Phát hiện thi thể bé gái 15 tuổi dưới hồ sinh thái ở Quảng Ngãi

Sáng nay 23.4, lực lượng chức năng phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một bé gái tử vong dưới hồ sinh thái khu dân cư 577.

Lực lượng chức năng tiếp cận thi thể bé gái 15 tuổi ẢNH: HẢI PHONG

Khoảng 7 giờ 40 phút sáng nay 23.4, phóng viên Thanh Niên có mặt tại hiện trường ghi nhận khu vực hồ sinh thái đã được lực lượng công an giăng dây phong tỏa một phía. Nhiều cán bộ công an, viện kiểm sát cùng chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Rất đông người dân đứng trên bờ hồ theo dõi vụ việc ẢNH: HẢI PHONG

Theo thông tin ban đầu từ người dân, khoảng 5 giờ sáng nay, một số người đi tập thể dục gần bờ hồ sinh thái khu dân cư 577 phát hiện thi thể một bé gái dưới khu vực bờ hồ nên lập tức trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt, tổ chức đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Danh tính nạn nhân được xác định là em N.Q.C, 15 tuổi, ở phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi.

Gia đình em C. thuộc diện hộ nghèo. Theo người dân địa phương, bé gái có bệnh lý tâm thần, thường xuyên đi lang thang, nhặt ve chai trên các tuyến đường để kiếm sống.

Lực lượng chức năng phong tỏa một phần bờ hồ, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra ẢNH: HẢI PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Tấn Phước, Phó chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng, cho biết cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc bé gái tử vong dưới hồ sinh thái.