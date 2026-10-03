Cán bộ, công chức cấp xã chính thức được tăng phụ cấp công vụ từ 25% lên 55%.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 381/2026/NĐ-CP, quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, phường, đặc khu.

Cán bộ, công chức cấp xã chính thức được hưởng phụ cấp công vụ 55% ẢNH: T.N

Một số trường hợp hưởng 25%

Theo Nghị định 381, mức phụ cấp công vụ được áp dụng đối với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan, tổ chức nêu trên ở xã, phường, đặc khu (gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã).

Đáng chú ý, Chính phủ quy định phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), đối với cán bộ, công chức cấp xã không thuộc trường hợp được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã đã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố, mức phụ cấp công vụ là 25% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã thuộc nhóm hưởng mức 25% nhưng tổng tiền lương, thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55% thì được hưởng phần chênh lệch để bảo đảm bằng mức phụ cấp công vụ 55%.

Như vậy, quy định mới đặt mức phụ cấp công vụ chuẩn ở 55%, đồng thời có cơ chế xử lý đối với cán bộ, công chức cấp xã đang hưởng chính sách tiền lương, thu nhập tăng thêm tại địa phương.

Cán bộ, công chức cấp xã hưởng phụ cấp thấp hơn 55% được truy lĩnh phần chênh lệch.

Theo Nghị định 381, phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Một số thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ gồm: thời gian đi công tác, học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương; thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Khi cán bộ, công chức cấp xã thôi làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc diện áp dụng, họ thôi hưởng phụ cấp công vụ kể từ tháng tiếp theo.

Đáng chú ý, dù nghị định được ký ban hành ngày 2.10, chế độ phụ cấp công vụ quy định tại nghị định này được áp dụng từ ngày 1.7.2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện áp dụng mức phụ cấp 55% nhưng trong khoảng thời gian từ 1.7.2026 đến trước ngày nghị định có hiệu lực đã hưởng phụ cấp công vụ thấp hơn 55% thì được truy lĩnh phần chênh lệch để bảo đảm mức 55%.

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và tổng hợp vào nhu cầu cải cách tiền lương hằng năm của ngân sách địa phương.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký và bãi bỏ các quy định liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã tại Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ.