Cận cảnh dự án thoát nước 'khu biệt thự triệu đô' qua đê sông Hồng

Tại Hà Nội, khu biệt thự tây hồ Tây, khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra… được gọi là "khu biệt thự triệu đô" nhưng thường bị ngập nước khi có mưa lớn.

Sau trận mưa lịch sử tháng 9.2025, lý giải về việc khu vực này ngập lụt và thoát nước chậm, một cán bộ P.Phú Thượng cho biết, do chủ đầu tư khu đô thị này chưa xây dựng xong dự án trạm bơm tiêu Phú Thượng.