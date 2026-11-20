Cận cảnh tàu chiến tàng hình của hải quân Ấn Độ cập cảng thăm Đà Nẵng

Tàu hộ vệ tên lửa tàng hình INS Sahyadri cùng 294 sĩ quan, thủy thủ hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng trong 3 ngày.