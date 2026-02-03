Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cận cảnh dự án thoát nước 'khu biệt thự triệu đô' qua đê sông Hồng

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
03/02/2026 14:32 GMT+7

Dự án xây dựng tuyến cống xả trạm bơm Phú Thượng (Hà Nội) qua đê sông Hồng đang được gấp rút thi công nhằm chống ngập úng cho nhiều 'khu biệt thự triệu đô' trên địa bàn P.Phú Thượng và vùng lân cận.

Cận cảnh dự án thoát nước 'khu biệt thự triệu đô' cắt qua đê sông Hồng - Ảnh 1.

Dự án xây dựng tuyến cống xả trạm bơm Phú Thượng có tổng mức đầu tư trên 163 tỉ đồng, do Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thăng Long thực hiện, cắt qua đê hữu Hồng ở khu vực ngõ 146 đường An Dương Vương (P.Phú Thượng) ra sông Hồng

ẢNH: HỮU THẮNG

Cận cảnh dự án thoát nước 'khu biệt thự triệu đô' cắt qua đê sông Hồng - Ảnh 2.

Theo phương án thi công được chấp thuận, tuyến cống thoát nước, chống ngập úng cho các khu đô thị Ciputra (P.Phú Thượng), Sunshine, đường Võ Chí Công, trung tâm thương mại Lotte Tây Hồ…, bắt đầu từ bể xả trạm bơm Phú Thượng, cắt qua đê hữu Hồng, sau đó đi ngầm trong hành lang bảo vệ đê phía sông, cách chân đê 15 m

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh dự án thoát nước 'khu biệt thự triệu đô' cắt qua đê sông Hồng - Ảnh 3.

Khi đến gần cửa khẩu Đông Ngạc 2, tuyến cống đi ngầm qua bãi sông và đổ ra sông Hồng

ẢNH: HỮU THẮNG

Cận cảnh dự án thoát nước 'khu biệt thự triệu đô' cắt qua đê sông Hồng - Ảnh 4.
Cận cảnh dự án thoát nước 'khu biệt thự triệu đô' cắt qua đê sông Hồng - Ảnh 5.

Đoạn cống cắt qua đê hữu Hồng gồm 2 đường ống bằng thép đường kính 1,6 m bọc bê tông cốt thép xung quanh, nền gia cố bê tông cốt thép 

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh dự án thoát nước 'khu biệt thự triệu đô' cắt qua đê sông Hồng - Ảnh 6.

Dự án đang được đơn vị thi công tập kết nhiều thiết bị, vật liệu và gấp rút triển khai sau khi được cấp phép. Theo yêu cầu của Bộ NN-MT, thời gian thi công phải hoàn thành trước ngày 31.5.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh dự án thoát nước 'khu biệt thự triệu đô' cắt qua đê sông Hồng - Ảnh 7.

Công nhân đang đấu nối đường ống thoát nước bên ngoài đê sông Hồng

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh dự án thoát nước 'khu biệt thự triệu đô' cắt qua đê sông Hồng - Ảnh 8.

Khu vực đầu ngõ 145 An Dương Vương được rào chắn để phục vụ thi công hệ thống thoát nước ra sông Hồng

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh dự án thoát nước 'khu biệt thự triệu đô' cắt qua đê sông Hồng - Ảnh 9.

Để đảm bảo an toàn chống lũ của đê hữu Hồng (đê cấp đặc biệt), Bộ NN-MT đã đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc tính toán thủy lực, thấm, ổn định đê, tuyến cống xả theo quy định hiện hành

ẢNH: HỮU THẮNG

Tại Hà Nội, khu biệt thự tây hồ Tây, khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra… được gọi là "khu biệt thự triệu đô" nhưng thường bị ngập nước khi có mưa lớn. 

Sau trận mưa lịch sử tháng 9.2025, lý giải về việc khu vực này ngập lụt và thoát nước chậm, một cán bộ P.Phú Thượng cho biết, do chủ đầu tư khu đô thị này chưa xây dựng xong dự án trạm bơm tiêu Phú Thượng.

Khám phá thêm chủ đề

khu Biệt thự triệu đô Sông Hồng chống ngập hà nội
