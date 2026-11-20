Tin liên quan Hỗ trợ tàu hàng Singapore gặp sự cố khi neo đậu ở Quảng TrịTrước tình trạng mưa to, sóng biển dâng cao khiến hệ thống dây neo của tàu hàng Singapore bị đứt khi đang neo đậu tại cảng than Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch (Quảng Trị), lực lượng bộ đội biên phòng cùng các đơn vị liên quan đã khẩn trương ứng cứu.Đi du lịch Nha Trang bằng tàu 'siêu' mới, có wifi tốc độ cao từ ga Sài Gòn Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề INS Sahyadri tàu hộ vệ INS Sahyadri tàu chiến Ấn Độ thăm Đà Nẵng hải quân Ấn Độ tàu hộ vệ tên lửa tàng hình Cảng Tiên Sa Vùng 3 Hải quân hợp tác quốc phòng Việt Nam Ấn Độ
Bình luận (0)