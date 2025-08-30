Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cận cảnh dinh thự 'khủng' rộng 50.000 m² của 'bầu' Đoan
Video Thời sự

Cận cảnh dinh thự 'khủng' rộng 50.000 m² của 'bầu' Đoan

Minh Hải
30/08/2025 06:18 GMT+7

Thông tin ông Cao Tiến Đoan ('bầu' Đoan) bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong kế toán gây hậu quả nghiêm trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Thanh Hóa. Bởi ông này nổi tiếng khi sở hữu khu nhà ở bề thế, hoành tráng bậc nhất Thanh Hóa, rộng tới 50.000 m².

Thông tin ông Cao Tiến Đoan hay thường gọi là "bầu" Đoan bị công an khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong kế toán gây hậu quả nghiêm trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Thanh Hóa. Bởi ông Đoan nổi tiếng khi sở hữu khu nhà ở bề thế, hoành tráng bậc nhất Thanh Hóa, rộng tới 50.000 m2.

- Ảnh 1.

Dinh thự Thành An hay còn được gọi là "bạch dinh của đại gia xứ Thanh" - là nơi ở của ông Cao Tiến Đoan, có diện tích lên tới 50.000 m2, mặt tiền nằm trên đường quốc lộ 47, thuộc địa phận P.Sầm Sơn (Thanh Hóa)

ẢNH: MINH HẢI

- Ảnh 2.

Khu dinh thự này gồm nhiều công trình, hạng mục khác nhau như một khu nghỉ dưỡng sinh thái

ẢNH: MINH HẢI

Cận cảnh dinh thự 'khủng' rộng 50.000 m2 của 'bầu' Đoan

- Ảnh 3.

Tòa nhà chính của dinh thự Thành An với tông màu trắng nên được gọi là "bạch dinh"

ẢNH: MINH HẢI

- Ảnh 4.

Ông Cao Tiến Đoan sinh năm 1960, hiện là Tổng giám đốc Tập đoàn bất động sản Đông Á. Tập đoàn này đang thực hiện một số dự án lớn, như: Khu đô thị mới ven sông Hạc; dự án chung cư Đông Á; dự án tòa nhà văn phòng – khách sạn Đông Á; dự án Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn; dự án khu du lịch sinh thái - văn hóa núi Trường Lệ; dự án Khu đô thị mới Quảng Tân...

ẢNH: MINH HẢI

Xem thêm bình luận