Đi tàu lửa Sài Gòn - Nha Trang, hành khách có thêm wifi và giường mới

Tối 12.10, Công ty cổ phần vận tải Đường sắt ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2, tuyến Sài Gòn - Nha Trang. Không gian nội thất toa tàu được nâng cấp, cải tạo đồng bộ, tiện nghi và phong cách phục vụ hướng đến sự chuyên nghiệp, tận tâm. Đoàn tàu mang đến những lựa chọn trải nghiệm mới cho hành khách trên hành trình kết nối TP.HCM với tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2, tuyến Sài Gòn - Nha Trang vừa được Công ty cổ phần vận tải Đường sắt nâng cấp đưa vào sử dụng ẢNH: PHẠM HỮU

Việc ra mắt đoàn tàu SNT2/SNT1 tiếp tục thể hiện định hướng đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng phương tiện và hoàn thiện dịch vụ phục vụ hành khách ẢNH: PHẠM HỮU

Không gian hành lan bên trong toa tàu ẢNH: PHẠM HỮU

Theo Công ty cổ phần vận tải Đường sắt, thời gian qua đã từng bước đầu tư, nâng cấp các sản phẩm vận tải hành khách, từ những đoàn tàu Thống nhất đến các sản phẩm chất lượng cao trên các tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, Đà Nẵng - Sài Gòn và các đoàn tàu gắn với phát triển du lịch, văn hóa, di sản.

Việc ra mắt đoàn tàu SNT2/SNT1 tiếp tục thể hiện định hướng đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng phương tiện và hoàn thiện dịch vụ phục vụ hành khách.

Điểm nhấn của đoàn tàu SNT2/SNT1 là không gian nội thất được đổi mới theo phong cách hiện đại, với tông màu kem sữa chủ đạo kết hợp sắc xanh tươi mát gợi liên tưởng đến không gian biển. Cách phối màu hướng đến sự hài hòa, tạo cảm giác ấm cúng và thư thái trong suốt hành trình.

Khu vực phòng ngủ giường đôi được nâng cấp mới ẢNH: PHẠM HỮU

Thực đơn mới với nhiều món ăn phong phú hơn được cập nhật và phục vụ trên các chuyến tàu tuyến Sài Gòn - Nha Trang ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực vệ sinh với bồn rửa tay, máy sấy lắp đặt mới hoàn toàn ẢNH: PHẠM HỮU

Hệ thống cửa bán tự động được lắp đặt thay vì cửa kéo bằng tay như trước kia ẢNH: PHẠM HỮU

Các hạng mục nội thất như: chăn, drap, gối, đệm và rèm cửa sổ được thay mới bằng chất liệu được lựa chọn nhằm nâng cao sự thoải mái. Cùng với đó là hệ thống chiếu sáng và âm thanh được nâng cấp. Đáng chú ý, trên toa xe đưa vào sử dụng hệ thống dẫn gió điều hòa không khí, giúp giảm tiếng ồn từ hệ thống điều hòa và cho phép hành khách chủ động điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu.

Ngoài ra còn cải tạo đồng bộ, hệ thống wifi tốc độ cao, hệ thống camera an ninh giám sát 24/7. Đối với các toa xe giường nằm mềm (loại 24 giường), không gian check-in với các poster được bố trí nhằm tạo thêm điểm nhấn cho hành trình. Máy bán hàng tự động cũng được trang bị để bổ sung lựa chọn phục vụ nhu cầu của hành khách.

Về dịch vụ ăn uống được bố trí tại vị trí trung tâm của đoàn tàu, tạo điều kiện để hành khách từ các toa dễ dàng di chuyển đến dễ dàng. Đội ngũ trưởng tàu và tiếp viên đào tạo kỹ lưỡng, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh góp phần hỗ trợ tốt hơn nhu cầu của khách quốc tế.

Trân mỗi toa tàu, máy bán nước giải khát cũng được lắp đặt ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực bếp và căn tin được chỉnh trang trông đẹp mắt hơn ẢNH: PHẠM HỮU