Cận cảnh băng tuyết phủ trắng, dày đặc trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 23.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ tiếp tục chìm trong giá rét do liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh tăng cường.

Khu vực cổng khu du lịch Mẫu Sơn NGUYỄN MINH CHUYỂN

Tại đỉnh Mẫu Sơn lúc 6 giờ sáng nay 23.1, nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ C. Cụ thể, nhiệt độ tại đây là - 0,9 độ C. Đêm qua 22.1, nhiệt độ tại khu vực này xuống thấp nhất ở mức âm 1,1 độ C.

Nhiệt độ xuống thấp khiến toàn bộ khu vực đỉnh Mẫu Sơn bị đóng băng dày, cây cối và đường lên đỉnh núi đóng lớp băng cứng và trơn, xe máy, ô tô của du khách cũng bị trong tình trạng tương tự.

Cận cảnh băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn

Mặc dù lạnh cắt da cắt thịt nhưng có rất đông người đổ về khu vực này ngắm băng tuyết.

Ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Mẫu Sơn (Lạng Sơn), cho biết nếu không có gì thay đổi, băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.

Dưới đây là một số hình ảnh về băng tuyết dày đặc trên đỉnh Mẫu Sơn:

Các khu vực lối đi đều bị phủ trắng bởi lớp băng dày đặc NGUYỄN MINH CHUYỂN

Băng tuyết phủ trắng các cành cây, ngọn cỏ NGUYỄN MINH CHUYỂN

Ô tô, xe máy của du khách bị đóng băng NGUYỄN MINH CHUYỂN

Du khách lên đỉnh Mẫu Sơn ngắm băng tuyết NGUYỄN MINH CHUYỂN