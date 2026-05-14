Cận cảnh các hiện vật, tư liệu quý tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ngày 5.6.1911, từ Bến Nhà Rồng – Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với tên gọi Văn Ba đã xuống làm phụ bếp trên con tàu Amiral Latouche Tréville, bắt đầu hành trình ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng lớn lao: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”.

Các hiện vật, tư liệu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP.HCM là những dấu ấn quý giá phản ánh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ thời niên thiếu, hành trình ra đi tìm đường cứu nước, những năm tháng hoạt động ở nước ngoài cho đến khi Người qua đời.

Những trang sổ theo dõi tàu ra vào cảng Sài Gòn tháng 6.1911 Ảnh: QUỲNH TRÂN

Các trang tư liệu sổ lương của các thủy thủ tàu Amiral Latouche Tréville năm 1911, thủy thủ mang tên Văn Ba là Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh: QUỲNH TRÂN

Mô hình tàu Amiral Latouche Tréville đang trưng bày Ảnh: QUỲNH TRÂN

Đặc biệt, bảo tàng còn lưu giữ mô hình tàu Amiral Latouche Tréville, con tàu mà ngày 5.6.1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với tên gọi Văn Ba đã lên làm phụ bếp, rời Tổ quốc sang Pháp và phương Tây tìm đường cứu nước. Cùng với đó là nhiều tư liệu quý như danh sách thủy thủ đoàn, sổ theo dõi tàu ra vào cảng Sài Gòn tháng 6.1911, góp phần tái hiện dấu mốc lịch sử đặc biệt trong hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Người.

Bên cạnh đó, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM còn có nhiều phòng chuyên đề giới thiệu về hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế dành cho Người, cũng như tình cảm đặc biệt của Bác với đồng bào miền Nam. Nổi bật là các chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - người tổ chức và lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, “Đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”, “Đền thờ Bác Hồ ở Nam bộ”…

Ngoài ra có có thể kể đến bộ sưu tập "Những kỷ vật của Bác Hồ" gồm những món quà, phần thưởng Bác Hồ tặng đồng bào, cán bộ, chiến sĩ. Mỗi hiện vật đều thấm đượm sự quan tâm ân cần, là nguồn động viên to lớn của Bác trong những năm tháng đấu tranh gian khổ nhất.

Sưu tập "Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh" gồm những tác phẩm điêu khắc giàu cảm xúc, khắc họa chân thực thần thái vĩ đại mà dung dị của Bác. Từ vầng trán cao rộng đến đôi mắt ngời sáng, hiền từ, bao dung, tất cả đều toát lên vẻ đẹp trí tuệ của một nhân cách lớn, gần gũi của vị cha già của dân tộc. Hay sưu tập "Băng tang của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam sử dụng trong Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969" là những kỷ vật thiêng liêng của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam luôn nhớ về vị cha già kính yêu của dân tộc, thể hiện lòng kính yêu vô hạn của mỗi người con miền Nam đối với Bác.

Sưu tập tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh: QUỲNH TRÂN

Những kỷ vật thiêng liêng của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam luôn nhớ về vị cha già kính yêu của dân tộc Ảnh: QUỲNH TRÂN

Sưu tập "Bàn thờ và vật dụng thờ cúng Bác của nhân dân miền Nam" là những vật dụng đơn sơ chứa đựng câu chuyện cảm động về tình cảm đồng bào miền Nam đối với Bác.

Sưu tập "Đồ nghề thợ mộc dùng xây dựng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh" kể câu chuyện nhân dân xã An Thạnh Nhì (Sóc Trăng cũ), quyết tâm xây dựng đền thờ Bác Hồ mặc cho bom đạn ác liệt và sự chống phá của kẻ thù, là biểu tượng cho lòng son sắt, thủy chung của miền Nam.

Nhân cách lớn của Bác Hồ - một con người vĩ đại sống giản dị, cống hiến trọn đời cho dân cho nước

Là một người con xứ Bắc, cô giáo Phạm Thị Hường (Trường THCS Phú Diễn, Hà Nội) luôn mong ước một lần được đến thăm Bến Nhà Rồng. Và rồi, niềm mong đợi ấy đã trở thành hiện thực.

“Không còn là những điều tôi chỉ biết qua thơ văn, sử sách về Người, mà giờ đây tất cả đã hiện hữu trước mắt với niềm xúc động thiêng liêng, thành kính. Nhìn mỗi hình ảnh, hiện vật, tôi như hình dung được dấu chân, bóng dáng Bác vẫn còn nơi đây. Một cảm giác vừa gần gũi, thân thương, vừa nhớ thương đến nghẹn lòng”, chị xúc động chia sẻ.

Tương tác thông minh dành cho du khách tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP.HCM Ảnh: QUỲNH TRÂN

Người xem dừng lại thật lâu trước bức ảnh về Bác Hồ kính yêu Ảnh: QUỲNH TRÂN

Các hiện vật quý đang được lưu giữ Ảnh: QUỲNH TRÂN

Cô giáo Phạm Thị Hường chia sẻ, chuyến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP.HCM giúp chị hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, tư tưởng và đạo đức giản dị mà cao đẹp của Bác Hồ. Với chị, Bến Nhà Rồng không chỉ là điểm tham quan lịch sử ý nghĩa mà còn là nơi khơi dậy niềm kính yêu, tự hào và biết ơn sâu sắc đối với Người - những cảm xúc chị muốn truyền lại cho học sinh của mình.

Trao đổi với PV Thanh Niên, G iám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP.HCM Lưu Thị Tuyết Trinh cho biết: "Chỉ riêng năm vừa qua, bảo tàng đã đón tiếp hơn 500 nghìn lượt khách tham quan trong và ngoài nước. Đặc biệt, vào các dịp kỷ niệm lớn của đất nước, lượng khách tăng mạnh, cho thấy tình cảm sâu sắc của Nhân dân và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đọng lại sâu sắc hơn cả không chỉ là con số, mà là những cảm xúc rất thật, những câu chuyện xúc động của mỗi khách tham quan khi đến với Người".

Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP.HCM nhìn từ đường Nguyễn Huệ Ảnh: QUỲNH TRÂN

Có rất nhiều cựu chiến binh, dù tuổi đã cao, sức yếu, hôm nay vẫn tìm về Bến Nhà Rồng như một hành trình trở về với ký ức, có những em học sinh lần đầu đến với Bác, đã lặng người trước từng hiện vật giản dị hay những du khách quốc tế bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một con người đã hiến trọn đời mình cho độc lập dân tộc và hòa bình thế giới. Những khoảnh khắc ấy chính là minh chứng sống động cho sức lan tỏa vượt thời gian của tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP.HCM sẽ tạm ngưng tham quan đến tháng 9.2026 Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP.HCM Lưu Thị Tuyết Trinh vừa có thông tin gởi đến Báo Thanh Niên: Do gấp rút thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP.HCM tạm ngưng mở cửa đón khách tham quan từ nay đến tháng 9.2026. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ sau khi hoàn thành dự án và thời gian mở cửa trở lại, bảo tàng sẽ thông tin trên các cơ quan thông tin đại chúng và được cập nhật trên website và Fanpage của bảo tàng. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này đã làm ảnh hưởng đến lịch trình của quý khách. Mong được thông cảm", văn bản của bà Lưu Thị Tuyết Trinh viết.







