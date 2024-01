Nhiệt độ Hà Nội xuống thấp kỷ lục từ đầu đông, người dân chật vật mưu sinh

Theo ghi nhận của Thanh Niên, ngày 22.1, trời Hà Nội chuyển rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 8 - 10 độ C. Trời mưa phùn cộng với gió to khiến người dân chật vật di chuyển trên đường.

Người dân trang bị áo ấm khi ra đường do nhiệt độ Hà Nội giảm sâu ĐÌNH HUY

Chùm kín áo mưa để quét rác, dọn dẹp quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Q.Hoàn Kiếm), bà Vũ Thị Thanh (51 tuổi, trú H.Ba Vì, Hà Nội) thỉnh thoảng vẫn run lên sau những cơn gió lạnh.

Bà Thanh cho biết, trước khi đi làm, bà phải mặc 4 - 5 lớp áo để giữ ấm cơ thể nhưng ra ngoài trời mới biết thời tiết quá khắc ngiệt.

"Lâu lắm rồi mới cảm nhận cái lạnh thấu da thịt như đợt rét lần này. Gió rét lạnh quá nhưng vì công việc nên chị em cùng động viên nhau cố gắng hoàn thành công việc, giữ gìn sạch sẽ quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm", bà Thanh nói.

Bà Vũ Thị Thanh làm việc tại bờ hồ Hoàn Kiếm

ĐÌNH HUY

Ông Nguyễn Đăng Khoa (62 tuổi, quê Nam Định) cho biết, bản thân đã gắn bó với công việc đạp xích lô quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm khoảng 25 năm nên đã quen với việc thời tiết khắc nghiệt ở miền Bắc mỗi khi mùa đông về.

Theo ông Khoa, dù trời lạnh nhưng người dân vẫn thích trải nghiệm không khí Hà Nội nên vẫn đặt xe. Như vậy cũng giúp ông có thêm thu nhập.

"Hôm nay, tôi cũng chuẩn bị áo mưa che chắn cho mình và khách đỡ lạnh. Nghề này không tránh được những ngày gió sương, lạnh giá hay mùa hè oi nóng. Thế nhưng vì yêu công việc nên tôi cũng không ngại gì thời tiết", ông Khoa nói.

Theo cơ quan khí tượng, đây là đợt rét hại đầu tiên trong năm 2024, cũng là đợt rét kỷ lục nhất tính từ đầu mùa đông năm nay. Nhiệt độ thấp nhất toàn vùng có thể xuống dưới 0 độ C và kéo dài nhiều ngày.



Mỗi khi gặp cơn gió lạnh, người đi đường phải thu mình lại ĐÌNH HUY

...hoặc co ro khi ngồi bán hàng ĐÌNH HUY

Một số người chọn khu vực đốt lửa để uống nước, tránh rét ĐÌNH HUY

Người phụ nữ chật vật nhặt rác mưu sinh ở chợ Đồng Xuân (Q.Hoàn Kiếm) ĐÌNH HUY

Gồng mình để làm việc và chống lại cái rét thấu xương ĐÌNH HUY

Nhiều người chọn cách đi ủng, mặc quần áo mưa khi di chuyển ngoài đường ĐÌNH HUY

Một số du khách nước ngoài thích thú tận hưởng cái rét ở Hà Nội ĐÌNH HUY