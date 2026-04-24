Người trẻ nói thẳng với chính quyền Quảng Ngãi về AI, 5G và chảy máu chất xám

Chiều 23.4, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026 chủ đề "Thanh niên Quảng Ngãi với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới", theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 91 điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, nhiều người trẻ đã nói thẳng với lãnh đạo về những “nút thắt” của chuyển đổi số và câu chuyện chảy máu chất xám địa phương.

Bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại hội nghị ẢNH: HẢI PHONG

Chị Vương Văn Kiều, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn phường Cẩm Thành, Bí thư Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Nghiêm, nêu ý kiến tại buổi đối thoại ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu tại hội nghị, bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đã trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo bà Y Ngọc, thanh niên với sức trẻ, trí tuệ và tinh thần đổi mới sáng tạo chính là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này. "Thanh niên không chỉ nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ mà còn là lực lượng lan tỏa tri thức, thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng", bà Y Ngọc nói.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực của thanh niên trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào đời sống. Nhiều mô hình, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải cách hành chính.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của kỷ nguyên số, lãnh đạo tỉnh cũng đặt ra yêu cầu thanh niên cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng số, tư duy sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp, chủ động tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số ở tất cả các lĩnh vực.

Hạ tầng số và hệ sinh thái khởi nghiệp: Những 'nút thắt' cần tháo gỡ

Không khí đối thoại tại hội nghị diễn ra sôi nổi, thẳng thắn với nhiều ý kiến, đề xuất thiết thực từ đoàn viên, thanh niên.

Chị Vương Văn Kiều, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn phường Cẩm Thành, Bí thư Chi đoàn Trường THCS Nguyễn Nghiêm, cho rằng để chuyển đổi số toàn diện, hạ tầng số phải đi trước một bước. Chị kiến nghị tỉnh có lộ trình xóa bỏ các "điểm trắng" sóng viễn thông, mở rộng phủ sóng 4G, 5G tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo và các cụm công nghiệp.

Đồng thời, chị đề xuất triển khai các chương trình hỗ trợ thiết bị thông minh cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các điểm wifi miễn phí tại nhà văn hóa, tạo nên "không gian số cộng đồng" giúp thanh niên tiếp cận tri thức và cơ hội khởi nghiệp.

Ở góc độ sinh viên, chị Nguyễn Thị Kiều Giang, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường đại học Tài chính - Kế toán, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đồng bộ. Tỉnh cần sớm xây dựng các không gian làm việc, câu lạc bộ sáng tạo, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp và đặc biệt là các nền tảng kết nối start-up với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

"Thanh niên cần môi trường và cơ chế cụ thể để hiện thực hóa ý tưởng ngay từ khi còn trên ghế nhà trường", chị Giang nói.

Tình trạng chảy máu chất xám ngày càng gay gắt

Một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là tình trạng "chảy máu chất xám" trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng gay gắt.

Ông Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, trả lời thắc mắc cho các bạn đoàn viên, thanh niên ẢNH: HẢI PHONG

Chị Nguyễn Thị Kiều Giang, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường đại học Tài chính - Kế toán, nêu ý kiến tại buổi đối thoại ẢNH: HẢI PHONG

Anh Trần Quang Tiến, Phó bí thư Đoàn xã Long Phụng, cho rằng để tạo đột phá, tỉnh cần có cơ chế đủ mạnh nhằm thu hút và giữ chân nhân tài, đặc biệt là sinh viên giỏi, chuyên gia công nghệ thông tin quay về địa phương làm việc.

Giải đáp nội dung này, ông Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tỉnh đã và đang triển khai nhiều chính sách thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, đồng thời xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo để người trẻ yên tâm cống hiến lâu dài.

Ở một khía cạnh khác, chị Y Di An, Bí thư Chi đoàn thôn Kon Vơng Kia (xã Măng Đen), đề xuất tỉnh cần tạo điều kiện để thanh niên tham gia vào các dự án số hóa du lịch, như phát triển ứng dụng di động, bản đồ thực tế ảo (AR), số hóa dữ liệu di tích.

Theo chị, đây là hướng đi vừa phát huy sáng tạo của thanh niên, vừa góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và bảo tồn giá trị văn hóa trên không gian số.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp 18 nội dung, vấn đề mà thanh niên quan tâm, từ hạ tầng số, cơ chế khởi nghiệp đến chính sách nhân lực.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đề xuất cần duy trì đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo và thanh niên; tăng cường hoạt động hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn; triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng số theo hướng đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Việc trang bị kiến thức về các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, internet vạn vật, điện toán đám mây, blockchain… được xem là yêu cầu cấp thiết để thanh niên thích ứng nhanh với sự thay đổi và chủ động tham gia vào nền kinh tế số.

Hội nghị cũng góp phần định hướng thanh niên chủ động học tập, đổi mới tư duy, nắm bắt cơ hội, phát huy tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến. Qua đó, từng bước hình thành thế hệ thanh niên Quảng Ngãi bản lĩnh, hội nhập, làm chủ công nghệ, sẵn sàng tiên phong trong phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương trong kỷ nguyên mới.