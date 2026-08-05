Cận cảnh những chung cư cũ sắp được Hà Nội tái thiết thành cao ốc

Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư cải tạo xây dựng lại chung cư cũ thuộc diện phá dỡ tại 4 khu tập thể, chung cư cũ ở nội đô thành phố. Lộ trình triển khai dự kiến từ năm 2026 - 2030. Trong đó, 4 khu tập thể, chung cư nằm trong dự án tái thiết gồm khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong (P.Hà Đông), khu tập thể số 23 Hàng Tre - 162 Trần Quang Khải (P.Hoàn Kiếm), khu tập thể số 15C Trần Khánh Dư (P.Cửa Nam) và khu tập thể Trương Định (P.Tương Mai).
ẢNH: LONG QUYỀN
Ghi nhận của Thanh Niên, tại khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong, hầu hết các hạng mục trong các tòa nhà đã xuống cấp nặng. Các mảng tường hoen ố, bong tróc. Cột lan can tại các tầng lộ rõ phần cốt sắt bên trong do vữa rơi rụng sau nhiều năm sử dụng.
ẢNH: LONG QUYỀN
Trần bê tông của một trong 3 tòa nhà bong tróc lớp vữa lộ rõ cốt thép bên trong. Phần trần làm mát bị mục nát, ngói của tòa nhà cũng xô lệch, thủng lỗ chỗ, nhìn xuyên thấu ra ngoài. Đây là dự án sau khi hoàn thiện có quy mô chiều cao lớn nhất, trên diện tích đất hơn 10.000 m², toàn bộ 4 tòa nhà 3 tầng cũ với 193 căn hộ sẽ được giải tỏa. Công trình mới dự kiến xây dựng cao 34 tầng nổi và 2 tầng hầm, diện tích xây dựng hơn 4.000 m². Tổng mức đầu tư dự án gần 2.985 tỉ đồng.
ẢNH: LONG QUYỀN
Các chuồng cọp cơi nới không có cửa thoát hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xảy ra cháy nổ. Khu tập thể có diện tích khoảng 1.485 m², gồm 4 tòa nhà 5 tầng, 85 căn hộ. Dự án tái thiết dự kiến sẽ xây dựng khối 7 tầng phía ngoài và khối 21 tầng phía trong cùng 3 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 398 tỉ đồng.
ẢNH: LONG QUYỀN
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