Mỗi đơn thư của công dân gửi đi là một hoàn cảnh, chờ đợi được giải quyết

Sáng 11.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Đại biểu Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương ẢNH: GIA HÂN

Đại biểu Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, dẫn báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2026 cho thấy, công dân đến địa điểm tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, của đoàn đại biểu Quốc hội giảm hơn 1.500 lượt người và giảm hơn 3.300 đơn thư của công dân gửi đến.

"Công dân đến trực tiếp và công dân gửi đơn thư giảm đi, đây là điều đáng mừng hay là đáng lo? Tôi suy nghĩ có cả đáng mừng và đáng lo", đại biểu nói.

Điểm tích cực, theo ông Nguyễn Thái Học, là nếu như công tác này làm tốt cho nên dân tin, dân bớt khiếu nại, bớt phản ánh, kiến nghị. Nhưng đáng lo nếu như làm không tốt nên dân thiếu tin, không đến, không gửi đơn thư nữa.

Ông Học phân tích, về việc tiếp nhận, phân loại và chuyển đơn, theo ông, năm 2026, tổng số đơn thư mà các cơ quan Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tiếp nhận là gần 27.000. Qua nghiên cứu, phân loại, số đơn thư đủ điều kiện xử lý là 12.500. Nhưng số đơn thư đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chỉ là 2.878.

"Số liệu này cho thấy tỷ lệ chuyển đơn thư đủ điều kiện xử lý là rất thấp, chỉ đạt 23%, có nghĩa là bằng 1/4 số đơn đủ điều kiện xử lý. Đây là điều đáng suy nghĩ", đại biểu nêu.

Cạnh đó, với các vụ việc trong năm 2026, báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy tỷ lệ giải quyết xong là 66,5%, đang trong quá trình giải quyết là trên 30%.

Đại biểu nhận định, đây là một chuyển biến tốt, chuyển biến tích cực, là sự nỗ lực của các cơ quan từ Trung ương đến các địa phương trong quá trình xem xét giải quyết. Trong đó, có những cơ quan, có những ngành tỷ lệ giải quyết rất cao, ví dụ như ngành tòa án là 73%.

Vẫn còn nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài

Ông Học cho rằng, đây là điều đáng mừng khi đơn thư xem xét giải quyết đạt trung bình là 66% trong năm 2026. Tuy nhiên, với 268 vụ việc tồn đọng từ năm 2021 đến năm 2025 mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu phải khẩn trương giải quyết dứt điểm, đến nay giải quyết được 117 vụ (43%), chưa giải quyết xong 151 vụ (trên 50%).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải trình cuối buổi thảo luận sáng 11.11 ẢNH: GIA HÂN

Đại biểu Nguyễn Thái Học cho rằng, kết quả này cho thấy các vụ việc tồn đọng kéo dài. "Mặc dù Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu giải quyết khẩn trương, giải quyết dứt điểm từ năm 2025, nhưng đến năm 2026 tỷ lệ giải quyết chưa xong là trên 50%. Đây là điều đáng suy nghĩ, điều đáng lo", đại biểu bày tỏ.

Một vấn đề quan trọng được ông Học đề cập là quá trình theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

"Chúng ta chuyển trên 2.800 đơn nhưng mà theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết chỉ có 66 vụ việc. Như vậy mới chú trọng đến việc chuyển đơn thôi, còn việc giải quyết thế nào, đúng sai ra sao thì thiếu sự quan tâm theo dõi, đôn đốc, giám sát", đại biểu nói thêm.

Từ thực trạng trên, ông Học kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc rà soát tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, của các cơ quan Quốc hội, của các đoàn đại biểu để khẩn trương chuyển đúng, chuyển đủ số đơn thư đủ điều kiện xử lý đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

"Con số trên 9.600 đơn, chiếm 77% chưa chuyển là một điều rất đáng lo. Bởi vì, mỗi đơn thư của công dân gửi đi là một hoàn cảnh, là một tâm trạng, là niềm tin, là sự mong mỏi chờ đợi để được xem xét giải quyết. Đơn thư đủ điều kiện giải quyết nhưng chúng ta không chuyển đi thì đó là trách nhiệm nơi chúng ta chưa hoàn thành, chưa làm tốt", ông Học bày tỏ.