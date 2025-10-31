Cận cảnh ghe cà hâu hơn 300 năm tuổi của đồng bào Khmer Nam bộ

Đại đức Lâm Hiệp, trụ trì chùa Bô Tum Reng Sây Tum Núp (còn gọi là chùa Tum Núp, thuộc xã An Ninh, TP.Cần Thơ - trước đây là H.Châu Thành, Sóc Trăng), cho biết ghe ngo không chỉ là phương tiện sinh hoạt hay thi đấu, mà còn được xem là linh vật đại diện cho phum, sóc, biểu trưng cho sự ấm no, đoàn kết và thịnh vượng của đồng bào Khmer Nam bộ. Bên cạnh đó, ghe cà hâu, loại ghe hầu song hành cùng ghe ngo trong mỗi mùa lễ hội, cũng có vai trò quan trọng không kém.

Chùa Tum Núp, nơi lưu giữ cặp ghe ngo và ghe cà hâu cổ ẢNH: DUY TÂN

"Trước đây, ghe cà hâu thường được dùng cho các vị thượng tọa, đại đức hoặc người có uy tín ngồi chỉ huy, dẫn dắt đội ghe ngo trong cuộc đua. Ngoài ra, ghe còn phục vụ hậu cần, chở lương thực, nước uống, dàn nhạc… suốt thời gian thi đấu", đại đức Lâm Hiệp cho biết.

Nơi lưu giữ ghe ngo cổ trong chùa ẢNH: DUY TÂN

Ghe cà hâu làm theo hình thức độc mộc, đục rỗng thân một cây gỗ lớn, mũi và đuôi ghe cong vút, chạm khắc hoa văn tinh xảo, thường là các họa tiết hoa lửa, khói sóng tượng trưng cho sức mạnh và sự linh thiêng.

Chiếc ghe cà hâu có tuổi đời hơn 300 năm ẢNH: DUY TÂN

Ghe cà hâu được làm theo hình thức độc mộc, đục rỗng thân một cây gỗ lớn, mũi và đuôi ghe cong vút ẢNH: DUY TÂN

Tại chùa Tum Núp hiện vẫn còn lưu giữ 2 chiếc ghe cà hâu cổ cùng 1 chiếc ghe ngo hàng trăm năm tuổi. Trong văn thư chùa còn bảo tồn biên bản bàn giao từ năm 1802, ghi rõ 2 chiếc ghe này được đặt mua từ tỉnh Champasac (Lào) và vận chuyển về bằng đường sông Mê Kông. Tính đến nay, những chiếc ghe ấy đã có mặt tại chùa hơn 300 năm, được xem là hiện vật vô giá của văn hóa Khmer.

Ghe cà hâu được chạm khắc hoa văn tinh xảo, thường là các họa tiết hoa lửa, khói sóng tượng trưng cho sức mạnh và sự linh thiêng ẢNH: DUY TÂN

Ghe cà hâu chạm khắc hoa văn tinh xảo ẢNH: DUY TÂN

Đại đức Lâm Hiệp cho biết, ghe ngo và ghe cà hâu đều được đóng từ thân cây cổ thụ lớn, mỗi cây chỉ có thể chế tác được 2 chiếc ghe tùy theo kích thước. Năm 2016, chùa từng phục dựng và tôn tạo chiếc ghe cà hâu để tham gia hội thi thả đèn nước (Lôi Protip). Hội thi là một phần trong lễ hội Ooc Om Boc - đua ghe ngo nhằm khơi dậy phong trào bảo tồn loại ghe truyền thống này.

Những nét chạm khắc tinh xảo trên ghe cà ho ẢNH: DUY TÂN

Theo khảo sát tại các chùa của đồng bào Khmer Nam bộ ở TP.Cần Thơ, số lượng ghe cà hâu hiện còn chưa đến 10 chiếc. Loại ghe này dần vắng bóng trong các cuộc đua do chi phí đóng mới cao, nhiều chùa không đủ điều kiện đầu tư, hoặc các vị sư trẻ chưa hiểu hết giá trị lịch sử, văn hóa của ghe.

Ghe cà hâu được thả trình diễn trên sông Maspero ẢNH: DUY TÂN





Theo kế hoạch của UBND TP.Cần Thơ, lễ hội Ooc Om Boc - đua ghe ngo năm 2025 diễn ra từ ngày 3 đến 5.11 tại P.Phú Lợi và P.Sóc Trăng, với quy mô cấp thành phố. Trong đó, điểm nhấn lớn nhất của lễ hội là giải đua ghe ngo, diễn ra từ ngày 3 - 5.11. Đặc biệt, chương trình thả đèn nước và ghe cà hâu diễn ra tối 3.11 được trông đợi sẽ biến dòng Maspero thành bức tranh lung linh huyền ảo, phản chiếu nét đẹp văn hóa - tâm linh đặc trưng của đồng bào Khmer Nam bộ.



