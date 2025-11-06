Cận cảnh hệ thống MRI 3.0 tích hợp AI giúp phát hiện sớm nhiều bệnh nguy hiểm

Đây là hệ thống cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla Signa Premier tích hợp AI cao cấp nhất, giúp chụp tim chỉ trong một nhịp đập, phát hiện nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư và alzheimer từ giai đoạn sớm nhất.

Cận cảnh hệ thống cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla Signa Premier tích hợp AI cao cấp nhất ẢNH: NGUYỄN ANH

Ngày 3.11.2025, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chính thức đưa vào hoạt động hệ thống cộng hưởng từ 3.0 Tesla Signa Premier. Đây là thiết bị cộng hưởng từ cao cấp nhất hiện nay được triển khai đầu tiên ở phía Nam.

Đây cũng được xem là một trong những kế hoạch nằm trong định hướng phát triển của Bệnh viện Chợ Rẫy, khi cả nước nói chung và ngành y tế nói riêng bước vào kỷ nguyên chuyển đối số.