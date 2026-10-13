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    Đi du lịch Nha Trang bằng tàu 'siêu' mới, có wifi tốc độ cao từ ga Sài Gòn

    Đi du lịch Nha Trang bằng tàu 'siêu' mới, có wifi tốc độ cao từ ga Sài Gòn

    Nguyễn Anh
    Nguyễn Anh
    Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt vừa chính thức ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2 tuyến Sài Gòn – Nha Trang. Với nội thất hiện đại, tiện nghi đồng bộ cùng chất lượng dịch vụ nâng cao, đoàn tàu hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đột phá cho hành khách trên hành trình kết nối du lịch biển.

    Tối 12.10, Công ty cổ phần vận tải Đường sắt ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2, tuyến Sài Gòn - Nha Trang. Không gian nội thất toa tàu được nâng cấp, cải tạo đồng bộ, tiện nghi và phong cách phục vụ hướng đến sự chuyên nghiệp, tận tâm. Đoàn tàu mang đến những lựa chọn trải nghiệm mới cho hành khách trên hành trình kết nối TP.HCM với tỉnh Khánh Hòa.

    Đi Nha Trang bằng tàu 'siêu' mới, có wifi tốc độ cao từ ga Sài Gòn

    Theo Công ty cổ phần vận tải Đường sắt, thời gian qua đã từng bước đầu tư, nâng cấp các sản phẩm vận tải hành khách, từ những đoàn tàu Thống nhất đến các sản phẩm chất lượng cao trên các tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, Đà Nẵng - Sài Gòn và các đoàn tàu gắn với phát triển du lịch, văn hóa, di sản.

    Việc ra mắt đoàn tàu SNT2/SNT1 tiếp tục thể hiện định hướng đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng phương tiện và hoàn thiện dịch vụ phục vụ hành khách.

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