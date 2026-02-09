Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 21 triệu/mét vuông tại TP.HCM

Dự án nằm tại số 324 Lý Thường Kiệt, P.Diên Hồng, Q.10 cũ, TP.HCM. Dự án này sở hữu vị trí mà giới đầu tư gọi là "đất vàng", dự án nằm ngay mặt tiền đường huyết mạch, đối diện Nhà thi đấu Phú Thọ và Bệnh viện Trưng Vương.

Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 21 triệu một mét vuông tại TP.HCM

Xung quanh khu vực này, nhiều khu căn hộ cao cấp đã hình thành nhưng mức giá đắt đỏ gấp 3-4 lần.

Dự án được khởi công năm 2019 gồm 4 khối chung cư cao 25 tầng, xây dựng trên khu đất hơn 14.700 m2, với tổng cộng 1.254 căn hộ. Trong đó, 1.025 căn là nhà ở xã hội, gồm 755 căn để bán và 270 căn cho thuê. Công trình dự kiến sẽ hoàn tất thi công sau 15 tháng kể từ tháng 2.2025. Mục tiêu bàn giao nhà và đưa vào sử dụng là tháng 8.2026.

Ngay sau khi công bố thông tin tiếp nhận hồ sơ bán nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, nhiều khách hàng đã tìm tới tận nơi để tìm hiểu thông tin và liên hệ mua nhà. Tuy nhiên, nhiều người cho biết dự án vẫn chưa được mở bán.