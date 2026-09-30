Cán bộ, công chức cấp xã sẽ được tăng phụ cấp lên 55%

Thông tin này được Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết tại hội nghị tiếp xúc cử tri Lào Cai sáng 30.9, khi trao đổi về chính sách tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị ẢNH: CHINHPHU.VN

Tăng thêm 30% phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã

Theo Phó thủ tướng, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, T.Ư Đảng đã quyết định chủ trương nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tức tăng thêm 30%.

“Trình tự, thủ tục để hoàn tất chính sách đang được thực hiện”, Phó thủ tướng cho biết. Mức phụ cấp mới sẽ được áp dụng từ ngày 1.7.2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Theo Phó thủ tướng, việc điều chỉnh nhằm tạo thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã - cấp trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ người dân trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, tăng phụ cấp chỉ là một phần trong tổng thể chính sách đối với cán bộ, công chức. Chính phủ đang xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình T.Ư Đảng tại Hội nghị T.Ư 5 khóa XIV. Khi chính sách tiền lương mới được triển khai, các chế độ liên quan sẽ được xem xét trong tổng thể chung.

Các chính sách phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo, nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ trong trường học, văn nghệ sĩ, lực lượng công an, quân đội cũng đang được triển khai theo các nghị định liên quan.

Sẽ làm rõ phụ cấp với Hội Người cao tuổi cấp xã

Trước kiến nghị của cử tri Lào Cai về vị trí công tác và mức phụ cấp đối với chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính, Phó thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2024 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Nội dung rà soát sẽ bao gồm chính sách đối với các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, trong đó có Hội Người cao tuổi.

“Chính phủ sẽ thống nhất với MTTQ Việt Nam, Hội Người cao tuổi để nghiên cứu, tính toán, bảo đảm phụ cấp đối với Hội Người cao tuổi ở cấp xã”, Phó thủ tướng cho biết.



