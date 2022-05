Cận cảnh biệt thự 'khủng', dàn xe liên quan vụ cựu Chủ tịch TP.Hạ Long bị bắt

Hai ngày qua, những hình ảnh về căn biệt thự "khủng" của ông Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch UBND TP.Hạ Long và dàn xe sang bị cơ quan chức năng đưa đi khiến nhiều người dân ngỡ ngàng.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, căn biệt thự "khủng" của cựu Chủ tịch TP.Hạ Long rộng khoảng hơn 400 m2 nằm trên con đường đẹp nhất tỉnh Quảng Ninh. Đáng chú ý, căn biệt thự bề thế này còn có khuôn viên với hệ thống cây xanh tiền tỉ càng làm cho cơ ngơi của ông Phạm Hồng Hà thêm... hoành tráng.

Ông C. (một người kinh doanh bất động sản tại Hạ Long), cho biết giá đất biệt thự cùng dãy với nhà ông Phạm Hồng Hà đang ở có mức 300 triệu/m2. Riêng giá trị đất khu biệt thự mặt biển đã có giá khoảng 150 tỉ đồng/ lô đất biệt thự.

"Ô đất biệt thự của gia đình cựu Chủ tịch UBND TP.Hạ Long đã mua từ lâu rồi, còn giá trị đất tăng lên là bởi tỉnh Quảng Ninh vừa làm xong tuyến đường bao biển tuyệt đẹp", ông C. nói.

Hôm qua (14.5), quá trình khám xét nhà ông Phạm Hồng Hà, nhiều người dân chứng kiến vụ việc còn trầm trồ trước 4 xe sang tại nhà ông Hà bị đưa đi để phục vụ điều tra, gồm 1 Lexus 570; 1 Lexus EH 300; 1 Mercedes E300; 1 Vinfast Lux SA. Tổng giá trị trên thị trường của 4 chiếc xe này đang gần 20 tỉ đồng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 14.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hạ Long kiêm Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long, về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 2, Điều 356 bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, việc bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà là để điều tra liên quan đến vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 và Ban Quản lý vịnh Hạ Long”.

Cá nhân ông Phạm Hồng Hà đã từng là Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) trong khoảng thời gian từ năm 2016 - 2019.

Trước đó, vào đầu tháng 5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với 3 lãnh đạo của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can gồm: Phạm Văn Phả (63 tuổi), Chủ tịch HĐQT; Đỗ Công Hào (49 tuổi), Giám đốc công ty và Phạm Văn Chinh (40 tuổi), Phó giám đốc công ty trên. Cả 3 bị can đều trú tại P.Hồng Hà, TP.Hạ Long, Quảng Ninh.





Được biết, trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3 (địa chỉ khu 2, P.Hồng Hà, TP.Hạ Long), căn cứ tài liệu, chứng cứ và kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định, từ năm 2017 - 2021, doanh nghiệp này được cấp phép, đã tham gia ký hợp đồng quản lý, bảo trì, điều tiết giao thông tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, khi thực hiện các hợp đồng nêu trên, Phạm Văn Phả chỉ đạo Đỗ Công Hào và Phạm Văn Chinh lập khống chứng từ, sổ nhật ký phương tiện, nhật ký tuyến, hợp đồng thuê phương tiện, nhân công thực hiện công tác quản lý, bảo trì, điều tiết để nghiệm thu, quyết toán vượt quá khối lượng công việc thực tế nhằm chiếm đoạt tiền của nhà nước.

Mới đây nhất, vào ngày 10.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên Ban Quản lý vịnh Hạ Long, gồm: Bùi Sĩ Giáp, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan Ban Quản lý vịnh Hạ Long; Phạm Thái Dương, nhân viên Ban Quản lý vịnh Hạ Long, về hành vi “nhận hối lộ”, quy định tại khoản 2, Điều 354 bộ luật Hình sự”.