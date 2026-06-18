Cán bộ xã 'tự cứu mình' khi đề xuất giảm phí BOT bị bác bỏ

Ngày 18.6, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản trả lời không thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Gia Lai về giảm phí đường bộ cho cán bộ, công chức đang làm việc tại trụ sở UBND xã Hra qua Trạm thu phí BOT Km124+720 trên quốc lộ 19.

Sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, trụ sở UBND xã Hra nằm ngay sát Trạm thu phí BOT Km124+720 trên quốc lộ 19, do Công ty BOT 36.71 quản lý. Vị trí địa lý này vô tình tạo nên nghịch lý là mỗi lần cán bộ, công chức xuống trung tâm xã làm việc rồi quay về là một lần phải trả phí.



Với mức phí hiện hành, người phải đi lại 4 lượt mỗi ngày tốn hơn 3,5 triệu đồng/tháng (tính 22 ngày làm việc). Ngay cả khi chỉ đi 2 lượt/ngày, con số cũng vượt 1,7 triệu đồng/tháng. Đây là khoản chi không nhỏ so với thu nhập thực tế của cán bộ cấp xã.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, đề nghị xem xét giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện ô tô thuộc sở hữu cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã Hra khi qua trạm thu phí này.

Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản phản hồi, xác định các phương tiện nêu trên không thuộc nhóm đối tượng được giảm giá theo Văn bản số 11519/BGTVT-ĐTCT ngày 11.10.2017 của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Trụ sở UBND xã Hra nằm sát trạm BOT khiến cán bộ, công chức đi lại làm việc tốn kém ẢNH: TRẦN HIẾU

Cơ quan này lý giải, chính sách giảm giá vé cho phương tiện vùng lân cận đã được áp dụng thống nhất tại các trạm thu phí trên cả nước từ năm 2017 đến nay nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Việc tạo ngoại lệ riêng cho cán bộ xã Hra, theo Cục Đường bộ Việt Nam là "chưa phù hợp" với quy định hiện hành.

Thay vào đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Gia Lai hướng dẫn các chủ phương tiện căn cứ nhu cầu thực tế để chọn mua vé tháng hoặc vé quý cho phù hợp.

Theo đại diện của UBND xã Hra, địa phương đã linh động "khai thác" một lối đi tạm nằm bên hông trụ sở. Xe máy có thể lưu thông thuận lợi trên tuyến đường này. Với ô tô, một hộ dân đã nhận tiền đền bù và đồng ý mở cổng cho các phương tiện đi qua. Song đây chỉ là thỏa thuận dân sự mang tính tình thế, giúp giảm áp lực chi phí trước mắt khi cán bộ, công chức xã có thể phải đi lại nhiều lần trong ngày để giải quyết công việc ở cơ sở. "Lối thoát" tạm thời qua nhà dân như hiện nay rõ ràng không phải giải pháp bền vững về lâu dài.