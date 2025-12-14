Cận cảnh 'con đường thiêng' ở thánh địa Mỹ Sơn

Ông Nguyễn Công Khiết, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, cho biết trong thời gian tới, các nhà khảo cổ tiếp tục xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu làm rõ quy mô, cấu trúc và diện mạo của toàn bộ con đường trong bối cảnh tổng thể khu di tích Mỹ Sơn. Qua đó, phát huy tốt hơn giá trị lịch sử, văn hóa di tích, tổ chức đưa đón du khách theo đúng con đường di sản người Chăm đã để lại