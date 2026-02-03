Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cận cảnh hệ thống DSA thế hệ mới hiện đại tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Video Sức khỏe

Cận cảnh hệ thống DSA thế hệ mới hiện đại tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
03/02/2026 11:40 GMT+7

Được ví như những 'cánh tay robot' đắc lực, hệ thống DSA thế hệ mới vừa chính thức đi vào hoạt động tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là bước đột phá giúp các bác sĩ 'nhìn xuyên' lòng mạch, xử lý chính xác những ca tim mạch phức tạp nhất, mở ra cơ hội sống cho hàng ngàn bệnh nhân khu vực phía

Hệ thống thông tim can thiệp (hệ thống DSA) hiện đại hàng đầu khu vực này vừa được Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào hoạt động vào ngày 31.1.2026. Đây là thành quả từ sự đầu tư trọng điểm của Chính phủ và Bộ Y tế nhằm nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu cho người dân.

Nằm trong khu vực kỹ thuật cao là hệ thống đồng bộ gồm 4 phòng chụp mạch đồng bộ cùng các phần mềm tối tân, số hóa xóa nền (DSA). Điểm nhấn đặc biệt là 3 máy Azurion 5M20 treo trần chuyên dụng cho tim mạch.

- Ảnh 1.

Hệ thống DSA hiện đại hàng đầu khu vực này vừa được Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào hoạt động vào ngày 31.1.2026. Đây là thành quả từ sự đầu tư trọng điểm của Chính phủ và Bộ Y tế nhằm nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu cho người dân.

ẢNH: NGUYỄN ANH

Không chỉ là những cỗ máy chụp chiếu thông thường, hệ thống này được ví như "cánh tay phải" đắc lực cho các bác sĩ. Với khả năng vận hành linh hoạt, hệ thống hỗ trợ tối đa cho việc chẩn đoán và can thiệp các bệnh lý phức tạp như mạch vành, tim cấu trúc, tim bẩm sinh và mạch ngoại biên.

Tin liên quan

Thẩm mỹ chui bủa vây - Kỳ 2: Rùng mình cảnh học viên 'tập mổ' trên người thật

Thẩm mỹ chui bủa vây - Kỳ 2: Rùng mình cảnh học viên 'tập mổ' trên người thật

Không bằng cấp, không kiến thức y khoa, chỉ cần nộp tiền là được tập sự phẫu thuật cắt mí, sửa mũi, tiêm filler. Trong kỳ 2 loạt phóng sự điều tra về thị trường thẩm mỹ không phép, phóng viên Báo Thanh Niên đã thâm nhập vào các 'lò' đào tạo chui, chứng kiến sự thật kinh hoàng: Những 'bác sĩ mạng' được ra lò chỉ sau vài ngày học lỏm.

Bủa vây dịch vụ thẩm mỹ không phép - kỳ 1: Rùng mình cận cảnh thẩm mỹ chui về 'tận giường' hành nghề

Khám phá thêm chủ đề

hệ thống DSA Bệnh viện Chợ Rẫy hệ thống thông tim can thiệp Azurion 5M20 treo trần Stent Boost Live CT TAVI Planning Vessel Navigator hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận