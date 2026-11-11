Cán bộ nhận tiền tinh giản, lại về thôn ấp làm: Bộ trưởng Nội vụ nói gì?

Sáng 11.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Một người không thể hưởng đồng thời 2 chính sách

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) dẫn trường hợp tại Cà Mau, cán bộ không chuyên trách đã được hưởng chế độ tinh giản, sau đó được bố trí làm cán bộ ở thôn, ấp nên bị yêu cầu hoàn trả số tiền đã nhận. Theo bà Nga, cử tri mong muốn không phải hoàn trả trợ cấp đã nhận mà là xem xét sự phù hợp của chính sách.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay, theo quy định, khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ không chuyên trách cấp xã phải được rà soát, bố trí, phân công nhiệm vụ mới, trong đó có việc đưa về thôn, ấp làm nhiệm vụ. Chỉ khi dôi dư mới thực hiện chính sách tinh giản.

Đại biểu Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hòa) ẢNH: GIA HÂN

"Việc ở Cà Mau đã cho hưởng chính sách tinh giản rồi, sau đó lại phân công về làm nhiệm vụ không chuyên trách ở thôn, ấp là làm sai quy định", Bộ trưởng khẳng định và nói trường hợp này cần được xem xét kỹ lưỡng, không thể để một người trong cùng một việc được hưởng đồng thời 2 chính sách.

Chấn chỉnh chất lượng tiếp công dân từ cơ sở

Quan tâm đến vấn đề xử lý đơn thư, đại biểu Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hòa) đề nghị chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tiếp công dân ngay từ cơ sở. Người đứng đầu chính quyền địa phương phải thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân, trực tiếp chỉ đạo xử lý những vụ việc phức tạp, phát sinh tại địa bàn.

"Tiếp công dân phải gắn với đối thoại, lắng nghe và giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền; không để người dân phải đi lại nhiều lần chỉ để nhận được hướng dẫn hoặc một văn bản chuyển đơn", ông Trí nêu.

Đại biểu cũng nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng chuyển đơn không đúng thẩm quyền, hướng dẫn không rõ ràng hoặc để đơn thư tồn đọng. Cơ quan đã chuyển đơn phải theo dõi, đôn đốc và giám sát kết quả, không thể coi trách nhiệm của mình đã kết thúc ngay sau khi ban hành văn bản chuyển đơn.

"Một kiến nghị chính đáng của cử tri nếu không được giải quyết thỏa đáng có thể trở thành khiếu nại, tố cáo. Một vụ việc khiếu nại, tố cáo nếu được tiếp nhận, đối thoại và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật ngay từ cơ sở thì sẽ hạn chế được tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp", ông Trí lưu ý và đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát với những vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Phát sinh nhiều vụ việc liên quan thu hồi đất

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải ẢNH: GIA HÂN

Giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, nhiều vụ việc khiếu nại ở địa phương đã được các cơ quan chức năng địa phương giải quyết đúng trình tự, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, người khiếu nại không đạt được nguyện vọng mong muốn nên tiếp tục gửi đơn lên cấp trên và gửi rất nhiều nơi.

Theo ông Hải, nếu chuyển hết đơn thư về địa phương như thế, thì vụ việc khiếu nại sẽ không thể kết thúc được, người khiếu nại sẽ tiếp tục đeo bám vào văn bản chuyển đơn để tiếp tục đi khiếu nại với lý do vụ việc chưa được giải quyết, gây ra rất nhiều khó khăn cho các địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng thông tin, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã làm rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm trực tiếp của chính quyền cấp xã khi không còn chính quyền cấp huyện. Trong số 1.164 nhiệm vụ của cấp huyện trước đây, đã được phân định và giao lại 859 nhiệm vụ, tương đương 73,8% cho cấp xã.

"Qua theo dõi cho thấy nhiều vụ việc người dân phản ánh, kiến nghị đã được tiếp nhận, xử lý ngay tại cấp xã hoặc chuyển thẳng lên cấp tỉnh, hạn chế việc chuyển đơn lòng vòng và đùn đẩy trách nhiệm giữa hai cấp như trước", ông Hải nêu.

Về nguyên nhân số lượng đơn thư và lượt công dân tại cấp xã tăng, theo Bộ trưởng, ngoài việc cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực, còn do công dân gửi lại đơn đối với các vụ việc cũ với kỳ vọng sẽ được xem xét lại.

Cùng với đó là phát sinh nhiều vụ việc liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, tái định cư từ các dự án hạ tầng đô thị và khu công nghiệp như báo cáo của Ủy ban Dân nguyên - Giám sát của Quốc hội đã nêu.

Theo báo cáo của Ủy ban Dân nguyên - Giám sát của Quốc hội, tình hình khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là ở một số địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, có nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia được triển khai, thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường ở Tây nguyên; liên quan đến khai thác tài nguyên, khoáng sản...