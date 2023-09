Cán bộ ngân hàng không chấp hành đo nồng độ cồn, còn đấm vào mặt CSGT

Chiều 28.9, đại diện Cục CSGT (C08) Bộ Công an cho biết, Công an TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc (55 tuổi, trú tại TP.Từ Sơn, Bắc Ninh) về tội "chống người thi hành công vụ".

Theo đại diện C08, ông Ngọc là cán bộ của Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Tiên Sơn (TP.Từ Sơn).

Ông Lê Ngọc (trái) không chấp hành đo nồng độ cồn, còn đấm CSGT CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 8.9, Tổ công tác của Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Bắc Ninh làm nhiệm vụ kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn tại tỉnh lộ 295B, đoạn thuộc địa phận P.Võ Cường (TP.Bắc Ninh), đã dừng để kiểm tra ô tô mang biển số 99A-010.45 do ông Lê Ngọc cầm lái.

Sau khi dừng phương tiện, đại úy Nguyễn Thành Hưng, tổ viên tổ công tác đề nghị kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với ông Ngọc, tuy nhiên người này không hợp tác.

Tổ công tác sau đó đã giải thích, nhưng ông Ngọc vẫn không chấp hành mà dùng tay gạt máy đo và xưng hô "mày, tao" với lực lượng CSGT.

Đáng chú ý, ông Lê Ngọc còn bất ngờ dùng tay đấm thẳng vào mặt đại úy Hưng khiến mũ và máy đo nồng độ cồn của CSGT này rơi xuống đất.

Trước tình huống này, lực lượng CSGT đã cùng người dân khống chế ông Ngọc và bàn giao cho Công an TP.Bắc Ninh để điều tra, xử lý. Ông Lê Ngọc được xác định vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,118 mg/lít khí thở. Người này còn không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

PC08 Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản hành chính về các lỗi kể trên đối với ông Ngọc và tạm giữ phương tiện vi phạm.

Đồng thời, ngày 18.9, PC08 Công an tỉnh Bắc Ninh có văn bản gửi Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh để có hình thức xử lý đối với cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm luật Giao thông đường bộ theo quy định.