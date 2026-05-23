Cận cảnh những khu đất công quây kín giữa trung tâm TP.HCM chờ 'thay áo mới'

Nhiều khu đất công có vị trí đắc địa tại TP.HCM rơi vào tình trạng quây tôn, bỏ trống hoặc chậm triển khai dự án, không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai mà còn ảnh hưởng mỹ quan đô thị của thành phố.

Trước thực trạng này, TP.HCM đang tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ quỹ đất bỏ trống để nghiên cứu phương án chỉnh trang thành công viên, vườn hoa và các không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân.

Nằm trên tuyến đường Cống Quỳnh đông đúc, tiếp giáp nhiều trục giao thông và khu thương mại lớn, khu đất số 87 hiện trở thành nơi trông giữ phương tiện thay vì được đầu tư, khai thác theo đúng tiềm năng vốn có ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều khu đất công trên địa bàn hiện vẫn trong tình trạng quây tôn kín mít, bỏ trống kéo dài hoặc được tận dụng làm bãi giữ xe tạm thời, gây lãng phí lớn về quỹ đất đô thị. Một số khu đất đã được chỉnh trang bước đầu, dọn dẹp mặt bằng và cải tạo cảnh quan, song nhìn chung vẫn chưa phát huy hiệu quả sử dụng tương xứng với giá trị và vị trí đắc địa.

Từ bên ngoài, khu đất số 87 Cống Quỳnh hiện chủ yếu là lớp hàng rào quây kín kéo dài, đối lập với nhịp sống sôi động trên tuyến đường trung tâm ẢNH: NGỌC DƯƠNG