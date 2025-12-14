Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Cận cảnh 'con đường thiêng' ở thánh địa Mỹ Sơn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/12/2025 13:32 GMT+7

'Con đường thiêng' dẫn vào trung tâm thánh địa Mỹ Sơn vừa được phát lộ, được xem là sự kiện khảo cổ học lớn nhất Việt Nam thời hiện đại.

Sau thời gian dài khai quật, Ban Quản lý Khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP.Đà Nẵng) đã thông tin chính thức kết quả khai quật nghiên cứu khảo cổ học kiến trúc đường dẫn vào khu đền tháp Mỹ Sơn

Các nhà nghiên cứu khẳng định đây là "con đường thiêng" dẫn thần linh, vua chúa và tăng lữ Bà la môn giáo đi vào thánh địa Mỹ Sơn ở khoảng thế kỷ 11-12.

Cận cảnh 'con đường thiêng' ở thánh địa Mỹ Sơn- Ảnh 1.

"Con đường thiêng" dẫn vào trung tâm thánh địa Mỹ Sơn nhìn từ trên cao

ẢNH: M.C

Cận cảnh 'con đường thiêng' ở thánh địa Mỹ Sơn- Ảnh 2.

Dấu tích lớp tường gạch bị đổ

ẢNH: M.C

Cận cảnh 'con đường thiêng' ở thánh địa Mỹ Sơn- Ảnh 3.

Công tác nghiên cứu làm rõ về kiến trúc đường dẫn vào thánh địa Mỹ Sơn được Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Viện Khảo cổ học (Bộ VH-TT-DL) triển khai từ năm 2023. Đến năm 2025, tiếp tục có đợt khai quật quy mô lớn nhất (diện tích 770 m2), kết quả xác định con đường dài khoảng 170 m, kéo dài từ chân phía đông tháp K đến bờ phía tây của con suối cạn trong khu di tích Mỹ Sơn

ẢNH: M.C

Cận cảnh 'con đường thiêng' ở thánh địa Mỹ Sơn- Ảnh 4.

Hiện Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đang tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn "con đường thiêng" dẫn vào trung tâm khu đền tháp

ẢNH: M.C

Cận cảnh 'con đường thiêng' ở thánh địa Mỹ Sơn- Ảnh 5.

Dấu tích các cửa, cổng trên tường phía đông đường dẫn

ẢNH: M.C

Cận cảnh 'con đường thiêng' ở thánh địa Mỹ Sơn- Ảnh 6.

Các nghiên cứu so sánh bước đầu cho thấy "con đường thiêng" tại Mỹ Sơn là công trình duy nhất trong hệ thống di tích Champa

ẢNH: M.C

Cận cảnh 'con đường thiêng' ở thánh địa Mỹ Sơn- Ảnh 7.

Hệ thống con đường cổ nằm cạnh một con suối cạn trong khu di tích Mỹ Sơn

ẢNH: M.C

Cận cảnh 'con đường thiêng' ở thánh địa Mỹ Sơn- Ảnh 8.

Con đường được xem là vết tích của một trong những công trình kiến trúc chưa từng được biết đến ở Mỹ Sơn trong lịch sử tồn tại của di tích này

ẢNH: M.C

Cận cảnh 'con đường thiêng' ở thánh địa Mỹ Sơn- Ảnh 9.

Công nhân và các nhà khảo cổ tiếp tục công việc khai quật

ẢNH: M.C

Cận cảnh 'con đường thiêng' ở thánh địa Mỹ Sơn- Ảnh 10.

Cấu trúc cắt ngang con đường rộng 9 m, lòng đường rộng 7,9 m; bề mặt bằng phẳng, cấu tạo từ cát sỏi và gạch vụn được đầm chặt, có độ dày 0,15 - 0,2 m

ẢNH: M.C

Cận cảnh 'con đường thiêng' ở thánh địa Mỹ Sơn- Ảnh 11.

Kết quả thăm dò, khai quật năm 2025 đã bổ sung những tư liệu quý xác định về chức năng tôn giáo của phế tích là con đường thiêng dẫn thần linh, vua chúa và tăng lữ Bà la môn giáo đi vào thánh địa Mỹ Sơn, khoảng thế kỷ 11 – 12

ẢNH: M.C

Cận cảnh 'con đường thiêng' ở thánh địa Mỹ Sơn- Ảnh 12.

Đây là vết tích của một trong những công trình kiến trúc chưa từng được biết đến ở Mỹ Sơn trong lịch sử tồn tại của di tích từ trước đến nay

ẢNH: M.C

Cận cảnh 'con đường thiêng' ở thánh địa Mỹ Sơn- Ảnh 13.

Việc phát hiện con đường cổ này là tư liệu quý giá để xây dựng một chỉnh thể về khu đền tháp Mỹ Sơn

ẢNH: M.C

Cận cảnh 'con đường thiêng' ở thánh địa Mỹ Sơn- Ảnh 14.

Ông Nguyễn Công Khiết, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, cho biết trong thời gian tới, các nhà khảo cổ tiếp tục xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu làm rõ quy mô, cấu trúc và diện mạo của toàn bộ con đường trong bối cảnh tổng thể khu di tích Mỹ Sơn. Qua đó, phát huy tốt hơn giá trị lịch sử, văn hóa di tích, tổ chức đưa đón du khách theo đúng con đường di sản người Chăm đã để lại

ẢNH: M.C

 

