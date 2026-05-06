Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cận cảnh dùng cả ngàn khối vỏ sò, ốc san lấp trái phép bờ sông Cửa Lấp

Nguyễn Long
Nguyễn Long
06/05/2026 04:39 GMT+7

Một đoạn bờ sông Cửa Lấp thuộc phường Phước Thắng (thuộc thành phố Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM) bị người dân san lấp trái phép bằng vỏ ốc, sò để làm bến bãi.

Ngày 5.5, lực lượng chức năng phường Phước Thắng (TP.HCM) tiếp tục đến chân cầu Cửa Lấp, yêu cầu bà H. cùng các nhân công thu dọn vỏ ốc, sò san lấp trái phép dưới bờ sông để không gây ảnh hưởng môi trường, mất an ninh trật tự tại đây.

TP.HCM: Dùng cả ngàn khối vỏ sò, ốc san lấp trái phép sông Cửa Lấp - Ảnh 1.

Đoạn bờ sông Cửa Lấp bị san lấp trái phép

ẢNH: NGUYỄN LONG

Trước đó, ngày 29.4, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng cùng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Công an phường này đã đến chân cầu Cửa Lấp ghi nhận tình trạng một đoạn bờ sông bị san lấp trái phép làm bến neo đậu tàu đánh bắt hải sản.

Việc san lấp này được thực hiện trước khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp và diễn ra đến ngày nay. Ngay dưới chân cầu, có nhiều người đang ở và nuôi vịt, thu mua ốc, sò cho tôm hùm ăn. Điều đáng nói, tại đây, có cả ngàn khối vỏ sò, ốc dùng để san lấp, tạo mặt bằng cho nhóm người này ở, làm bãi neo đậu cho phương tiện đường thủy.

TP.HCM: Dùng cả ngàn khối vỏ sò, ốc san lấp trái phép sông Cửa Lấp - Ảnh 2.

Cả ngàn khối vỏ sò, ốc làm vật liệu san lấp bờ sông Cửa Lấp

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ghi nhận của chúng tôi, số vỏ sò, ốc được san lấp sâu hơn 1 mét, rộng gần 10 mét, dài hơn 50 mét dọc theo bờ sông Cửa Lấp.

Mặt trên bãi san lấp được đổ bê tông. Những người ở đây đặt một thùng container để câu điện vào làm nơi ở, thu mua sò, ốc cho tôm hùm ăn. Trên khu vực bãi san lấp còn trồng một số cây dừa, chuối.

Làm việc với ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, bà H. cho biết mình đã san lấp tại khu vực sông Cửa Lấp để làm bãi neo đậu của tàu chở ốc, sò đến bán.

TP.HCM: Dùng cả ngàn khối vỏ sò, ốc san lấp trái phép sông Cửa Lấp - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng làm việc với bà H.

ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Dũng đã yêu cầu bà H. tự tháo dỡ các công trình trong khu đất công, đưa thùng container ra khỏi bãi và thu dọn toàn bộ số lượng vỏ ốc, sò đã san lấp dưới bờ sông.

Ngày 5.5, bà H. cho nhân công xúc vỏ sò, ốc đưa vào bao, thuê phương tiện di chuyển thùng container ra khỏi sông Cửa Lấp.

Một lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Thắng cho biết dù bà H. đã thu gom số vỏ sò, ốc nhưng địa phương vẫn phải mời lên làm việc và yêu cầu cam kết thời hạn thu gom, trả lại mặt bằng sông Cửa Lấp.

TP.HCM: Dùng cả ngàn khối vỏ sò, ốc san lấp trái phép sông Cửa Lấp - Ảnh 4.

Nuôi vịt dưới chân cầu Cửa Lấp

ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM: Dùng cả ngàn khối vỏ sò, ốc san lấp trái phép sông Cửa Lấp - Ảnh 5.

Vỏ sò, ốc san lấp cao đến nửa các trụ chân cầu

ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM: Dùng cả ngàn khối vỏ sò, ốc san lấp trái phép sông Cửa Lấp - Ảnh 6.

Dọc bờ sông Cửa Lấp bị san lấp bằng vỏ sò, ốc

ẢNH: NGUYỄN LONG

TP.HCM: Dùng cả ngàn khối vỏ sò, ốc san lấp trái phép sông Cửa Lấp - Ảnh 7.

Bờ sông bị san lấp trái phép thành bến bãi thu mua ốc, sò. 2 máy sàng lọc sò, ốc chết. Sò, ốc chết được tận dụng làm vật liệu san lấp

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tin liên quan

TP.HCM: Truy tìm nhiều xe ben chở bùn, chất thải xây dựng san lấp trái phép

TP.HCM: Truy tìm nhiều xe ben chở bùn, chất thải xây dựng san lấp trái phép

Phường Phước Thắng (TP.HCM, thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đang truy tìm các xe ben thời gian qua chở chất thải xây dựng, bùn đến khu đất trống san lấp trái phép.

Khám phá thêm chủ đề

san lấp trái phép sông Cửa Lấp Tháo dỡ phường Phước Thắng vỏ sò ốc dưới chân cầu Cửa Lấp cầu Cửa Lấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận