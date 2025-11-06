Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cận cảnh hệ thống MRI 3.0 tích hợp AI giúp phát hiện sớm nhiều bệnh nguy hiểm
Video Sức khỏe

Cận cảnh hệ thống MRI 3.0 tích hợp AI giúp phát hiện sớm nhiều bệnh nguy hiểm

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
06/11/2025 14:52 GMT+7

Hệ thống cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla Signa Premier tích hợp AI cao cấp nhất vừa được Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đưa vào hoạt động vào ngày 3.11.2025. Nhờ AI học sâu, chỉ cần 7 phút để chụp một chuỗi hình ảnh với độ chính xác tăng tới 60%. Hệ thống này giúp chụp tim chỉ trong một nhịp đập, phát hiện nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư và alzheimer từ giai đoạn sớm nhất.

Đây là hệ thống cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla Signa Premier tích hợp AI cao cấp nhất, giúp chụp tim chỉ trong một nhịp đập, phát hiện nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thưalzheimer từ giai đoạn sớm nhất.

Cận cảnh hệ thống MRI 3.0 tích hợp AI giúp phát hiện sớm nhiều bệnh nguy hiểm- Ảnh 1.

Cận cảnh hệ thống cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla Signa Premier tích hợp AI cao cấp nhất

ẢNH: NGUYỄN ANH

Ngày 3.11.2025, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chính thức đưa vào hoạt động hệ thống cộng hưởng từ 3.0 Tesla Signa Premier. Đây là thiết bị cộng hưởng từ cao cấp nhất hiện nay được triển khai đầu tiên ở phía Nam.

Đây cũng được xem là một trong những kế hoạch nằm trong định hướng phát triển của Bệnh viện Chợ Rẫy, khi cả nước nói chung và ngành y tế nói riêng bước vào kỷ nguyên chuyển đối số.

Tin liên quan

Cận cảnh công nghệ phát hiện xơ vữa, đánh giá nguy cơ nhồi máu cơ tim đầu tiên tại VN

Cận cảnh công nghệ phát hiện xơ vữa, đánh giá nguy cơ nhồi máu cơ tim đầu tiên tại VN

Mảng xơ vữa trong động mạch là "quả bom hẹn giờ" gây nhồi máu cơ tim, nhưng không phải lúc nào cũng có thể phát hiện bằng phương pháp thông thường. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một công nghệ tiên tiến đã được ứng dụng tại Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM, giúp bác sĩ phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, bảo vệ tính mạng người bệnh.

Cận cảnh phẫu thuật động kinh bằng phương pháp mới

Khám phá thêm chủ đề

MRI máy cộng hưởng từ Ứng dụng AI trong y tế máy MRI AI Bệnh viện Chợ Rẫy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận