Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ Tiếp sức gen Z mùa thi

Cận cảnh núi áo quần cứu trợ khổng lồ từ TP.HCM chuẩn bị gửi cho Khánh Hòa

An Vy
An Vy
25/11/2025 15:44 GMT+7

Những ngày này, hàng trăm bạn trẻ đổ về Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM để phụ xếp, khiêng, phân loại quần áo cứu trợ từ sáng đến tận tối muộn. Số lượng quần áo người dân gửi về cho đồng bào miền Trung nhiều đến mức khó tin, chất cao thành từng 'ngọn núi', ước tính lên tới cả tấn mỗi ngày.

Lâm Thái Vân, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (TP.HCM), cho biết nhóm của em gồm học sinh, sinh viên của nhiều trường THPT như Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Khuyến… và ĐH Kinh tế TP.HCM… Tất cả đều tự tìm đến điểm tập kết để góp sức sau khi thấy hình ảnh, tin tức về mưa lũ. "Thương đồng bào nên tụi em muốn đến đây phụ một tay xếp quần áo cũ. Tụi em tới từ 1-2 giờ chiều, chỉ sau vài tiếng đồng hồ đã hỗ trợ được rất nhiều khâu như bưng đồ, xếp đồ, phân loại đến đếm từng gói quà", Vân nói.

Cận cảnh núi quần áo cứu trợ khổng lồ từ TP.HCM chuẩn bị gửi cho Khánh Hòa - Ảnh 1.

Nhóm học sinh, sinh viên mong góp phần sức để quần áo nhanh chóng được chuyển đến cho bà con vùng lũ

ẢNH: AN VY

Điểm tập kết tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mở thêm. Tại đây, lượng hàng hóa ước tính gần 100 tấn, gồm bánh, sữa, mì gói và đặc biệt là quần áo từ khắp nơi gửi về. Sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát đi lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào vùng lũ, người dân mang tới đủ loại đồ như áo ấm, áo khoác, đồ ngủ, đồ công sở, đồng phục, đồ trẻ em, đồ nam, nữ… Tất cả đều được các tình nguyện viên kiểm đếm kỹ lưỡng rồi phân loại, đóng túi theo từng nhóm. "Tụi em chia nhau ra. Bạn phụ khu đồ nam, bạn làm khu đồ nữ, bạn khác kiểm size và đóng gói. Ai cũng cố làm thật kỹ để bà con nhận được quần áo vừa vặn nhất", Thái Vân chia sẻ.

Cận cảnh núi quần áo cứu trợ khổng lồ từ TP.HCM chuẩn bị gửi cho Khánh Hòa - Ảnh 7.
Cận cảnh núi quần áo cứu trợ khổng lồ từ TP.HCM chuẩn bị gửi cho Khánh Hòa - Ảnh 8.
Cận cảnh núi quần áo cứu trợ khổng lồ từ TP.HCM chuẩn bị gửi cho Khánh Hòa - Ảnh 9.
Cận cảnh núi quần áo cứu trợ khổng lồ từ TP.HCM chuẩn bị gửi cho Khánh Hòa - Ảnh 10.
Cận cảnh núi quần áo cứu trợ khổng lồ từ TP.HCM chuẩn bị gửi cho Khánh Hòa - Ảnh 11.

Số lượng quần áo tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM được bà con khắp nơi chuyển về cho người dân vùng lũ

ẢNH: AN VY

Từ trên nhìn xuống, khu vực Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM trông chẳng khác gì một kho hàng khổng lồ. Những bao quần áo cao ngất, trải dài khắp sảnh. Giữa những đống quần áo ấy, hàng trăm bạn trẻ miệt mài nhặt, gấp, sắp xếp. Người chen trong núi đồ, người đứng chuyền tay từng bao lớn ra xe tải. Tiếng nói cười liên tục vang lên, tạo nên một bầu không khí vừa tất bật vừa ấm áp.

Cận cảnh núi quần áo cứu trợ khổng lồ từ TP.HCM chuẩn bị gửi cho Khánh Hòa - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên tranh thủ lưu lại kỷ niệm đẹp cùng nhau

ẢNH: AN VY

Trần Thị Mộng Bình, sinh viên Trường CĐ Y dược Hồng Đức (TP.HCM), cùng chị gái là Trần Thị Như Quỳnh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, có mặt từ sáng sớm. Hai chị em không ngừng xếp đồ, chia bộ, đóng túi, rồi vận chuyển ra khu tập kết. "Lần đầu tiên mình thấy một kho đồ nhiều đến vậy. Có thể gọi là cả núi quần áo," Mộng Bình nói.

Ngồi cạnh, Như Quỳnh bày tỏ mong muốn người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn. "Tụi mình xem clip thấy bà con thiếu quần áo lắm. Có mấy anh trai còn mặc đầm phụ nữ vì có gì mặc nấy. Hy vọng những túi quần áo này sẽ sớm đến tận tay bà con để không còn ai phải mặc tạm như vậy nữa", Quỳnh nói.

Cận cảnh núi quần áo cứu trợ khổng lồ từ TP.HCM chuẩn bị gửi cho Khánh Hòa - Ảnh 3.

Mộng Bình (thứ 3 từ trái qua) cùng chị gái đến đây trở thành tình nguyện viên soạn quần áo

ẢNH: AN VY

Không khí tại điểm tập kết khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy hào hứng dù công việc rất nặng. Võ Thị Diệu Thắm (25 tuổi), ngụ P.Hòa Hưng, TP.HCM, chia sẻ rằng mọi người vừa gấp quần áo vừa trò chuyện, thỉnh thoảng còn hát vang những bài hát sôi động, hừng hực khí thế. "Rất vui và nhộn nhịp. Tụi mình làm được một lúc là quen nhau hết. Ai cũng dễ thương, ai cũng muốn phụ nhanh nhất có thể để đồ kịp chuyển đi", Thắm cho biết.

Cận cảnh núi quần áo cứu trợ khổng lồ từ TP.HCM chuẩn bị gửi cho Khánh Hòa - Ảnh 4.

Nhóm của Diệu Thắm (áo xám) hào hứng với công việc thú vị

ẢNH: AN VY

Theo chị Lâm Thị Thanh Phát, đại diện điểm tập kết, khối lượng hàng hóa đổ về tăng theo từng giờ. Chỉ trong ngày đầu tiên phát động, họ đã chuyển được khoảng 100 tấn hàng hóa lên xe để đưa về vùng lũ. Sang ngày thứ hai, số lượng hàng gửi đến tăng thêm 100-200 tấn nữa. "Chúng tôi đang rất cần bao nilon, băng keo, thùng giấy và đặc biệt là cần thêm tình nguyện viên để phụ việc bốc xếp. Quần áo gửi đến hiện đã quá nhiều nên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã thông báo ngưng nhận, để tập trung phân loại, đóng gói và vận chuyển cho kịp thời", chị Phát nói.

Cận cảnh núi quần áo cứu trợ khổng lồ từ TP.HCM chuẩn bị gửi cho Khánh Hòa - Ảnh 5.

Không khí chộn rộn tại điểm tập kết

ẢNH: AN VY

Dù đã ngưng tiếp nhận, nhiều người dân vẫn kéo đến Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM trong tâm trạng tiếc nuối vì không kịp gửi quần áo cho đồng bào. Họ chia sẻ rằng cảnh tượng "núi quần áo" tại đây khiến họ xúc động và hy vọng mọi thứ sẽ sớm đến nơi cần đến, giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.

Cận cảnh núi quần áo cứu trợ khổng lồ từ TP.HCM chuẩn bị gửi cho Khánh Hòa - Ảnh 6.

Các tình nguyện viên sướng rơn khi nhận được băng keo từ một nhà hảo tâm gửi tặng

ẢNH: AN VY

Tin liên quan

Con gái kêu cứu trợ lũ, mẹ tất tả gõ cửa cả xóm xin quần áo cũ

Con gái kêu cứu trợ lũ, mẹ tất tả gõ cửa cả xóm xin quần áo cũ

Nghe tin con gái đang tìm quần áo gửi cho bạn bè vùng lũ, một người mẹ ở P.Chánh Hưng (TP.HCM) đã không ngần ngại gõ cửa từng nhà trong xóm để xin đồ.

Mua áo phao ở Đồng Tháp, chạy lên TP.HCM gửi cứu trợ vùng lũ

Khám phá thêm chủ đề

Quần áo Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. HCM Tình nguyện viên vùng lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận