Cận cảnh hệ thống DSA thế hệ mới hiện đại tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Hệ thống thông tim can thiệp (hệ thống DSA) hiện đại hàng đầu khu vực này vừa được Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào hoạt động vào ngày 31.1.2026. Đây là thành quả từ sự đầu tư trọng điểm của Chính phủ và Bộ Y tế nhằm nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu cho người dân.

Nằm trong khu vực kỹ thuật cao là hệ thống đồng bộ gồm 4 phòng chụp mạch đồng bộ cùng các phần mềm tối tân, số hóa xóa nền (DSA). Điểm nhấn đặc biệt là 3 máy Azurion 5M20 treo trần chuyên dụng cho tim mạch.

Hệ thống DSA hiện đại hàng đầu khu vực này vừa được Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào hoạt động vào ngày 31.1.2026. Đây là thành quả từ sự đầu tư trọng điểm của Chính phủ và Bộ Y tế nhằm nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu cho người dân. ẢNH: NGUYỄN ANH

Không chỉ là những cỗ máy chụp chiếu thông thường, hệ thống này được ví như "cánh tay phải" đắc lực cho các bác sĩ. Với khả năng vận hành linh hoạt, hệ thống hỗ trợ tối đa cho việc chẩn đoán và can thiệp các bệnh lý phức tạp như mạch vành, tim cấu trúc, tim bẩm sinh và mạch ngoại biên.