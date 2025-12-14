Cận cảnh 'con đường thiêng' ở thánh địa Mỹ Sơn

Sau thời gian dài khai quật, Ban Quản lý Khu
di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP.Đà Nẵng) đã thông tin chính thức kết quả khai quật nghiên cứu khảo cổ học kiến trúc đường dẫn vào khu đền tháp Mỹ Sơn.
Các nhà nghiên cứu khẳng định đây là "con đường thiêng" dẫn thần linh, vua chúa và tăng lữ Bà la môn giáo đi vào
thánh địa Mỹ Sơn ở khoảng thế kỷ 11-12.
"Con đường thiêng" dẫn vào trung tâm thánh địa Mỹ Sơn nhìn từ trên cao
Dấu tích lớp tường gạch bị đổ
Công tác nghiên cứu làm rõ về kiến trúc đường dẫn vào thánh địa Mỹ Sơn được Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Viện Khảo cổ học (Bộ VH-TT-DL) triển khai từ năm 2023. Đến năm 2025, tiếp tục có đợt khai quật quy mô lớn nhất (diện tích 770 m2), kết quả xác định con đường dài khoảng 170 m, kéo dài từ chân phía đông tháp K đến bờ phía tây của con suối cạn trong khu di tích Mỹ Sơn
Hiện Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đang tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn "con đường thiêng" dẫn vào trung tâm khu đền tháp
Dấu tích các cửa, cổng trên tường phía đông đường dẫn
Các nghiên cứu so sánh bước đầu cho thấy "con đường thiêng" tại Mỹ Sơn là công trình duy nhất trong hệ thống di tích Champa
Hệ thống con đường cổ nằm cạnh một con suối cạn trong khu di tích Mỹ Sơn
Con đường được xem là vết tích của một trong những công trình kiến trúc chưa từng được biết đến ở Mỹ Sơn trong lịch sử tồn tại của di tích này
Công nhân và các nhà khảo cổ tiếp tục công việc khai quật
Cấu trúc cắt ngang con đường rộng 9 m, lòng đường rộng 7,9 m; bề mặt bằng phẳng, cấu tạo từ cát sỏi và gạch vụn được đầm chặt, có độ dày 0,15 - 0,2 m
Kết quả thăm dò, khai quật năm 2025 đã bổ sung những tư liệu quý xác định về chức năng tôn giáo của phế tích là con đường thiêng dẫn thần linh, vua chúa và tăng lữ Bà la môn giáo đi vào thánh địa Mỹ Sơn, khoảng thế kỷ 11 – 12
Đây là vết tích của một trong những công trình kiến trúc chưa từng được biết đến ở Mỹ Sơn trong lịch sử tồn tại của di tích từ trước đến nay
Việc phát hiện con đường cổ này là tư liệu quý giá để xây dựng một chỉnh thể về khu đền tháp Mỹ Sơn
Ông Nguyễn Công Khiết, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, cho biết trong thời gian tới, các nhà khảo cổ tiếp tục xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu làm rõ quy mô, cấu trúc và diện mạo của toàn bộ con đường trong bối cảnh tổng thể khu di tích Mỹ Sơn. Qua đó, phát huy tốt hơn giá trị lịch sử, văn hóa di tích, tổ chức đưa đón du khách theo đúng con đường di sản người Chăm đã để lại
