích khám phá. Nhiều người thậm chí gọi đây là "biệt thự ma".

Ngôi nhà thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Cấp (69 tuổi) và bà Nguyễn Thị Phượng (66 tuổi), cùng trú phường Vị Khê.

Bà Phượng cho biết nhà được xây từ năm 2005, sau khi gia đình trúng đấu thầu khu đất tại thôn Vị Khê (xã Nam Điền, tỉnh Nam Định cũ). Đến năm 2007, nhà xây xong phần thô với 5 - 6 thợ xây.

Theo bà, ngôi nhà có phong cách kiến trúc "không giống ai". Chồng bà không thuê thiết kế chuyên nghiệp mà tự nghĩ ý tưởng, "ông cứ vẽ đâu là bắt thợ xây đến đấy". Vì vậy, nhà cao 4 tầng nhưng từ tầng 1 lên tầng 4 không thiết kế cầu thang bên trong theo lối truyền thống.

Công trình được đầu tư nhiều tiền nhưng xây xong không có người ở ẢNH: ĐÌNH HUY

Ở phần nền và sân trước, ông Cấp cho đào, kè đá, xây 12 bể ngầm, dự định ban đầu làm hầm rượu. Riêng chi phí đào kè móng hầm, mua đất đổ nền lấp móng đã tốn khoảng 1 tỉ đồng thời đó.

Để có tiền, gia đình bán 5 lượng vàng (thời điểm giá vàng 400.000 - 500.000 đồng/chỉ), bán nhiều diện tích đất thổ cư cùng nhiều gốc cây xanh Nam Điền giá trị trong vườn, bà Phượng kể. Tổng số tiền đầu tư vào ngôi nhà thời điểm đó khoảng hơn 2 tỉ đồng.

Các hạng mục của công trình đều xuống cấp nghiêm trọng ẢNH: ĐÌNH HUY

Vì sao "biệt thự" bị bỏ hoang suốt 20 năm?

Vì sao một cơ ngơi hàng tỉ đồng bị bỏ hoang ngần ấy năm? Bà Phượng cho biết, sau khi nhà xong phần thô năm 2007, ông Cấp chuyển lên ở một mình được khoảng 5 - 6 tháng. Sau đó, ông thấy chán nản nên dọn về nhà cũ, cách khoảng 3 - 4 km, ở cùng vợ con.

Bà nhận xét chồng có tính cách khá đặc biệt, "thích làm thì làm, nhưng chẳng mấy khi làm đến cùng, làm dở chừng lại bỏ về". Vì vậy, việc ông không ở ngôi nhà mới bà đã đoán từ trước.

Nhà bỏ trống, người lạ đột nhập và lấy đi hệ thống cửa sắt.

Một trong những yếu tố khiến câu chuyện "nhà ma" được thêu dệt là vị trí căn nhà nằm gần nghĩa địa. Thời gian qua, một số người làm video trên YouTube đã đến quay về ngôi nhà. Bà Phượng cho rằng không hề có chuyện đó, vì gia đình bà chưa gặp hiện tượng "lạ" nào.

Theo bà, khi gia đình xây nhà, xung quanh vẫn là khu đất rộng. Sau khi nhà xong phần thô, người dân địa phương mới đưa các phần mộ cải táng về chôn cất, khiến ranh giới nghĩa địa lan sát phía sau nhà.

"Không chỉ riêng nhà tôi, khu đất đó vẫn có người dân sinh sống, sản xuất kinh tế, tất cả vẫn chưa thấy hiện tượng khác thường nào", bà Phượng nói.

Xung quanh khu vực nghĩa trang vẫn có các hộ gia đình sinh sống ẢNH: ĐÌNH HUY

Ông Nguyễn Thế Lực, nguyên Trưởng thôn Vị Khê hơn 20 năm, cho biết khu đất xây nhà trước đây là đất vùng trũng, được ông Cấp đấu thầu từ chính quyền địa phương.

Theo ông Lực, khi ông Cấp xây nhà, ở đây chưa có nghĩa trang. Khoảng năm 2007, địa phương quy hoạch lại, chuyển nghĩa trang của thôn về khu vực bên trong, gần khu đất của ông Cấp, do nghĩa trang cũ quá gần khu dân cư.

"Có thể việc xuất hiện nghĩa trang khiến gia đình ông Cấp e ngại về mặt phong thủy nên không ở chứ không có chuyện ngôi nhà này có ma", ông Lực nói.