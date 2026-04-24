Giáo dục

Cận cảnh cõng học sinh 'cắt' sông Xà Lò đến lớp, hiểm nguy trong từng bước chân

Hải Phong
24/04/2026 15:30 GMT+7

Mỗi ngày, hàng trăm học sinh ở xã Sơn Thủy (Quảng Ngãi) phải được người thân cõng qua sông Xà Lò đến lớp. Hành trình quen thuộc nhưng tiềm ẩn hiểm nguy, nhất là khi nước dâng, đá trơn, rình rập tai nạn.

Trời chưa sáng hẳn, chúng tôi có mặt tại khu vực sông Xà Lò, đoạn qua xóm Bà Rà (thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy, Quảng Ngãi). Đúng 6 giờ, từng tốp phụ huynh lặng lẽ xuất hiện bên bờ sông, bắt đầu hành trình quen thuộc: cõng học sinh lội nước đến trường.

Người thân cõng học sinh qua sông Xà Lò ở xã Sơn Thủy (Quảng Ngãi) để đi học

ẢNH: HẢI PHONG

Tháng 4, dòng sông hiền hơn mùa mưa, mặt nước rộng chừng 50 m, có đoạn chỉ ngang lưng người lớn. Nhưng dưới là lớp đá cuội phủ rong rêu trơn trượt, tiềm ẩn nhiều "bẫy ngầm". Chỉ một bước trượt chân, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ có thể ngã, đối mặt nguy cơ bị nước cuốn.

Một người mẹ vội cởi dép, xắn quần, đặt con lên vai rồi dò dẫm bước xuống làn nước lạnh. Đứa trẻ ôm chặt cổ mẹ, ánh mắt còn ngái ngủ. Mỗi bước đi là một lần thăm dò, giữ thăng bằng giữa dòng nước lững lờ.

Hình ảnh những bà mẹ, người chị cõng con, em qua sông Xà Lò mỗi ngày

ẢNH: HẢI PHONG

Chị Đinh Thị Cam (30 tuổi, thôn Làng Trăng) cẩn thận gùi cặp, đặt con lên lưng rồi dặn: "Con bám chặt mẹ nghe chưa". Chị cho biết, mỗi ngày phải dậy từ 4 giờ sáng chuẩn bị cho hai con, một cháu học mầm non, một cháu học lớp 3. "Phải đi sớm, chứ gặp lúc thủy điện xả nước là rất nguy hiểm", chị nói.

Cách đó không xa, ông Đinh Văn Sanh (51 tuổi) đang cõng cháu băng qua dòng nước. "Đi đường vòng hơn 1 giờ, nên phải lội sông cho nhanh. Sợ cháu bị cuốn nên tôi cõng", ông chia sẻ. Vào mùa mưa, nước dâng cao, người dân phải đi ghe nhưng không phải lúc nào cũng có. Nhiều gia đình đành cho con nghỉ học.

Mỗi ngày có hàng trăm học sinh được cõng qua sông Xà Lò

ẢNH: HẢI PHONG

Theo thống kê, xóm Bà Rà có 59 hộ với 218 nhân khẩu; xóm Giá Gối có 48 hộ với 190 nhân khẩu. Đây là những khu vực thường xuyên phải lội sông để đi lại, trong đó học sinh chiếm số lượng lớn.

Chính quyền địa phương cho biết, dù đã nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo người dân không lội sông nhưng thực tế khó kiểm soát. Từ tháng 7.2025 đến tháng 4.2026, trên địa bàn đã xảy ra 3 vụ đuối nước thương tâm do cố vượt sông.

Ông Đinh Văn Sanh, lội nước cõng cháu qua sông Xà Lò đi học

ẢNH: HẢI PHONG

Ông Lê Quốc Vũ, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, cho biết hiện có hơn 200 học sinh từ mầm non đến THCS phải vượt sông Xà Lò để đến trường. "Chúng tôi vận động phụ huynh phải trực tiếp đưa đón, không để các em tự đi nhằm hạn chế rủi ro", ông nói.

Về lâu dài, địa phương đã đề xuất xây dựng 2 cây cầu bắc qua sông Xà Lò. Một cầu dự kiến nối khu vực Sơn Trung cũ sang Sơn Hải cũ, cách điểm người dân thường lội sông khoảng 2 km. Nếu được đầu tư, quãng đường đi lại sẽ rút ngắn còn 3 - 4 km, thay vì 25 - 27 km như hiện nay, phục vụ hơn 9.500 người dân.

Một số học sinh được phụ huynh đưa đi học bằng ghe (thuyền)

ẢNH: HẢI PHONG

Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế, các dự án vẫn chưa được bố trí vốn. Trong khi đó, mỗi ngày trôi qua, hành trình cõng con vượt sông vẫn tiếp diễn, với những nguy hiểm luôn rình rập.

Một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại sông Xà Lò vào một buổi sáng trong tháng 4.2026:

Sông Xà Lò mùa nước cạn

ẢNH: HẢI PHONG

Phụ huynh cõng học sinh qua sông cũng rất vất vả, nguy hiểm luôn rình rập

ẢNH: HẢI PHONG

Lúc qua được sông nhiều học sinh vui vẻ, mừng rỡ

ẢNH: HẢI PHONG

Nhiều phụ huynh cõng 2 học sinh cùng lúc để lội sông, trông rất nguy hiểm nếu trượt chân

ẢNH: HẢI PHONG

Đưa con đi học, đến giờ tan trường phụ huynh lại cõng các em học sinh qua sông Xà Lò để về nhà

ẢNH: HẢI PHONG


Cõng con qua sông đến trường

