Cán bộ xã mong giảm phí qua trạm thu phí sau sáp nhập

Do không thuộc diện được miễn, giảm phí theo quy định hiện hành, một số cán bộ đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cơ chế hỗ trợ giảm phí qua trạm thu phí.

Hằng ngày có gần 30 cán bộ, công chức phải di chuyển qua trạm thu phí Km49+550 trên quốc lộ 19 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, từ khi xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) được thành lập, gần 30 cán bộ, công chức từ các địa phương khác, trong đó có khu vực huyện Tây Sơn (cũ), được điều động, phân công về công tác tại xã.



Để đến nơi làm việc, nhiều người phải đi qua trạm thu phí Km49+550 trên quốc lộ 19 (do Công ty TNHH BOT 36.71 quản lý, vận hành).

Một cán bộ xã Bình Khê cho biết trước đây làm việc tại địa phương cũ nên không phát sinh khoản chi phí này. Sau khi được điều động về xã mới, nhiều cán bộ xã Bình Khê phải đi qua trạm thu phí mỗi ngày.

Theo biểu phí hiện hành, xe dưới 9 chỗ có mức thu 40.000 đồng/lượt. Nếu chỉ đi và về mỗi ngày, chi phí khoảng 80.000 đồng; trường hợp phải di chuyển nhiều lần trong ngày, số tiền có thể cao hơn. Tính theo số ngày làm việc trong tháng, khoản phí dao động khoảng 2 - 3,5 triệu đồng, tùy tần suất đi lại.

Theo quy định về chính sách miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí, các phương tiện của tổ chức, cá nhân có hộ khẩu thường trú trong phạm vi bán kính 5 km quanh trạm được xem xét giảm phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định. Do không có hộ khẩu thường trú tại khu vực này, các cán bộ được điều động về công tác không thuộc diện áp dụng chính sách.

"Anh em cán bộ xã phải đi lại qua trạm thường xuyên. Chúng tôi không xin miễn hoàn toàn, chỉ mong muốn chủ đầu tư và chính quyền các cấp quan tâm, có chính sách giảm phí phù hợp để anh em yên tâm công tác, cống hiến cho địa phương", một cán bộ xã Bình Khê chia sẻ.

Cán bộ xã Bình Khê mong có cơ chế hỗ trợ hoặc giảm phí đối với cán bộ thường xuyên qua trạm thu phí phục vụ công tác ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đại diện một số cán bộ xã Bình Khê cho biết đã có kiến nghị gửi HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh làm việc với chủ đầu tư để xem xét cơ chế hỗ trợ hoặc giảm phí đối với cán bộ thường xuyên qua trạm phục vụ công tác.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, đại diện trạm thu phí Km49+550 cho biết đến nay đơn vị chưa nhận được văn bản đề nghị hoặc chỉ đạo chính thức từ UBND tỉnh hay UBND xã Bình Khê liên quan nội dung trên.

Về quy định áp dụng miễn giảm, đại diện trạm thu phí khẳng định đơn vị luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật cũng như sự giám sát của Cục Đường bộ.

"Trạm thu phí đã thực hiện đầy đủ chính sách miễn giảm cho người dân cư trú trong bán kính 5 km theo quy định. Nếu cán bộ, công chức xã Bình Khê có hộ khẩu thường trú và đủ điều kiện theo quy định thì nộp hồ sơ, trạm sẽ giải quyết ngay. Còn các trường hợp nằm ngoài phạm vi quy định của Bộ Xây dựng thì trạm không thể tự ý giải quyết được vì còn chịu sự kiểm tra, thanh tra của Cục Đường bộ", vị đại diện này nói.

Đại diện trạm thu phí khuyến nghị cán bộ, công chức, có thể sử dụng vé tháng hoặc vé quý để giảm chi phí ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong thời gian chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, đại diện trạm thu phí khuyến nghị những người thường xuyên qua trạm, trong đó có cán bộ, công chức, có thể sử dụng vé tháng hoặc vé quý để giảm chi phí so với mua vé lượt. Theo quy định hiện hành, loại vé này cho phép phương tiện qua trạm không giới hạn số lượt trong thời gian sử dụng.