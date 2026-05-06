Cận cảnh dùng cả ngàn khối vỏ sò, ốc san lấp trái phép bờ sông Cửa Lấp

Ngày 5.5, lực lượng chức năng phường Phước Thắng (TP.HCM) tiếp tục đến chân cầu Cửa Lấp, yêu cầu bà H. cùng các nhân công thu dọn vỏ ốc, sò san lấp trái phép dưới bờ sông để không gây ảnh hưởng môi trường, mất an ninh trật tự tại đây.

Đoạn bờ sông Cửa Lấp bị san lấp trái phép ẢNH: NGUYỄN LONG

Trước đó, ngày 29.4, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng cùng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Công an phường này đã đến chân cầu Cửa Lấp ghi nhận tình trạng một đoạn bờ sông bị san lấp trái phép làm bến neo đậu tàu đánh bắt hải sản.

Việc san lấp này được thực hiện trước khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp và diễn ra đến ngày nay. Ngay dưới chân cầu, có nhiều người đang ở và nuôi vịt, thu mua ốc, sò cho tôm hùm ăn. Điều đáng nói, tại đây, có cả ngàn khối vỏ sò, ốc dùng để san lấp, tạo mặt bằng cho nhóm người này ở, làm bãi neo đậu cho phương tiện đường thủy.

Cả ngàn khối vỏ sò, ốc làm vật liệu san lấp bờ sông Cửa Lấp ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ghi nhận của chúng tôi, số vỏ sò, ốc được san lấp sâu hơn 1 mét, rộng gần 10 mét, dài hơn 50 mét dọc theo bờ sông Cửa Lấp.

Mặt trên bãi san lấp được đổ bê tông. Những người ở đây đặt một thùng container để câu điện vào làm nơi ở, thu mua sò, ốc cho tôm hùm ăn. Trên khu vực bãi san lấp còn trồng một số cây dừa, chuối.

Làm việc với ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, bà H. cho biết mình đã san lấp tại khu vực sông Cửa Lấp để làm bãi neo đậu của tàu chở ốc, sò đến bán.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng làm việc với bà H. ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Dũng đã yêu cầu bà H. tự tháo dỡ các công trình trong khu đất công, đưa thùng container ra khỏi bãi và thu dọn toàn bộ số lượng vỏ ốc, sò đã san lấp dưới bờ sông.

Ngày 5.5, bà H. cho nhân công xúc vỏ sò, ốc đưa vào bao, thuê phương tiện di chuyển thùng container ra khỏi sông Cửa Lấp.

Một lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Thắng cho biết dù bà H. đã thu gom số vỏ sò, ốc nhưng địa phương vẫn phải mời lên làm việc và yêu cầu cam kết thời hạn thu gom, trả lại mặt bằng sông Cửa Lấp.

Nuôi vịt dưới chân cầu Cửa Lấp ẢNH: NGUYỄN LONG

Vỏ sò, ốc san lấp cao đến nửa các trụ chân cầu ẢNH: NGUYỄN LONG

Dọc bờ sông Cửa Lấp bị san lấp bằng vỏ sò, ốc ẢNH: NGUYỄN LONG