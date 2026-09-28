Cán bộ, chiến sĩ công an được hưởng phụ cấp đặc thù từ 15 - 45%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 370/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1.12 quy định cụ thể mức phụ cấp theo từng nhóm lực lượng, nhiệm vụ, thay cho cách tiếp cận chung trước đây.

Từ ngày 1.12, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân được hưởng phụ cấp đặc thù từ 15 - 45%, tùy lực lượng, vị trí và nhiệm vụ được giao ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cảnh sát 113 hưởng mức phụ cấp đặc thù 25%

Theo quy định mới, mức phụ cấp được phân theo từng lực lượng và tính chất nhiệm vụ, trong đó mức thấp nhất là 15% và cao nhất 45%.

Cụ thể, đối với công an cấp xã, mức phụ cấp đặc thù cao nhất là 25%, áp dụng với điều tra viên và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trinh sát phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, trinh sát an ninh, cảnh sát khu vực.

Mức phụ cấp 20% áp dụng với cán bộ điều tra và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh sát giao thông, trật tự; kỹ thuật hình sự; thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

Mức phụ cấp 15% áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của công an cấp xã, trừ các trường hợp thuộc hai nhóm trên.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát 113 được hưởng phụ cấp đặc thù 25%, trong khi cảnh sát trật tự hưởng 20%. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nhân quyền được hưởng mức 15%.

Lực lượng cảnh sát giao thông được hưởng phụ cấp 25% khi làm nhiệm vụ trinh sát phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường bộ, đường sắt, đường thủy; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông.

Mức 20% áp dụng với các nhiệm vụ như chỉ huy, điều khiển giao thông, dẫn đoàn, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; mức 15% dành cho một số công việc xử lý thông tin, tham mưu, tổng hợp và kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ.

Đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Cơ quan An ninh điều tra và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, mức phụ cấp từ 20 - 30% tùy vị trí. Trong đó, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra và điều tra viên được hưởng mức 30%; cán bộ điều tra hưởng 25%.

Tham gia hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn ở nước ngoài hưởng phụ cấp cao nhất

Đáng chú ý, mức 45% được áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ở nước ngoài.

Đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được hưởng phụ cấp 40%. Mức 25% áp dụng đối với người điều khiển, vận hành phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khám nghiệm hiện trường vụ cháy; điều tra, giải quyết vụ cháy; huấn luyện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Với lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, mức phụ cấp cao nhất là 35%, áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trinh sát an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Người làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và huấn luyện nghiệp vụ được hưởng 25%; nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác này hưởng 20%.