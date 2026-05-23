Cận cảnh những khu đất công quây kín giữa trung tâm TP.HCM chờ 'thay áo mới'

TP.HCM đang rà soát hàng loạt khu đất công bỏ trống, trong đó có nhiều "đất vàng" tại khu trung tâm, để làm công viên tạm, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân
Nhiều khu đất công có vị trí đắc địa tại TP.HCM rơi vào tình trạng quây tôn, bỏ trống hoặc chậm triển khai dự án, không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai mà còn ảnh hưởng mỹ quan đô thị của thành phố.
Trước thực trạng này, TP.HCM đang tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ quỹ đất bỏ trống để nghiên cứu phương án chỉnh trang thành công viên, vườn hoa và các không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân.
Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều khu đất công trên địa bàn hiện vẫn trong tình trạng quây tôn kín mít, bỏ trống kéo dài hoặc được tận dụng làm bãi giữ xe tạm thời, gây lãng phí lớn về quỹ đất đô thị. Một số khu đất đã được chỉnh trang bước đầu, dọn dẹp mặt bằng và cải tạo cảnh quan, song nhìn chung vẫn chưa phát huy hiệu quả sử dụng tương xứng với giá trị và vị trí đắc địa.
Từ một khu đất được đánh giá có tiềm năng phát triển lớn tại trung tâm thành phố, số 87 Cống Quỳnh hiện mới chỉ được sử dụng làm bãi xe tạm thời sau nhiều năm chờ phương án khai thác phù hợp
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Bên trong khu đất số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo gần như không ghi nhận hoạt động xây dựng
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Sở hữu vị trí 3 mặt tiền đắc địa giữa lõi trung tâm TP.HCM, khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn hiện được che chắn kín mít, bên trong được khai thác làm bãi giữ xe
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Sau lớp rào chắn, nhiều căn nhà lụp xụp bên trong khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh vẫn hiện hữu
