Cận cảnh dinh thự 'khủng' rộng 50.000 m² của 'bầu' Đoan

Thông tin ông Cao Tiến Đoan hay thường gọi là "bầu" Đoan bị công an khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong kế toán gây hậu quả nghiêm trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Thanh Hóa. Bởi ông Đoan nổi tiếng khi sở hữu khu nhà ở bề thế, hoành tráng bậc nhất Thanh Hóa, rộng tới 50.000 m2.

Dinh thự Thành An hay còn được gọi là "bạch dinh của đại gia xứ Thanh" - là nơi ở của ông Cao Tiến Đoan, có diện tích lên tới 50.000 m2, mặt tiền nằm trên đường quốc lộ 47, thuộc địa phận P.Sầm Sơn (Thanh Hóa) ẢNH: MINH HẢI

Khu dinh thự này gồm nhiều công trình, hạng mục khác nhau như một khu nghỉ dưỡng sinh thái ẢNH: MINH HẢI

Cận cảnh dinh thự 'khủng' rộng 50.000 m2 của 'bầu' Đoan

Tòa nhà chính của dinh thự Thành An với tông màu trắng nên được gọi là "bạch dinh" ẢNH: MINH HẢI