Cận cảnh những chung cư cũ sắp được Hà Nội tái thiết thành cao ốc

Bà Nguyễn Thị Lũng (60 tuổi), cho biết chồng bà là cựu chiến binh, được Nhà nước cấp cho căn nhà từ khoảng 30 năm về trước. “Tuổi đã cao, nhu cầu ít, sống ở đây tôi thấy cuộc sống đã đủ tiện nghi, nhưng Nhà nước có dự án tái thiết khu tập thể thì chúng tôi luôn đồng tình. Gia đình tôi chỉ mong sao các cơ chế hỗ trợ cho người dân được đảm bảo để chúng tôi không phải khổ cực”, bà Lũng chia sẻ.