Cận cảnh những khu đất công quây kín giữa trung tâm TP.HCM chờ 'thay áo mới'

Ngọc Dương
23/05/2026 08:13 GMT+7

TP.HCM đang rà soát hàng loạt khu đất công bỏ trống, trong đó có nhiều "đất vàng" tại khu trung tâm, để làm công viên tạm, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân

Nhiều khu đất công có vị trí đắc địa tại TP.HCM rơi vào tình trạng quây tôn, bỏ trống hoặc chậm triển khai dự án, không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai mà còn ảnh hưởng mỹ quan đô thị của thành phố.

Trước thực trạng này, TP.HCM đang tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ quỹ đất bỏ trống để nghiên cứu phương án chỉnh trang thành công viên, vườn hoa và các không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân.

Nằm trên tuyến đường Cống Quỳnh đông đúc, tiếp giáp nhiều trục giao thông và khu thương mại lớn, khu đất số 87 hiện trở thành nơi trông giữ phương tiện thay vì được đầu tư, khai thác theo đúng tiềm năng vốn có

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều khu đất công trên địa bàn hiện vẫn trong tình trạng quây tôn kín mít, bỏ trống kéo dài hoặc được tận dụng làm bãi giữ xe tạm thời, gây lãng phí lớn về quỹ đất đô thị. Một số khu đất đã được chỉnh trang bước đầu, dọn dẹp mặt bằng và cải tạo cảnh quan, song nhìn chung vẫn chưa phát huy hiệu quả sử dụng tương xứng với giá trị và vị trí đắc địa.

Từ bên ngoài, khu đất số 87 Cống Quỳnh hiện chủ yếu là lớp hàng rào quây kín kéo dài, đối lập với nhịp sống sôi động trên tuyến đường trung tâm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ một khu đất được đánh giá có tiềm năng phát triển lớn tại trung tâm thành phố, số 87 Cống Quỳnh hiện mới chỉ được sử dụng làm bãi xe tạm thời sau nhiều năm chờ phương án khai thác phù hợp

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cách số 87 Cống Quỳnh khoảng 200 m, khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo cũng rơi vào tình trạng bỏ trống trong thời gian dài, chưa ghi nhận hoạt động khai thác hay triển khai dự án rõ ràng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo được quây kín, nằm trong diện rà soát của TP.HCM nhằm nghiên cứu phương án khai thác hiệu quả hơn

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong khu đất số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo gần như không ghi nhận hoạt động xây dựng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khu đất vàng số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán) rộng gần 31.000 m², nằm tại vị trí đắc địa khi được bao quanh bởi 6 tuyến đường gồm Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Mẫn Đạt và Trần Nhân Tôn, hiện vẫn trong tình trạng bỏ hoang

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một phần diện tích khu đất này được chỉnh trang thành vườn hoa phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2026, trong khi phần lớn diện tích còn lại vẫn để trống phía sau hàng rào kín

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn, một trong những vị trí đắt giá bậc nhất trung tâm TP.HCM, hiện vẫn được quây tôn, chờ phương án khai thác mới

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sở hữu vị trí 3 mặt tiền đắc địa giữa lõi trung tâm TP.HCM, khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn hiện được che chắn kín mít, bên trong được khai thác làm bãi giữ xe

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từng thuộc quyền quản lý của Vinafood 2, hai khu đất rộng gần 6.300 m² tại số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn) đã bị TP.HCM thu hồi sau khi phát hiện sai phạm. Kể từ năm 2022 đến nay, quỹ đất này vẫn chưa được đưa vào khai thác, tiếp tục để trống giữa khu trung tâm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau lớp rào chắn, nhiều căn nhà lụp xụp bên trong khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh vẫn hiện hữu

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiếp tục lấy đất công, dự án chậm triển khai làm công viên

Sau thành công từ việc biến 9 khu đất vàng bỏ hoang nhiều năm làm công viên, TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát các khu đất đang để trống trên địa bàn để làm công viên tạm, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân.

