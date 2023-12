Cận cảnh cầu 337 tỉ đồng 'dài cổ' chờ đường dẫn ở Quảng Nam

Dự án cầu Thanh Nam có chiều dài 344 m, rộng 10,5 m cùng hệ thống đường dẫn dài gần 200 m bắc qua sông Thu Bồn, nối 2 phường Cẩm Châu và Cẩm Nam (TP.Hội An).

Dự án có tổng kinh phí 337 tỉ đồng, do Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư và xây dựng TP.Hội An làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 6.2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 7.2022.

Mục tiêu đầu tư cầu Thanh Nam là nhằm giải quyết nhu cầu giao thông giữa P.Cẩm Nam với trung tâm TP.Hội An, khắc phục tình trạng tắc nghẽn giao thông trên tuyến đường Hoàng Diệu và khu vực chợ Hội An. Đồng thời, tạo cảnh quan đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố… Tuy nhiên, hiện hạng mục cầu đã hợp long nhưng còn chờ đường dẫn ở hai bờ do vướng mặt bằng một số hộ dân.

Đường dẫn lên cầu Thanh Nam phía bên P.Cẩm Nam chưa được xây dựng vì vướng mặt bằng 1 hộ dân MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Minh Lý, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, xác nhận công trình cầu trễ tiến độ là do vướng mặt bằng. Đến thời điểm này, còn 1 hộ chưa chấp nhận bàn giao vì cho rằng giá đền bù quá thấp."Chúng tôi sẽ mời hộ này lên làm việc lần cuối, trường hợp không chấp thuận thì sẽ tiến hành cưỡng chế. Bởi chậm một ngày là lo một ngày", ông Lý nói. MẠNH CƯỜNG

Đường dẫn phía P.Cẩm Châu đang làm dang dở nhưng đơn vị thi công đã dừng thời gian dài MẠNH CƯỜNG

Hiện hệ thống điện chiếu sáng chưa được lắp đặt vì chờ cầu hoàn thiện MẠNH CƯỜNG

Đại diện BQL dự án đầu tư và xây dựng TP.Hội An cho biết hiện nay tại khu vực P.Cẩm Châu có 6 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án thi công đường dẫn lên cầu Thanh Nam. Trong đó, 5 hộ dân thống nhất bàn giao mặt bằng, còn 1 hộ chưa đồng tình với phương án đền bù. Tại P.Cẩm Nam cũng có vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tương tự, trong đó 1 hộ đang vướng tranh chấp đất đai đang được tòa án thụ lý xét xử nên phải chờ MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Thương (62 tuổi, ở khối Thanh Nam, P.Cẩm Châu) cho hay gia đình ông bị ảnh hưởng một phần đất nằm trong hạng mục đường dẫn, đã đồng thuận với giá đền bù và đang chờ bàn giao đất. Mong chính quyền sớm hoàn thiện dự án để người dân hai bên đầu cầu ổn định đời sống MẠNH CƯỜNG

Nhiều hạng mục vẫn còn dang dở MẠNH CƯỜNG

Việc cầu chậm hoàn thiện khiến cuộc sống của người dân hai bên cầu gặp nhiều khó khăn MẠNH CƯỜNG

Nhiều thứ vẫn còn ngổn ngang MẠNH CƯỜNG

Nhiều hạng mục cầu vẫn chưa được hoàn thiện MẠNH CƯỜNG

Công trình cầu Cẩm Thanh do BQL dự án đầu tư và xây dựng TP.Hội An làm chủ đầu tư MẠNH CƯỜNG

Máy móc bỏ ngổn ngang trên mặt cầu MẠNH CƯỜNG

Cầu Thanh Nam khi hoàn thành sẽ kết nối, thông thương các hộ dân hai bên bờ sông Thu Bồn MẠNH CƯỜNG

Đơn vị thi công đã dừng thi công nhiều tháng nay để chờ mặt bằng sạch xây dựng hai đường dẫn lên cầu MẠNH CƯỜNG

Nguyên nhân khiến cầu chậm tiến độ thời gian dài là do một số hộ dân chưa chấp nhận giá đền bù vì cho rằng quá thấp so với giá thị trường nên chưa bàn giao đất để thi công đường dẫn MẠNH CƯỜNG