Cán bộ trại tạm giam gây tai nạn giao thông, có nồng độ cồn

Ngày 3.9, Ban an toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa có báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ ngày 2.9 đến ngày 3.9.

Theo báo cáo, lúc 16 giờ 10 ngày 2.9, anh P.H.H (33 tuổi, ở thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa), hiện công tác tại Đội Cảnh sát bảo vệ thuộc trại giam A2 (Bộ Công an), điều khiển ô tô con lưu thông trên đường Phong Châu hướng đến khu tái định cư Đất Lành (xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang) thì gây tai nạn.

Cụ thể, khi đến địa điểm trên, ô tô do anh H. điều khiển lao sang chiều lưu thông ngược lại, đâm vào chậu cây cảnh, trụ biển báo, tủ hàng, sau đó tiếp tục đâm vào xe máy đang đậu ven đường và anh N.H.V (40 tuổi, ở TP.Nha Trang) đang đứng gần đó. Hậu quả, anh V. bị lún sọ, gãy 2 xương cẳng chân, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân ban đầu là anh P.H.H điều khiển ô tô không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Kiểm tra nồng độ cồn với anh H. cho ra kết quả 0,251 mg/l khí thở.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa, từ 11 giờ ngày 2.9 đến 11 giờ ngày 3.9, công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với 178 trường hợp (19 xe khách, 18 xe tải, 43 ô tô, 97 xe máy và 1 phương tiện khác), số tiền phạt tạm tính là 440 triệu đồng.