Cận cảnh núi áo quần cứu trợ khổng lồ từ TP.HCM chuẩn bị gửi cho Khánh Hòa

Lâm Thái Vân, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (TP.HCM), cho biết nhóm của em gồm học sinh, sinh viên của nhiều trường THPT như Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Khuyến… và ĐH Kinh tế TP.HCM… Tất cả đều tự tìm đến điểm tập kết để góp sức sau khi thấy hình ảnh, tin tức về mưa lũ. "Thương đồng bào nên tụi em muốn đến đây phụ một tay xếp quần áo cũ. Tụi em tới từ 1-2 giờ chiều, chỉ sau vài tiếng đồng hồ đã hỗ trợ được rất nhiều khâu như bưng đồ, xếp đồ, phân loại đến đếm từng gói quà", Vân nói.

Nhóm học sinh, sinh viên mong góp phần sức để quần áo nhanh chóng được chuyển đến cho bà con vùng lũ ẢNH: AN VY

Điểm tập kết tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mở thêm. Tại đây, lượng hàng hóa ước tính gần 100 tấn, gồm bánh, sữa, mì gói và đặc biệt là quần áo từ khắp nơi gửi về. Sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát đi lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào vùng lũ, người dân mang tới đủ loại đồ như áo ấm, áo khoác, đồ ngủ, đồ công sở, đồng phục, đồ trẻ em, đồ nam, nữ… Tất cả đều được các tình nguyện viên kiểm đếm kỹ lưỡng rồi phân loại, đóng túi theo từng nhóm. "Tụi em chia nhau ra. Bạn phụ khu đồ nam, bạn làm khu đồ nữ, bạn khác kiểm size và đóng gói. Ai cũng cố làm thật kỹ để bà con nhận được quần áo vừa vặn nhất", Thái Vân chia sẻ.

Số lượng quần áo tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM được bà con khắp nơi chuyển về cho người dân vùng lũ ẢNH: AN VY

Từ trên nhìn xuống, khu vực Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM trông chẳng khác gì một kho hàng khổng lồ. Những bao quần áo cao ngất, trải dài khắp sảnh. Giữa những đống quần áo ấy, hàng trăm bạn trẻ miệt mài nhặt, gấp, sắp xếp. Người chen trong núi đồ, người đứng chuyền tay từng bao lớn ra xe tải. Tiếng nói cười liên tục vang lên, tạo nên một bầu không khí vừa tất bật vừa ấm áp.

Các tình nguyện viên tranh thủ lưu lại kỷ niệm đẹp cùng nhau ẢNH: AN VY

Trần Thị Mộng Bình, sinh viên Trường CĐ Y dược Hồng Đức (TP.HCM), cùng chị gái là Trần Thị Như Quỳnh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, có mặt từ sáng sớm. Hai chị em không ngừng xếp đồ, chia bộ, đóng túi, rồi vận chuyển ra khu tập kết. "Lần đầu tiên mình thấy một kho đồ nhiều đến vậy. Có thể gọi là cả núi quần áo," Mộng Bình nói.

Ngồi cạnh, Như Quỳnh bày tỏ mong muốn người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn. "Tụi mình xem clip thấy bà con thiếu quần áo lắm. Có mấy anh trai còn mặc đầm phụ nữ vì có gì mặc nấy. Hy vọng những túi quần áo này sẽ sớm đến tận tay bà con để không còn ai phải mặc tạm như vậy nữa", Quỳnh nói.

Mộng Bình (thứ 3 từ trái qua) cùng chị gái đến đây trở thành tình nguyện viên soạn quần áo ẢNH: AN VY

Không khí tại điểm tập kết khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy hào hứng dù công việc rất nặng. Võ Thị Diệu Thắm (25 tuổi), ngụ P.Hòa Hưng, TP.HCM, chia sẻ rằng mọi người vừa gấp quần áo vừa trò chuyện, thỉnh thoảng còn hát vang những bài hát sôi động, hừng hực khí thế. "Rất vui và nhộn nhịp. Tụi mình làm được một lúc là quen nhau hết. Ai cũng dễ thương, ai cũng muốn phụ nhanh nhất có thể để đồ kịp chuyển đi", Thắm cho biết.

Nhóm của Diệu Thắm (áo xám) hào hứng với công việc thú vị ẢNH: AN VY

Theo chị Lâm Thị Thanh Phát, đại diện điểm tập kết, khối lượng hàng hóa đổ về tăng theo từng giờ. Chỉ trong ngày đầu tiên phát động, họ đã chuyển được khoảng 100 tấn hàng hóa lên xe để đưa về vùng lũ. Sang ngày thứ hai, số lượng hàng gửi đến tăng thêm 100-200 tấn nữa. "Chúng tôi đang rất cần bao nilon, băng keo, thùng giấy và đặc biệt là cần thêm tình nguyện viên để phụ việc bốc xếp. Quần áo gửi đến hiện đã quá nhiều nên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã thông báo ngưng nhận, để tập trung phân loại, đóng gói và vận chuyển cho kịp thời", chị Phát nói.

Không khí chộn rộn tại điểm tập kết ẢNH: AN VY

Dù đã ngưng tiếp nhận, nhiều người dân vẫn kéo đến Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM trong tâm trạng tiếc nuối vì không kịp gửi quần áo cho đồng bào. Họ chia sẻ rằng cảnh tượng "núi quần áo" tại đây khiến họ xúc động và hy vọng mọi thứ sẽ sớm đến nơi cần đến, giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.