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Kinh tế

Cận cảnh những chung cư cũ sắp được Hà Nội tái thiết thành cao ốc

Long Quyền
Long Quyền
Các khu chung cư cũ ở nội đô Hà Nội nhiều tòa nhà đã xuống cấp nặng, các mảng tường hoen ố màu thời gian, thậm chí có tòa mái ngói cũ đã xô lệch, nhìn xuyên thấu lên trời.
Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 1.
Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 2.
Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 3.
Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 4.

Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư cải tạo xây dựng lại chung cư cũ thuộc diện phá dỡ tại 4 khu tập thể, chung cư cũ ở nội đô thành phố. Lộ trình triển khai dự kiến từ năm 2026 - 2030. Trong đó, 4 khu tập thể, chung cư nằm trong dự án tái thiết gồm khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong (P.Hà Đông), khu tập thể số 23 Hàng Tre - 162 Trần Quang Khải (P.Hoàn Kiếm), khu tập thể số 15C Trần Khánh Dư (P.Cửa Nam) và khu tập thể Trương Định (P.Tương Mai).

ẢNH: LONG QUYỀN

Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 5.
Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 6.
Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 7.
Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 8.

Ghi nhận của Thanh Niên, tại khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong, hầu hết các hạng mục trong các tòa nhà đã xuống cấp nặng. Các mảng tường hoen ố, bong tróc. Cột lan can tại các tầng lộ rõ phần cốt sắt bên trong do vữa rơi rụng sau nhiều năm sử dụng.

ẢNH: LONG QUYỀN

Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 9.
Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 10.
Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 11.

Trần bê tông của một trong 3 tòa nhà bong tróc lớp vữa lộ rõ cốt thép bên trong. Phần trần làm mát bị mục nát, ngói của tòa nhà cũng xô lệch, thủng lỗ chỗ, nhìn xuyên thấu ra ngoài. Đây là dự án sau khi hoàn thiện có quy mô chiều cao lớn nhất, trên diện tích đất hơn 10.000 m², toàn bộ 4 tòa nhà 3 tầng cũ với 193 căn hộ sẽ được giải tỏa. Công trình mới dự kiến xây dựng cao 34 tầng nổi và 2 tầng hầm, diện tích xây dựng hơn 4.000 m². Tổng mức đầu tư dự án gần 2.985 tỉ đồng.

ẢNH: LONG QUYỀN

Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 12.

Khu tập thể số 23 Hàng Tre - 162 Trần Quang Khải (P.Hoàn Kiếm) trong tình trạng ngột ngạt vì nhiều "chuồng cọp" do người dân cơi nới

ẢNH: LONG QUYỀN

Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 13.
Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 14.

Các chuồng cọp cơi nới không có cửa thoát hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xảy ra cháy nổ. Khu tập thể có diện tích khoảng 1.485 m², gồm 4 tòa nhà 5 tầng, 85 căn hộ. Dự án tái thiết dự kiến sẽ xây dựng khối 7 tầng phía ngoài và khối 21 tầng phía trong cùng 3 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 398 tỉ đồng.

ẢNH: LONG QUYỀN

Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 15.

Khu tập thể số 15C Trần Khánh Dư (P.Cửa Nam) nổi bật trong khu phố với vẻ cũ kỹ, tường bám rêu. Khu tập thể này có diện tích 1.410 m², gồm 2 tòa nhà 5 tầng với 49 căn hộ. Công trình tái thiết sẽ có quy mô 8 tầng phía ngoài, 21 tầng phía trong và 4 tầng hầm, mức đầu tư dự kiến hơn 376 tỉ đồng.

ẢNH: LONG QUYỀN

Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 16.

Cầu thang khu tập thể cũng trong tình trạng bong tróc các mảng tường, xuống cấp

ẢNH: LONG QUYỀN

Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 17.

Người dân cũng cơi nới chuồng cọp, lan can để tăng diện tích căn hộ, phục vụ nhu cầu gia đình

ẢNH: LONG QUYỀN

Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 18.

Chị Lê Phương Thanh (35 tuổi), cư dân tại đây chia sẻ, đã nghe thông tin về việc khu tập thể sắp được tái thiết, xây dựng qua truyền thông nhưng chưa có cuộc họp chính thức nào về việc này được tổ chức. Chị Thanh cho biết, gia đình luôn ủng hộ chính sách của Hà Nội để xây dựng cuộc sống người dân tốt đẹp hơn. “Dù vậy, tôi vẫn có những lo lắng về cơ chế hỗ trợ và tiến độ thi công dự án. Mong sao cuộc sống người dân không bị đảo lộn và công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ”, chị Thanh nói.

ẢNH: LONG QUYỀN

Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 19.

Bà Nguyễn Thị Lũng (60 tuổi), cho biết chồng bà là cựu chiến binh, được Nhà nước cấp cho căn nhà từ khoảng 30 năm về trước. “Tuổi đã cao, nhu cầu ít, sống ở đây tôi thấy cuộc sống đã đủ tiện nghi, nhưng Nhà nước có dự án tái thiết khu tập thể thì chúng tôi luôn đồng tình. Gia đình tôi chỉ mong sao các cơ chế hỗ trợ cho người dân được đảm bảo để chúng tôi không phải khổ cực”, bà Lũng chia sẻ.

ẢNH: LONG QUYỀN

Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 20.

Khu tập thể Trương Định (P.Tương Mai) cũng trong tình trạng cũ kỹ, sập xệ, các tòa nhà nằm xen kẽ giữa các nhà dân trong khu vực. Dự án tái thiết khu tập thể Trương Định có tổng diện tích lập quy hoạch lớn nhất là hơn 14.600 m², trong đó hơn 13.700 m² đất cải tạo khu tập thể, diện tích còn lại để mở đường kết nối.

ẢNH: LONG QUYỀN

Cận cảnh 4 khu chung cư cũ chuẩn bị được Hà Nội tái thiết thành cao ốc - Ảnh 21.

Dự án sẽ tiến hành phá dỡ 10 tòa tập thể cũ gồm nhà A, B, C, D, E, H1 - H5 cùng một số công trình phụ cận (khoảng 257 công trình)

ẢNH: LONG QUYỀN

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